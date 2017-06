Transfert : Rennes tente le joli coup Gignac

Après une fin de saison difficile avec les Tigres de Monterrey, l'attaquant André-Pierre Gignac figure dans le viseur de plusieurs formations européennes. Et en France, le Stade Rennais serait d'ores et déjà passé à l'action pour tenter de rapatrier l'international tricolore.

André-Pierre Gignac plaît à Rennes.

Et si André-Pierre Gignac revenait en Ligue 1 ? Deux ans après son exil au Mexique chez les Tigres de Monterrey, la question peut légitimement se poser à la suite d'une fin de saison compliquée, marquée par la perte de la finale du championnat de clôture mais aussi d'une polémique avec un journaliste.

Du coup, l'ancien Marseillais se retrouve dans le viseur de plusieurs équipes européennes, souhaitant réaliser un bon coup en attirant un Gignac agacé par la presse sud-américaine. En France, le Stade Rennais se serait déjà positionné !

Rennes tente sa chance pour Gignac !

En effet, d'après les informations du quotidien régional Ouest-France, le club breton a flairé le bon coup et souhaite rapatrier le natif de Martigues. Sur ce dossier, Rennes dispose d'un atout de poids grâce à la présence sur le banc de Christian Gourcuff. Ancien coach de Gignac à Lorient (2004-2007), le technicien aurait même passé un coup de fil à l'international tricolore pour prendre la température.

Sur le papier, il s'agirait d'un formidable coup sportif pour le Stade Rennais. Dans son effectif actuel, Gourcuff ne dispose pas d'un profil comme Gignac et son recrutement pourrait permettre au récent 9e de Ligue 1 de passer un cap. Financièrement, le salaire d'APG, estimé à 1 million d'euros net par an, ne serait pas un frein et ce pari semble possible.

Gignac, une bonne idée pour rêver du Mondial ?

Si le retour de Gignac représente donc une bonne idée pour Rennes, est-ce aussi le cas pour le joueur de 31 ans ? Clairement oui ! L'avant-centre pourrait envisager cette option dans l'unique but de relancer ses chances de disputer la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Plus appelé par Didier Deschamps chez les Bleus depuis octobre dernier, le buteur aurait l'opportunité de se mettre en valeur en revenant en Ligue 1. Après, Gignac aura-t-il envie de quitter le Mexique sur un échec à seulement un an de la fin de son contrat ? En tout cas, pour le championnat de France, son retour serait plutôt une bonne nouvelle.

