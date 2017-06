Journal des Transferts : Bakayoko se dirige vers Chelsea, le Bayern fonce sur Tolisso, le prix d'ami de Costa... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 10/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Bakayoko se dirige vers Chelsea, le Bayern fonce sur Tolisso, le prix d'ami de Costa, l'OM parle toujours avec Gomis, Henrique doute pour Aubameyang... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Tiémoué Bakayoko bientôt à Chelsea ? Le mercato estival a ouvert ses portes et les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Bakayoko se dirige vers Chelsea ! Après avoir cédé Bernardo Silva à Manchester City contre 50 millions d'euros, Monaco pourrait rapidement perdre un autre de ses cadres. En effet, le quotidien sportif L'Equipe annonce ce samedi que le milieu de terrain monégasque Tiémoué Bakayoko devrait s'engager avec Chelsea la semaine prochaine. Un transfert qui devrait coûter 40 millions d'euros au champion d'Angleterre, sur les rangs depuis de nombreux mois pour l'international tricolore. Il s'agit d'une très belle plus-value pour l'ASM, qui avait recruté Bakayoko en provenance de Rennes pour environ 8 millions d'euros. 2. Le Bayern fonce sur Tolisso Corentin Tolisso n'a jamais été aussi proche d'un départ. Désireux de franchir un cap, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais affole l'Europe depuis de nombreux mois. Mais vendredi, un club aurait pris une avance considérable dans ce dossier : le Bayern Munich ! Selon les informations de L'Equipe, le club allemand aurait accéléré ces dernières heures et tiendrait la corde pour recruter l'international tricolore, ciblé par la Juventus Turin, le Milan AC, Chelsea, Manchester City ou encore Tottenham. D'après nos confrères, les discussions entre le champion d'Allemagne et l'entourage du joueur sont bien entamées et un accord serait tout proche d'être trouvé. Pour convaincre Lyon, le Bayern serait prêt à lâcher 40 millions d'euros. Une somme qui pourrait suffire au bonheur de Jean-Michel Aulas, intransigeant dans ce dossier. 3. Le prix d'ami de Chelsea pour Costa Indésirable à Chelsea, l'attaquant Diego Costa va devoir se trouver une porte de sortie. Alors que l'international espagnol semblait se diriger vers la Chine, où le Quanjin Tianjian était prêt à des folies pour le recruter, le buteur londonien souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe. A en croire les informations du quotidien AS, la direction des Blues a fixé un prix peu élevé pour son avant-centre : 30 millions d'euros. Une somme largement à la portée des meilleurs clubs européens, parmi lesquels l'Atletico Madrid, qui pense toujours à son ancien joueur. Problème, Costa, qui n'a jamais caché son amour pour les Colchoneros, souhaite jouer la prochaine Coupe du monde. Sachant que la formation madrilène ne peut pas inscrire ses recrues avant le 1er janvier 2018 suite à l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA et confirmée par le TAS, il semble improbable que ce transfert se réalise. Du coup, les autres prétendants, dont le Milan AC, pourraient avancer leurs pions assez rapidement. 4. L'OM parle toujours à Gomis, mais... Annoncé à Galatasaray, l'attaquant prêté par Swansea Bafétimbi Gomis a encore une chance de rester à l'Olympique de Marseille. En tout cas, le club phocéen ne perd pas espoir puisqu'une nouvelle proposition a été transmise à l'ancien Stéphanois cette semaine d'après le quotidien régional La Provence. Après un premier refus de l'avant-centre, la direction lui a offert un contrat revu à la hausse sur le plan financier. A noter que l'OM lui propose de signer pour deux années plus une en option. Insuffisant pour satisfaire les exigences du buteur olympien pour le moment qui dispose d'une proposition plus intéressante financièrement en Turquie... 5. Henrique doute sérieusement pour Aubameyang Depuis la fin de la saison, une rumeur persistante envoie l'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang au Paris Saint-Germain. Catégorique sur ce dossier, la presse allemande a même récemment annoncé un accord entre l'international gabonais et le club de la capitale pour un contrat de 4 ans. Mais c'était avant l'arrivée d'Antero Henrique... Car si l'ancien directeur du football parisien Patrick Kluivert était emballé par les qualités de l'ancien Stéphanois, ça ne serait pas vraiment le cas du nouveau directeur sportif du PSG. Selon les informations du média allemand Sport Bild, le Portugais ne serait pas convaincu qu'Aubameyang soit «l'homme de la situation» pour Paris. Meilleur buteur de la Bundesliga cette saison avec 31 buts, le joueur de 27 ans est estimé à 70 millions d'euros par le BvB et il est donc logique qu'Henrique pèse le pour mais aussi le contre avant de valider ou d'écarter cette piste. Dans le même temps, le Milan AC serait toujours à l'affût pour Aubameyang et le PSG va donc devoir trancher rapidement. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 10 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Comme prévu, l'ailier Florian Thauvin quitte Newcastle et rejoint l'Olympique de Marseille définitivement après son prêt.

- Le directeur du football du Paris Saint-Germain Patrick Kluivert a quitté le club de la capitale.

- Rennes a trouvé des accords avec Reims pour Hamari Traoré et Nancy pour Faitout Maouassa.

- Contre un chèque de 5 millions d'euros, Lille a définitivement levé l'option d'achat concernant le milieu Xeka en provenance de Braga.

- Après une année difficile, l'attaquant Jérémy Ménez quitte Bordeaux pour Antalyaspor.

- Le latéral droit Ivan Balliu a prolongé avec le FC Metz jusqu'en juin 2019. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Une rencontre est prévue lundi entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, on pourrait assister à un chassé-croisé entre les deux ailiers Lucas et Ivan Perisic.

- L'AS Monaco aurait signé le jeune ailier Anderson Lopez en provenance de l'Ajax Amsterdam.

- Pour vendre Doria, courtisé par le Sporting Portugal, l'Olympique de Marseille réclame entre 7 et 8 millions d'euros.

- Les négociations entre l'Olympique de Marseille et l'AS Roma pour le milieu de terrain William Vainqueur n'auraient pas avancé.

- L'Olympique de Marseille aurait proposé un contrat de deux ans au latéral droit Bacary Sagna.

- Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille mais aussi du Paris Saint-Germain, le défenseur polyvalent du FC Barcelone Jérémy Mathieu se rapprocherait de Fenerbahçe.

- L'attaquant de Guingamp Alexandre Mendy veut absolument rejoindre Bordeaux. À l'étranger : - Courtisé par Manchester City, Chelsea et Manchester United, le défenseur central de la Juventus Turin Leonardo Bonucci ne semble pas emballé à l'idée de quitter le club italien.

- La Juventus Turin pense toujours au milieu de terrain du FC Séville Steven N'Zonzi.

- Le Milan AC tente de s'attacher les services du milieu offensif du RB Leipzig Emil Forsberg.

- L'Inter Milan souhaiterait se débarrasser des deux milieux de terrain Ever Banega et Gary Medel.

- Libéré par Manchester United, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic a été dragué par le Hertha Berlin. Mais l'avenir du Suédois pourrait s'écrire aux Los Angeles Galaxy.

- Sur le départ du FC Porto, le portier Iker Casillas suscite les intérêts du FC Séville, de Malaga, de Las Palmas et de la Real Sociedad. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





