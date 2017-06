PSG : Henrique remet en cause la possible arrivée d'Aubameyang !

Piste envisagée par le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, l'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang se trouverait encore loin du club de la capitale. La raison de ce revirement de situation ? Le nouveau directeur sportif du PSG Antero Henrique ne serait pas convaincu par le Gabonais.

Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas encore à Paris...

Depuis la fin de la saison, une rumeur persistante envoie l'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang au Paris Saint-Germain. Catégorique sur ce dossier, la presse allemande a même récemment annoncé un accord entre l'international gabonais et le club de la capitale pour un contrat de 4 ans. Mais c'était avant l'arrivée d'Antero Henrique...

Henrique doute pour Aubameyang

Car si l'ancien directeur du football parisien Patrick Kluivert était emballé par les qualités de l'ancien Stéphanois, ça ne serait pas vraiment le cas du nouveau directeur sportif du PSG. En effet, selon les informations du média allemand Sport Bild, le Portugais ne serait pas convaincu qu'Aubameyang soit «l'homme de la situation» pour Paris.

Meilleur buteur de la Bundesliga cette saison avec 31 buts, le joueur de 27 ans est estimé à 70 millions d'euros par le BvB et il est donc logique qu'Henrique pèse le pour mais aussi le contre avant de valider ou d'écarter cette piste. Dans le même temps, le Milan AC serait toujours à l'affût pour Aubameyang et le PSG va donc devoir trancher rapidement.

Sanchez toujours voulu, mais...

Offensivement, le dirigeant francilien souhaiterait plutôt faire le forcing pour tenter de convaincre le buteur d'Arsenal Alexis Sanchez. Cependant, cette piste paraît bien trop difficile pour le PSG en raison de la volonté des Gunners de conserver le Chilien malgré sa situation contractuelle (fin de son bail en juin 2018). De quoi rendre pessimiste Jean-Michel Larqué malgré le budget important du vice-champion de France.

«220 M€, ce n'est pas prendre dix joueurs à 20 M€, or les grands joueurs sont dans les grands clubs et ne sont plus disponibles. Le PSG est un formidable acheteur mais il n'y a rien à vendre. Aucun n'est susceptible de venir à Paris. Le PSG est parti trop tard dans son recrutement», a déploré le consultant de la radio RMC. Ce n'est que le début du mercato et le PSG a encore le temps pour frapper fort...

