Equipe de France : la surprise Sissoko en Suède ?

L'équipe de France affronte la Suède ce vendredi (20h45) en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Malgré sa saison compliquée à Tottenham, Moussa Sissoko pourrait être titulaire, au détriment d'Ousmane Dembélé, dans ce match très important pour les Bleus.

Buteur contre le Paraguay, Sissoko devrait débuter en Suède

Ce n'est un secret pour personne, Didier Deschamps apprécie énormément Moussa Sissoko. Le sélectionneur de l'équipe de France a toujours fait confiance au milieu de 27 ans, même lorsque nombreux étaient ceux à ne pas vraiment croire en lui. Si ses performances à l'Euro 2016 ont plaidé en sa faveur, on ne pensait cependant pas le voir titulaire face à la Suède ce vendredi (20h45) en éliminatoires du Mondial 2018. Et pourtant...

D'après les dernières indiscrétions, l'ancien Toulousain débutera dans le couloir droit de l'attaque tricolore. Il s'agit d'une surprise puisque Sissoko reste sur une saison très difficile à Tottenham avec seulement 12 matchs disputés en tant que titulaire, toutes compétitions confondues. Durant les deux derniers mois de la saison, de début avril à fin mai, il n'a disputé que 278 minutes. Cela fait peu de temps de jeu dans les jambes avant de disputer un match des éliminatoires de la Coupe du monde.

Sissoko est en forme

Visiblement, les tests passés par les Bleus en début de rassemblement et la dernière semaine d'entraînement ont totalement convaincu le staff de l'équipe de France concernant Sissoko. C'est donc Ousmane Dembélé qui subira les conséquences de ce choix en démarrant sur le banc ce soir. Sans doute une déception pour l'ailier de Dortmund, performant contre le Paraguay (5-0), mais qui n'apporte pas les mêmes garanties sur le plan défensif.

«Il y a un joueur beaucoup plus offensif, capable de fulgurances, c'est Ousmane. Après, pour tout ce qui est replacement, il le fait mais pas aussi bien que Moussa, qui a un vécu plus important aussi» , a confié Deschamps jeudi. La présence de Sissoko peut donner plus d'assurance à Djibril Sidibé dans ses montées mais permet aussi à Paul Pogba de se projeter plus souvent. Car, en Suède, la France devra marquer tout en restant solide.

Un tournant pour la France ?

A Solna, l'adversaire sera plus redoutable que le Paraguay il y a une semaine. Surtout, il s'agit peut-être d'un tournant dans ces éliminatoires. En cas de victoire, les Français peuvent faire un grand pas vers la qualification en reléguant les Suédois, actuels 2es, à six points. Attention tout de même à la Bulgarie qui peut rester à quatre longueurs en cas de succès en Biélorussie. Une défaite de la France et tout serait relancé puisque la Suède reviendrait à sa hauteur et la Bulgarie pourrait se rapprocher à un point.

Les équipes probables :

Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Durmaz, Ekdal, Johansson, Forsberg - Toivonen, Berg.

France : Lloris - Sidibé, Varane, Koscielny, Mendy - Pogba, Matuidi - Sissoko, Griezmann, Payet - Giroud.

