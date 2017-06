Journal des Transferts : Morata dit oui à MU, quand Zlatan s'en va, la Chine pète un câble pour CR7, James et le PSG...

Morata serait d'accord avec Manchester United, Ibrahimovic libéré par les Red Devils, la Chine propose un jackpot jamais vu pour Ronaldo, James Rodriguez se verrait bien au PSG, deux recrues à Nice... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h.

Morata prêt à quitter le Real pour Manchester United ?

Le mercato estival ouvre ses portes ce vendredi et les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Morata aurait dit oui à Manchester United !

Alors qu'Alvaro Morata semblait finalement vouloir rester au Real Madrid cet été, la presse anglaise annonce une tout autre version. Selon le Telegraph, l'attaquant espagnol s'est entendu avec Manchester United pour un transfert ! Le joueur a même annoncé à son entourage son envie de rejoindre Old Trafford pour retrouver une place de titulaire avant la Coupe du monde 2018. D'après le média anglais, les Red Devils ont vu leur première proposition de 59,5 millions d'euros repoussée mais ils espèrent convaincre la Maison Blanche en offrant 68,3 millions d'euros. Le Real espérerait pourtant 89 millions d'euros pour son buteur.

2. Ibrahimovic libéré par les Red Devils

Comme pressenti, Zlatan Ibrahimovic ne disputera pas une seconde saison à Manchester United. La Premier League a publié la liste des joueurs non conservés par les différents clubs et l'attaquant suédois en fait partie. Les Red Devils n'ont visiblement pas souhaité prendre de risques après la grave blessure à un genou de l'ancien Parisien et n'ont donc pas activé l'option de son contrat pour une année supplémentaire. Reste désormais à savoir quelle sera la prochaine destination du Scandinave, auteur de 28 buts en 46 matchs lors de son passage à Old Trafford. A 35 ans, Ibra ne compte pas mettre un terme à sa carrière.

3. La Chine propose un jackpot jamais vu pour Ronaldo

Comme évoqué cette semaine, la presse portugaise annonçait une offre de 180 millions d'euros à venir pour Cristiano Ronaldo. Alors que nos confrères s'étaient étrangement emballés en annonçant les pistes totalement improbables du PSG et de Monaco, de nouvelles informations ont été publiées sur ce dossier ce vendredi. D'après le quotidien espagnol AS, cette offre viendrait de Chine. Mais le média évoque non pas 180 mais 200 M€ !

Le club chinois, dont l'identité n'a pas filtré, proposerait également un salaire annuel de 120 M€ à la superstar du Real Madrid... Même si une telle proposition arrivait réellement dans la capitale espagnole, il n'y aura pas de transfert record ou de salaire totalement fou pour CR7 puisque l'attaquant lusitanien évoluera bien la saison prochaine au Real, où son contrat court jusqu'en 2021.

4. James Rodriguez se verrait bien au PSG

Dans l'impasse au Real Madrid, le milieu offensif James Rodriguez va profiter du mercato estival pour changer d'air. Et malgré les 70 millions d'euros réclamés par la Casa Blanca pour s'en séparer, le Colombien se trouve dans le viseur de plusieurs cadors : Manchester United, l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. D'après France Football, un rapprochement entre son agent Jorge Mendes et le PSG aurait eu lieu au cours des derniers jours ! Le Merengue se montrerait d'ailleurs séduit par la perspective de rejoindre le vice-champion de France. Malgré la concurrence dans ce dossier, Paris a les moyens de parvenir à ses fins avec un budget mercato estimé à 220 M€ !

5. Deux recrues à Nice

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. En ce jour d'ouverture du mercato d'été, l'OGC Nice a annoncé la signature du milieu de terrain Jean-Victor Makengo, en provenance de Caen. Auteur de performances intéressantes en Normandie, l'international Espoirs français espère désormais franchir un cap avec les Aiglons, qui ont souvent eu du nez dans leur recrutement ces dernières années. Dans la foulée, l'arrivée d'Adrien Tameze a aussi été officialisée. Si les Aiglons n'ont pas communiqué sur le sujet, le montant de la transaction est estimé à 800 000 euros, plus 100 000 euros de bonus. Le milieu valenciennois se serait engagé pour quatre ans.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 9 juin à 18h

C'est officiel :

- Le latéral gauche de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez, a signé 4 ans au Milan AC. Un transfert estimé à 15 M€ (+ 3M€) de bonus.

- Luciano Spaletti est le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. Il s'est engagé jusqu'en 2019.

- Willy Sagnol s'est engagé avec le Bayern Munich comme adjoint de Carlo Ancelotti.

- L'attaquant Yaya Sanogo est laissé libre par Arsenal.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France

- Le milieu Thiago Motta va prolonger un an de plus au PSG.

- Le PSG va prendre la température pour le gardien du Milan AC, Gianluigi Donnarumma.

- S'il souhaite rester, Angel Di Maria n'est pas encore fixé. Le PSG a prévu d'écouter la Juventus Turin ou l'Inter Milan durant son déplacement en Italie lundi.

- En cas de départ de Stéphane Ruffier, Saint-Etienne veut le gardien du PSG, Alphonse Areola.

- Le PSG veut conserver son latéral droit Serge Aurier, qui songe à un départ.

- Crystal Palace a refusé une première offre de 1 M€ de l'OM pour le gardien Steve Mandanda.

- Le défenseur central de l'OM, Doria, plaît au Sporting Portugal.

- Prêté au Genoa cette saison, l'attaquant de l'OM, Lucas Ocampos, intéresse Bologne.

- Le gardien du PSG, Salvatore Sirigu devrait s'engager dimanche au Torino pour quatre saisons.

- Le milieu de Lyon, Maxime Gonalons, est poussé vers la sortie.

- L'OM, Lyon et Monaco pensent à l'attaquant de Liverpool, Divock Origi.

- Monaco va accueillir le milieu de Zulte Waregem, Soualiho Meïté, pour 7-8 M€.

- La Fiorentina veut le défenseur central de Monaco, Abdou Diallo.

- Outre l'OM et Lyon, Rennes et Lille veulent aussi le latéral gauche de Nancy, Faitout Maouassa.

- Courtisé par Lyon et l'OM, le latéral gauche du Havre, Ferland Mendy, serait d'accord avec Bordeaux.

- Liverpool s'intéresse à l'attaquant de Bordeaux, Gaëtan Laborde.

- Patrick Vieira a refusé le poste d'entraîneur de Saint-Etienne. Oscar Garcia (RB Salzbourg) est désormais la piste la plus chaude.

- Laissé libre par Nice et courtisé par Bordeaux, le défenseur central Paul Baysse devrait passer sa visite médicale avec Malaga la semaine prochaine.

A l'étranger

- Le défenseur central de Benfica, Victor Lindelöf, devrait signer rapidement à Manchester United pour environ 35 M€.

- Le Milan AC va engager des discussions avec les représentants de Pierre-Emerick Aubameyang ce vendredi pour un transfert de l'attaquant de Dortmund, qui semble s'éloigner du PSG.

- Antonio Conte souhaite recruter le défenseur central du Bayern Munich, Jérôme Boateng, à Chelsea. Une opération à plus de 40 M€.

- Le jeune attaquant Marco Asensio a choisi de rester au Real Madrid cet été.

- Manchester City veut se débarrasser du milieu Fabian Delph. Newcastle a déjà proposé 15 M€.

- Le Milan AC a offert 50 M€ pour l'attaquant du Torino, Andrea Belotti.

- Le Milan AC et la Lazio Rome ont trouvé un accord pour l'attaquant Keita Baldé.

- Le milieu de l'Inter Milan, Ever Banega, pourrait rejoindre les Tigres de Monterrey.

+ Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot.

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !