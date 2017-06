PSG : Kluivert s'en va, les coulisses de son départ

Nommé directeur du football du Paris Saint-Germain en juillet dernier, Patrick Kluivert n'aura même pas tenu un an dans la capitale. Le Néerlandais a refusé une proposition de reclassement du PSG et il a déjà annoncé son départ en interne.

Kluivert va quitter le PSG

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, et encore un peu plus depuis l'arrivée d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, Patrick Kluivert va quitter le Paris Saint-Germain. L'information a été lâchée ce vendredi matin par L'Equipe, puis confirmée par RMC et Le Parisien. Le journal régional affirme même que le Néerlandais quittera son poste dès ce vendredi soir.

Kluivert a refusé la proposition du PSG

Les deux parties ont trouvé un accord pour mettre un terme au contrat les liant depuis onze mois et Kluivert a annoncé la nouvelle à plusieurs salariés du club jeudi, assure le quotidien Le Parisien. Nommé directeur du football en juillet dernier, le Néerlandais a refusé le reclassement proposé par le PSG, notamment un travail concernant le développement du club à l'international.

Paris souhaitait-il réellement le conserver ? Il s'agissait surtout d'une manière de ne pas le pousser directement vers la sortie en lui proposant un poste sans grand intérêt par rapport à sa fonction actuelle. Et Kluivert ne se voyait pas dans une autre fonction. De plus, RMC révèle que l'ancien attaquant du FC Barcelone a appris l'arrivée d'Antero Henrique par voie de presse alors qu'il se trouvait à Stockholm pour voir jouer son fils, Justin, avec l'Ajax Amsterdam. Un véritable coup de massue.

Un bilan décevant

Dès lors, un départ semblait acté dans sa tête. Il était clair que Paris ne voulait plus le conserver à son poste avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif censé apporter plus de compétences dans un domaine où Kluivert n'a guère brillé. Malgré l'intégration réussie de Julian Draxler, son bilan reste décevant puisque le recrutement a globalement été un échec et il n'a jamais semblé être en mesure de recruter un grand joueur.

Nasser Al-Khelaïfi a même plusieurs fois pris les choses en main, notamment concernant certaines prolongations. Après la déroute à Barcelone (1-6) en 8es de finale retour de la Ligue des Champions, le président parisien avait annoncé du changement. On est servi avec les départs d'Olivier Létang et Kluivert. Ce dernier restera une erreur de casting.

Que pensez-vous du départ de Kluivert ? Est-ce logique ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...