Transfert : Germain se rapproche de l'OM

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Valère Germain se serait déjà entendu avec les décideurs marseillais concernant un futur contrat. L'attaquant de l'AS Monaco semble avoir fait son choix.

Germain devrait quitter Monaco cet été

Renforcer le poste d'avant-centre sera l'une des priorités de l'Olympique de Marseille cet été. Alors que Bafétimbi Gomis ne sera vraisemblablement pas conservé, le club phocéen doit recruter deux attaquants. Et l'un des noms qui revient régulièrement depuis plusieurs semaines est celui de Valère Germain.

Selon La Provence, très bien informée sur les dossiers du club phocéen, la piste Germain est aujourd'hui la plus concrète. A un an du terme de son contrat, l'attaquant de 27 ans, auteur de 17 buts toutes compétitions confondues cette saison, semble décidé à quitter l'AS Monaco cet été. Le profil du natif de Marseille a été validé en interne par la direction olympienne qui est déjà passée à l'action.

L'OM et Germain déjà d'accord

Dans son édition du jour, le quotidien provençal confirme que les discussions entamées le 10 mai dernier par Andoni Zubizarreta avancent dans le bon sens. Et il va même plus loin en affirmant que l'OM et Germain sont d'ores et déjà d'accord concernant un futur contrat. Les décideurs olympiens semblent donc avoir les cartes en main pour boucler ce dossier.

Reste à s'entendre avec Monaco. Actuellement, le club de la Principauté fait passer d'autres dossiers en priorité puisqu'il doit gérer les sollicitations pour Kylian Mbappé, Benjamin Mendy ou encore Fabinho. Mais l'OM peut être optimiste puisque l'ASM ne devrait pas réclamer une fortune pour un joueur ne possédant plus qu'un an de contrat. Il y a un an, les Monégasques avaient fixé son prix à 7 millions d'euros.

