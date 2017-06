Zidane marque l'histoire, le Real reste sur le toit de l'Europe ! - Débrief et NOTES des joueurs (Juve 1-4 Real)

Opposé à la Juventus Turin ce samedi en finale, le Real Madrid a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive grâce à une large victoire (4-1). Une première dans l'ère moderne de la compétition.

Un doublé pour Ronaldo dans cette finale

Le Real Madrid remporte sa douzième Ligue des Champions ! Opposé à la Juventus Turin ce samedi, le club espagnol a dominé son adversaire pour s'imposer 4-1 au Millenium de Cardiff. Le Vieille Dame a tenu la comparaison durant une mi-temps avant de craquer en seconde période face à la pression madrilène plus intense.

Ronaldo lance le Real

La Juventus Turin démarrait très fort cette partie et Navas devait s'employer à deux reprises en moins de dix minutes pour capter en deux temps un tir d'Higuain puis repousser superbement une frappe de Pjanic. Mais alors qu'il n'avait pas encore inquiété la défense italienne, comme toute son équipe, Ronaldo profitait d'un bon centre de Carvajal pour ouvrir le score (0-1, 20e) !

Mandzukic répond par un bijou

Derrière, les Bianconeri n'avaient pas le temps de tergiverser puisque Mandzukic égalisait superbement en enchaînant contrôle poitrine et frappe acrobatique pour lober Navas (1-1, 27e). Un but exceptionnel ! Ensuite, Ronaldo aurait pu s'offrir un doublé dans cette première période s'il n'avait pas complètement manqué sa tête devant le but. A la pause, tout restait à faire dans cette rencontre passionnante.

Les Merengue passent à la vitesse supérieure

Au retour des vestiaires, le Real posait le pied sur le ballon et la Juve affichait moins de sérénité dans son jeu. A force de subir, la Vieille Dame finissait par craquer sur une frappe puissante, et déviée, de Casemiro (1-2, 61e). Et la Casa Blanca s'échappait juste derrière avec un doublé de Ronaldo (1-3, 64e), décidément sur un nuage lors de ses derniers matchs dans la compétition. Alors qu'elle n'avait encaissé que trois buts dans cette C1 avant ce match, la Juventus n'a pas tenu la route en seconde période, avec des erreurs techniques inhabituelles.

Le Real imite le Milan AC, Zidane s'offre déjà sa 2e C1

Derrière, les Bianconeri n'avaient plus réellement le coeur (et les jambes ?) à faire les efforts pour s'offrir un renversement de situation. Et la Juve terminait même la rencontre à dix après l'expulsion de Cuadrado, pour avoir marché sur le pied de Ramos qui en rajoutait au passage. Asencio s'invitait à la fête en fin de rencontre (1-4, 90e) et le Real remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive. Une première dans l'ère moderne de la compétition, et depuis le Milan AC en 1990. Et la deuxième C1 pour Zinedine Zidane dans sa carrière d'entraîneur débutée il y a seulement un an et démi. Incroyable !

La note du match : 8,5/10

Un combat tactique et physique, une belle qualité technique, de l'intensité... On n'a pas eu le temps de s'ennuyer dans cette belle finale de la Ligue des Champions. L'égalisation rapide de la Juve après l'ouverture du score madrilène a maintenu le suspense, puis le Real a finalement fait le spectacle en seconde période en dominant son adversaire pour s'échapper en inscrivant trois buts supplémentaires.

Les buts :

- Kroos effectue une percée balle au pied, remonte le terrain et trouve Benzema qui décale Ronaldo sur sa droite. Proche de l'entrée de la surface, le Portugais s'appuie sur Carvajal qui lui remet à ras de terre près du point de penalty. CR7 reprend instantanément du plat du pied droit et bat Buffon sur sa droite (0-1, 20e).

- Sur un long ballon envoyé côté droit par Bonucci, Alex Sandro remet instantanément au point de penalty pour Higuain. L'Argentin contrôle et sert Mandzukic qui se lève le ballon de la poitrine et enchaîne avec un tir acrobatique en déséquilibre (1-1, 27e).

- Sur un ballon renvoyé par la défense turinoise plein axe, Casemiro ne se pose pas de question et arme une frappe du droit aux 25 mètres. Le ballon est dévié par Khedira et vient se loger au ras du montant droit de Buffon (1-2, 61e).

- Modric récupère le ballon devant la surface turinoise et s'appuie sur Carvajal qui lui remet à droite de la surface. Le Croate centre devant le but pour Ronaldo qui surgit entre Chiellini et Bonucci pour tromper Buffon de près (1-3, 64e).

- Suite à un coup franc de Ronaldo contré, Marcelo s'impose face à Lemina et centre pour Asencio qui marque d'une reprise croisée à bout portant (1-4, 90e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Cristiano Ronaldo (8/10)

Quelle fin de saison incroyable pour CR7 ! Auteur d'un doublé dans cette finale, le Portugais a ouvert le score puis il a permis aux siens de se détacher en seconde période. Sur les cinq derniers matchs de C1, Ronaldo totalise 10 buts. Il restera l'un des grands artisans de cette 12e Ligue des Champions remportée par le Real.

JUVENTUS TURIN :

Gianluigi Buffon (4) : triste soirée pour le gardien italien qui mériterait tellement de soulever ce trophée dans sa carrière. Il est malheureux sur les deux premiers buts madrilènes avec des tirs déviés et il n'est pas parvenu à faire la différence sur sa ligne ensuite, hormis sur un tir de Modric.

Dani Alves (4) : positionné plus haut sur le terrain, l'ancien Barcelonais a gagné son duel face à Marcelo en première période. Il a parfaitement empêché le Madrilène de prendre son couloir comme il en a si souvent l'habitude. Malheureusement, il a totalement disparu après la pause.

Alex Sandro (4) : si le premier but du Real vient de son côté avec le centre de Carvajal, il se rattrape ensuite avec son superbe service sur le but égalisateur de Mandzukic. Mais le Brésilien a été globalement dépassé défensivement et il est aussi fautif sur le troisième but madrilène.

Giorgio Chiellini (5) : difficile de reprocher quelque chose au vaillant défenseur italien. Il est surpris par Ronaldo dans son dos sur le but qui permet au Real de s'échapper.

Leonardo Bonucci (5) : impérial dans les duels, le défenseur italien a fait, encore une fois, parler son intelligence tactique et sa précision chirurgicale dans la relance. Il trouve magnifiquement Alex Sandro sur le but égalisateur en première période. Sonné après avoir pris le ballon dans le nez en seconde période, il a été plus fébrile ensuite et se montre trop passif sur le troisième but.

Andrea Barzagli (4,5) : positionné dans le couloir droit, le défenseur italien a fait ce qu'il a pu mais il a eu beaucoup de difficultés à suivre les Madrilènes lancés dans son dos. Remplacé à la 66e par Juan Cuadrado (non noté), expulsé après avoir pris deux cartons jaunes...

Sami Khedira (3) : match décevant de la part de l'Allemand. Alors que l'on attendait plus de la part d'un joueur si expérimenté, il a eu très peu d'influence dans le jeu. Malheureux, il dévie le ballon sur le deuxième but du Real.

Miralem Pjanic (4) : le Bosnien a régalé au milieu de terrain en début de match puisqu'il a parfaitement orienté le jeu grâce à sa qualité de passe. Mais la suite a été plus compliquée. A l'image de son équipe, il a été totalement dominé par ses adversaires en seconde période. Remplacé à la 70e par Claudio Marchisio (non noté).

Paulo Dybala (4) : si la pépite argentine a encore régalé sur certains dribbles et quelques passes inspirées, son match a été globalement décevant. Il n'a pas apporté le danger sur le but de Navas. Remplacé à la 77e par Mario Lemina (non noté).

Gonzalo Higuaín (3) : l'Argentin est parfaitement entré dans son match, affichant une énorme envie. Il s'est rapidement mis en évidence avec deux tentatives, puis il sert magnifiquement Mandzukic sur l'égalisation en première période. Mais derrière, c'est le néant. Il n'a plus réussi à faire de différences ensuite, perdant tous ses duels.

Mario Mandzukic (5) : encore un travail colossal sur son côté gauche en première période. L'attaquant croate enchainait les retours défensifs et les appels offensifs. Il est récompensé par un but sublime. Mais cela n'a pas suffi et on l'a moins vu en seconde période.

REAL MADRID :

Keilor Navas (6) : lobé sur le but superbe de Mandzukic, le gardien madrilène a tout de même réalisé un bon match avec notamment un gros arrêt sur le tir de Pjanic en première période. Précieux en début de match.

Daniel Carvajal (6) : l'Espagnol a eu du mal à gérer Alex Sandro et Mandzukic en début de match, et il est trop timide sur le but turinois. Mais, ensuite, il s'est bien repris pour verrouiller son couloir. Une passe décisive pour Ronaldo en première période.

Marcelo (6) : en première période, le Brésilien a été complètement muselé par Dani Alves. La donne a été bien différente après la pause puisqu'il a été bien plus en vue offensivement et offre une passe décisive à Asencio.

Raphaël Varane (7) : très bons dans ses jaillissements et ses couvertures, le Français a réalisé un très bon match. On l'a rarement vu en difficulté durant toute la rencontre.

Sergio Ramos (7) : le capitaine madrilène a mis de l'agressivité, parfois même un peu trop avec plusieurs accrochages verbaux, mais il reste précieux pour son équipe. Il a globalement bien maîtrisé les attaquants turinois ce soir.

Casimiro (7) : il a eu un peu de mal à démarrer son match, puis il est monté en puissance au fil des minutes. Si la Juve a peu existé en seconde période, c'est notamment grâce à l'impact physique du Brésilien après la pause. En plus, il permet au Real de reprendre l'avantage d'une belle frappe.

Toni Kroos (7) : l'Allemand a encore une fois été très précieux au milieu de terrain. Son travail à la récupération et sa capacité à orienter le jeu intelligemment ont fait beaucoup de bien au Real Madrid. Sa percée en première période amène le premier but. Remplacé à la 89e par Alvaro Morata (non noté).

Isco (6) : l'Espagnol a d'abord eu un peu de mal à entrer dans cette rencontre, bougé physiquement par les Italiens. En seconde période, il a haussé son niveau de jeu et il a pris le jeu à son compte. Remplacé à la 82e par Marco Asencio (non noté), qui marque dans les arrêts de jeu.

Luka Modric (7,5) : le Croate était partout ce soir. S'il a souvent été coupé dans ses remontées de balle sur les contres en première période, il a ensuite pris le dessus techniquement sur ses adversaires et il permet au Real de faire le break avec sa récupération haute suivie d'une passe décisive sur le troisième but madrilène.

Karim Benzema (6) : le Français n'a peut-être pas eu l'occasion de marquer ce soir, mais il a encore été très précieux dans le jeu. Sa faculté à conserver le ballon et à servir parfaitement ses partenaires, comme sur le premier but madrilène, suffisent à expliquer son statut au Real. Remplacé à la 77e par Gareth Bale (non noté).

Cristiano Ronaldo (8) : lire le commentaire ci-dessus.

JUVENTUS TURIN 1-4 REAL MADRID (mi-tps: 1-1) - LIGUE des CHAMPIONS - Finale / fin.e journée

Stade : National Stadium - Arbitre : F. Brych



Buts : M. Mandzukic (27e) pour JUVENTUS TURIN - Cristiano Ronaldo (20e) Casimiro (61e) Cristiano Ronaldo (64e) Marco Asensio (90e) pour REAL MADRID

Avertissements : P. Dybala (12e) , M. Pjanic (66e) , Alex Sandro (70e) , J. Cuadrado (72e) , pour JUVENTUS TURIN - Sergio Ramos (31e) , Daniel Carvajal (42e) , T. Kroos (53e) , pour REAL MADRID - Expulsions : J. Cuadrado (84e) , pour JUVENTUS TURIN



JUVENTUS TURIN : G. Buffon - A. Barzagli (J. Cuadrado, 66e) , L. Bonucci , G. Chiellini , Alex Sandro - M. Pjanic (C. Marchisio, 70e) , S. Khedira - Dani Alves , P. Dybala (M. Lemina, 78e) , M. Mandzukic - G. Higuaín



REAL MADRID : K. Navas - Daniel Carvajal , R. Varane , Sergio Ramos , Marcelo - T. Kroos (Álvaro Morata, 89e) , Casimiro , L. Modric - Isco (Marco Asensio, 82e) - K. Benzema (G. Bale, 77e) , Cristiano Ronaldo



Ronaldo a ouvert le score pour le Real (0-1, 20e)

L'inspiration géniale de Mandzukic...

...Navas est lobé (1-1, 27e)

Casemiro fêté après son but (1-2, 61e)

Ronaldo trompe une deuxième fois Buffon (1-3, 64e)

La joie de Ronaldo...

...et la détresse de Buffon

Asencio marque en fin de match (1-4, 90e)

Ramos soulève le trophée

La joie des Madrilènes avec le trophée