Transfert : dans les buts, le PSG cherche l'oiseau (trop) rare...

Déçu des prestations de ses gardiens Kevin Trapp et Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain envisage de recruter un nouveau numéro un cet été. Problème, les portiers de tout premier plan ne sont pas à vendre et la piste Iker Casillas, proposé par son entourage, n'a rien d'emballante...

Seul Iker Casillas semble disponible pour le PSG aujourd'hui...

On s'en doutait un peu mais Alphonse Areola l'a révélé publiquement dimanche dernier : le Paris Saint-Germain est bien à la recherche d'un nouveau gardien. Un élément essentiel et qui semble désormais indispensable pour aller plus loin que les huitièmes ou les quarts de finale en Ligue des Champions.

Déçu des performances de ses deux portiers, Kevin Trapp, cauchemardesque contre le FC Barcelone au Camp Nou notamment lors de la débâcle 6-1, et Alphonse Areola, tout sauf rassurant et qui ne donne pas l'impression de pouvoir être réellement meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, le vice-champion de France cherche donc aujourd'hui l'oiseau rare. Si rare qu'il pourrait bien ne pas être trouvé.

Oblak plaisait beaucoup au PSG, mais...

Le problème qui se pose pour le PSG aujourd'hui est que les gardiens de tout premier plan ne sont pas à vendre. Un temps annoncés peut-être partants, Hugo Lloris et Thibaut Courtois vont finalement rester respectivement à Tottenham et Chelsea. De même que Jan Oblak, l'une des révélations de la saison du côté de l'Atletico Madrid.

Un pari sur un jeune portier prometteur reste possible. La direction parisienne l'avait tenté avec Trapp il y a deux ans. On connaît le résultat. Iker Casillas, libre de quitter le FC Porto ou d'y prolonger d'une saison supplémentaire, a été proposé, mais l'Espagnol n'est plus, à 36 ans, le grand Casillas. Autant dire que ce dossier du nouveau gardien pour le PSG s'annonce très, très compliqué...

