Nantes : Sergio Conceiçao claque la porte (officiel)

Comme prévu, Sergio Conceiçao quitte le FC Nantes. Le club a officialisé le départ du technicien portugais ce mardi. Six mois après son arrivée, il s'offre un départ houleux pour le FC Porto.

Conceiçao quitte le FC Nantes

C'était attendu, c'est désormais officiel : Sergio Conceiçao et le FC Nantes, c'est fini ! Malgré un contrat récemment renouvelé jusqu'au 30 juin 2020, le technicien portugais a choisi de quitter le club afin de rejoindre le FC Porto. Les Canaris ont officialisé son départ ce mardi soir dans un communiqué.

Conceiçao part avec ses adjoints

«Afin de préparer la saison 2017/2018 dans les meilleures conditions, le FC Nantes n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette décision inattendue de Sergio Conceiçao, en dépit du préjudice considérable qu'elle lui cause. Un accord vient d'être trouvé avec les représentants de Sergio Conceiçao, ses trois adjoints et le FC Porto. Le FC Nantes s'est fermement employé à préserver ses intérêts économiques et sportifs et tenait à en informer ses supporters» , peut-on lire sur le site officiel du club.

Une véritable déception pour le club et ses supporters, alors que Conceiçao avait redressé la situation du FCN après son arrivée en décembre dernier. Dans une situation précaire lors de la première moitié de saison, Nantes a terminé l'exercice à la 7e place en championnat. A Porto, il tentera d'offrir un titre de champion du Portugal qui échappe aux Dragons depuis quatre ans.

Nantes doit reconstruire

De son côté, Nantes doit désormais se trouver un nouvel entraîneur. «J'avais fait en sorte de lui donner tous les moyens pour qu'il poursuive l'aventure. Je lui souhaite bon vent. Désormais, nous recherchons un nouvel entraîneur et les propositions ne manquent pas, preuve que le FC Nantes est attractif» , a indiqué le président Waldemar Kita.

Paulo Sousa, tout juste libéré par la Fiorentina, ainsi que Paulo Bento, qui vient de quitter l'Olympiakos, ont été annoncés comme les favoris. Les noms de Pedro Martins (Vitoria Guimarães) et Vitor Pereira (Munich 1860) circulent également. Nantes devra faire le bon choix...

