Journal des Transferts : de plus en plus fou pour Mbappé, Germain d'accord avec l'OM, Lyon reçoit deux nouvelles offres... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 07/06/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Arsenal transmet une offre folle pour Mbappé, Germain est d'accord avec l'OM, Lyon reçoit deux nouvelles offres, les solutions du PSG pour ses couloirs, Conceiçao quitte Nantes... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Mbappé parti pour rester à Monaco malgré des offres folles ? Si le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes (le 9 juin), les clubs s'activent déjà pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. De plus en plus fou pour Mbappé Les offres se multiplient pour Kylian Mbappé ! Alors que le Real Madrid compte formuler une troisième proposition à 135 millions d'euros, La Gazzetta dello Sport annonce une offre de 150 millions d'euros d'Arsenal ! Décidé à frapper fort sur le marché des transferts, le club londonien change ses habitudes. L'ASM résistera-t-elle à cette montée des enchères ? Le jeune attaquant et le club de la Principauté auraient déjà décidé de poursuivre leur collaboration une saison de plus et une prolongation de contrat lui sera proposée après les matchs de l'équipe de France. Mais 150 M€, cela commence à faire beaucoup... 2. Germain d'accord avec l'OM Depuis plusieurs semaines, le nom de Valère Germain est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille. A en croire La Provence, le dossier a bien avancé puisque le club phocéen et l'attaquant de l'AS Monaco sont sur la même longueur d'onde concernant un futur contrat. L'OM doit désormais négocier avec le club de la Principauté qui a d'autres dossiers urgents à traiter (Mbappé, Mendy, Fabinho...). Le dossier Germain semble tout de même sur la bonne voie. 3. Lyon reçoit deux nouvelles offres Ça s'accélère dans le dossier Corentin Tolisso ! Alors que nous vous évoquions mardi des discussions entre le Bayern Munich et l'Olympique Lyonnais, Chelsea a formulé une offre de 35 millions d'euros, d'après le média Pulzo. Cette proposition ne devrait pas suffire puisque l'OL entend récupérer au moins 40 millions d'euros. Surtout, le club rhodanien espère bien profiter de la concurrence pour faire grimper les enchères puisque la Juventus Turin et Manchester City sont aussi sur les rangs. Dans le même temps, Lyon a aussi reçu une offre pour son défenseur Mouctar Diakhaby. L'Inter Milan a proposé 15 millions d'euros à la demande de son prochain entraîneur Luciano Spaletti, ancien coach de l'AS Rome qui a été séduit par le Lyonnais en Ligue Europa. Les dirigeants rhodaniens n'ont pour le moment pas répondu à cette proposition. Cette approche italienne n'arrange pas les affaires de l'OL qui discute actuellement avec son joueur pour une prolongation de son contrat qui court jusqu'en juin 2019. 4. Les solutions du PSG pour ses couloirs Cet été, le Paris Saint-Germain doit renforcer ses couloirs. Un latéral gauche est attendu pour remplacer Maxwell, tandis qu'un élément à droite sera nécessaire si le départ de Serge Aurier se confirmait. L'arrière gauche du FC Valence, José Luis Gaya, serait la piste la plus solide. Une offre pourrait bientôt être formulée alors que l'Espagnol possède une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, mais qui pourrait redescendre à 30 millions d'euros en cas de non-revalorisation salariale cet été. A droite, le nouveau directeur sportif Antero Henrique a lancé le PSG sur la piste Ricardo Pereira, retourné à Porto après deux saisons en prêt à Nice. Sa clause libératoire est fixée à 25 millions d'euros. 5. Conceiçao et Nantes, c'est bien fini ! C'était attendu, c'est désormais officiel : Sergio Conceiçao quitte le FC Nantes ! Malgré un contrat récemment renouvelé jusqu'au 30 juin 2020, le technicien portugais a choisi de rejoindre le FC Porto. Le club a annoncé le départ de son entraîneur mardi soir. Ce dernier a justifié sa décision en évoquant de soucis de santé de sa femme l'obligeant à rentrer au Portugal. Une véritable déception pour le club et ses supporters, alors que Conceiçao avait redressé la situation du FCN après son arrivée en décembre dernier. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 7 juin à 18h C'est officiel : - Le latéral gauche de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez, va signer au Milan AC pour 18 M€.

- La Juve a prolongé son entraîneur Massimiliano Allegri jusqu'en 2020.

- Dortmund a recruté l'attaquant de Fribourg Maximilian Philipp. Transfert estimé à 20 M€.

- Le milieu Jaroslav Plasil a prolongé à Bordeaux jusqu'en juin 2018.

- L'attaquant de l'AC Ajaccio, Mouaad Madri, a signé deux ans à Lens. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Galatasaray a entamé des discussions avec le milieu offensif du Paris SG, Hatem Ben Arfa.

- Valence pourrait faire une offre pour le gardien du Paris SG, Alphonse Areola.

- L'OM s'est renseigné pour l'ailier du FC Bruges José Izquierdo, aussi surveillé par le Milan AC, l'AS Rome et le Spartak Moscou.

- Si l'OM veut s'offrir le défenseur du Barça, Jérémy Mathieu, il faudra payer plus de 3 M€.

- La presse portugaise évoque un accord entre l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim et le Beijing Guoan sur un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel de 12 M€. Une information très surprenante alors que le coach portugais aurait déjà décidé de prolonger à Monaco.

- Rennes tente de recruter l'attaquant des Tigres, André-Pierre Gignac.

- Marcelo Bielsa fait le forcing pour convaincre le latéral gauche du Havre, Ferland Mendy, de rejoindre Lille.

- Saint-Etienne est proche de recruter le milieu de Lens, John Bostock, pour 2 M€.

- Nice va accueillir le milieu de Valenciennes, Adrien Tameze, pour 800 000 € (+ 100 000 € de bonus).

- Rennes discute avec Galatasaray pour le prêt du latéral droit Luis Pedro Cavanda, déjà d'accord avec le club breton.

- Rennes a repoussé une offre de 5 M€ de Lille pour son défenseur Ramy Bensebaini. A l'étranger - A Bola annonce une offre de 180 M€ pour l'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Le média portugais évoque les pistes farfelues du PSG et de Monaco. C'est impensable... Manchester United ou des clubs chinois pourraient être à l'origine de cette proposition. Mais CR7 restera au Real.

- Le Real Madrid et Manchester United seraient proches d'un accord pour un transfert du gardien David De Gea, évalué à 75 M€.

- Chelsea est prêt à proposer 55 M€ pour le défenseur central de la Juve, Leonardo Bonucci.

- Le Real a refusé une offre de 60 M€ de Manchester United pour son attaquant Alvaro Morata et réclame 89 M€.

- Courtisé par le Barça, le latéral droit Hector Bellerin pourrait réclamer son départ d'Arsenal.

- Après avoir songé à Alvaro Morata, le Milan AC pourrait finalement tenter l'attaquant de Porto, André Silva, dont la clause libératoire est fixée à 60 M€.

- Le gardien de Manchester City, Claudio Bravo, plaît à Villarreal et au RB Leipzig.

- Peu utilisé à la Juve, le milieu Mario Lemina ouvre la porte à un départ.

- En manque de temps de jeu à Manchester City, l'attaquant Nolito pourrait rejoindre le FC Séville en prêt. Le Celta Vigo, l'Atletico Madrid et le Betis Séville sont aussi intéressés.

- Rémi Garde pourrait devenir le nouvel entraîneur du Standard de Liège. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





