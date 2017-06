Giroud brille, les Bleus préparent bien la Suède - Débrief et NOTES des joueurs (France 5-0 Paraguay) Damien Da Silva - Equipe De France, Mise en ligne: le 02/06/2017 à 22h57 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En match amical ce vendredi, l'équipe de France a facilement dominé un Paraguay (5-0) assez faible. Auteurs d'un bon début de match, les Bleus ont bien préparé la rencontre importante face à la Suède vendredi prochain. Olivier Giroud s'est régalé avec un triplé. Didier Deschamps voulait une bonne préparation pour la rencontre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 face à la Suède vendredi prochain, il a été servi ! Avec une première demi-heure très convaincante, l'équipe de France a facilement dominé le Paraguay (5-0) ce vendredi en match amical à Rennes. Même si l'opposition a été plutôt faible, la sélection tricolore a affiché un visage séduisant sur la globalité de la partie avec notamment un triplé pour Olivier Giroud. Il faudra confirmer dans une semaine à Solna. Giroud fait le show, le Paraguay très faible... Dans une belle ambiance à Rennes, les Bleus réalisaient un début de partie impressionnant et ouvraient le score sur une reprise de Giroud sur un centre parfait au second poteau de Dembélé (1-0, 6e). Quelle entame ! Complétement dépassés, les Paraguayens subissaient les vagues des Bleus et il fallait un bel arrêt de Silva pour empêcher Griezmann de faire le break. Malgré une alerte sur un duel raté par Iturbe face à Lloris, la France repartait vers l'avant et Giroud s'offrait un doublé de la tête sur un caviar de Payet (2-0, 13e). Dominateurs, les hommes de Deschamps déroulaient et Dembélé ratait une grosse occasion avec un tir qui frôlait le poteau. Au retour des vestiaires, la France réalisait trois changements avec les entrées de Kanté, Sissoko et Lemar. Sissoko et Griezmann participent au festival ! De quoi enrayer la domination des Bleus ? Oui puisque la sélection tricolore maîtrisait les débats, mais ne se montrait pas dangereuse avec quelques approximations. A l'heure de jeu, Griezmann, bien lancé par Lemar, loupait un duel face à Silva en ne cadrant pas sa tentative. Ensuite, Giroud profitait d'un bon service de Digne pour inscrire un 3e but du plat du pied (3-0, 67e). Sous les chants du public, le festival de la France se poursuivait avec une nouvelle réalisation de Sissoko sur une offrande de Lacazette (4-0, 76e) puis un autre but de Griezmann qui poussait le ballon dans le but vide (5-0, 77e) ! Quelle démonstration ! La France enregistre un large succès et fait le plein de confiance ! La note du match : 7,5/10 Une belle fête à Rennes ce vendredi ! Dans une belle ambiance, l'équipe de France a récité son football avec de l'intensité, du rythme, des occasions et des buts. Un spectacle plaisant pour les fans tricolores malgré une opposition particulièrement faible proposée par le Paraguay sur l'ensemble de la rencontre. Les buts : - Sur une magnifique ouverture de Pogba, Dembélé prend parfaitement la profondeur dans son couloir. Avec un centre parfait au second poteau, l'ancien Rennais trouve Giroud, qui pousse le ballon dans le but vide d'une reprise puissante (1-0, 6e). - Bien trouvé par Mendy dans la surface, Payet élimine avec une facilité déconcertante son adversaire direct avant d'effectuer un centre piqué au second poteau. Toujours bien placé, Giroud propulse le cuir au fond des filets de la tête (2-0, 13e). - Après un bon décalage de Griezmann, Lemar décale Digne sur le côté gauche. Lucide, le latéral réalise un centre au premier poteau pour Giroud, qui s'offre un triplé du plat du pied (3-0, 67e). - Sur une belle ouverture de Lemar, Lacazette se retrouve dans la surface, mais décide de décaler Sissoko. Seul devant la cage vide, le milieu profite de l'offrande pour aggraver le score (4-0, 76e). - Dans la foulée, Sidibé réalise une percée dans l'axe... Gomez et Silva se télescopent devant Lacazette et le ballon file tranquillement vers Griezman, qui pousse le cuir dans la cage (5-0, 77e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Olivier Giroud (9/10) Encore une belle performance pour l'attaquant ! Malgré ses difficultés à Arsenal, le buteur ne déçoit vraiment pas avec les Bleus. Toujours bien placé, il a profité des largesses défensives des Paraguayens pour s'offrir un triplé. Bien servi par Dembélé, Payet et Digne, il a terminé les offensives tricolores avec une reprise puissante, une tête plongeante et un tir placé. Avec la France, il répond toujours à ses détracteurs avec une efficacité impressionnante. A noter qu'il est le premier joueur depuis David Trézéguet en 2000 à marquer un triplé avec les Bleus ! Remplacé sous l'ovation du public à la 72e minute par Alexandre Lacazette (non noté), qui a effectué une belle entrée avec une passe décisive. FRANCE : Hugo Lloris (6) : une rencontre très tranquille pour le capitaine de l'équipe de France. Avec une énorme domination de son équipe, le gardien n'a pas eu besoin de forcer son talent à l'exception d'une sortie bien sentie en début de match. Sur la seule occasion du Paraguay, Iturbe n'a pas cadré sa tentative. Djibril Sidibé (7) : moins présent dans le jeu que Mendy dans l'autre couloir, le latéral droit a tout de même rendu une copie convaincante. Rarement en difficulté défensivement, il s'est également projeté sur certaines actions, même s'il n'a pas toujours réalisé le bon choix à l'image d'un contre mal négocié en première période. A noter sa belle action sur le 5e but des Bleus. Laurent Koscielny (6,5) : difficile de juger la performance d'un défenseur central quand une équipe domine autant. Pris dans son dos sur la seule occasion du Paraguay, le joueur d'Arsenal a été tout de même solide et s'est même distingué en attaque avec une occasion dans les premières minutes. Samuel Umtiti (6,5) : tout comme Koscielny, le défenseur central du FC Barcelone n'a pas eu besoin de forcer son talent pour contenir des attaquants sud-américains peu inspirés. De par sa qualité dans les relances, il a été intéressant dans la construction du jeu. Benjamin Mendy (8) : quelle activité ! Pressenti pour rejoindre Manchester City sur ce mercato d'été, le latéral gauche s'impose véritablement comme le titulaire à ce poste en équipe de France. Absolument pas inquiété défensivement, il a réalisé une performance XXL en attaque avec de nombreux débordements et de bons centres. Sur le deuxième but de Giroud, le Monégasque a trouvé Payet dans la surface. Remplacé à la 66e minute par Lucas Digne (non noté), qui a réalisé une passe décisive pour Giroud. Paul Pogba (7) : dans le sillage de sa bonne fin de saison avec Manchester United, le milieu de terrain a répondu présent. Dominateur dans l'entrejeu, le Tricolore n'a pas laissé respirer ses adversaires en récupérant de nombreux ballons. Dans le jeu, il a été bon avec notamment cette ouverture inspirée pour Dembélé sur l'ouverture du score. Remplacé à la 45e minute par N'Golo Kanté (7), qui a brillé par sa capacité à ratisser les ballons dans l'entrejeu. Malgré une longue saison avec Chelsea, il a démontré qu'il avait encore de l'énergie. Blaise Matuidi (7) : avec la domination globale des Bleus, le Parisien s'est tout simplement régalé. Toujours aussi actif, il s'est énormément projeté offensivement pour aider son équipe à faire des différences. Et défensivement, il a été également précieux avec bien évidemment ce retour décisif sur Iturbe. Ousmane Dembélé (7,5) : à Rennes, devant son ancien public, l'ailier avait forcément à coeur de briller et il a réussi ! Auteur de plusieurs courses dont il a le secret, le joueur du Borussia Dortmund a profité d'une ouverture magnifique de Pogba pour délivrer une passe décisive sur l'ouverture du score de Giroud. Toujours dangereux par la suite, il a été tout proche de marquer mais sa frappe a frôlé le poteau adverse. Remplacé à la 45e minute par Moussa Sissoko (7), qui a affiché sa puissance avec des courses dans son couloir. Grâce à l'offrande de Lacazette, il a accumulé de la confiance avec ce but. Antoine Griezmann (7) : on pensait qu'il allait avoir besoin de temps pour se remettre en route après des vacances aux Etats-Unis, mais non l'attaquant de l'Atletico Madrid était déjà à fond ! Impressionnant dans son pressing, il a activement participé à la forte domination de la France dans le jeu. Devant le but, il a été dangereux mais a longtemps échoué... avant de profiter d'une erreur défensive pour marquer dans la cage vide ! Remplacé à la 79e minute par Florian Thauvin (non noté), qui a fêté sa première sélection. Dimitri Payet (8) : pour son premier match avec son nouveau numéro 10, le Marseillais n'a pas déçu ! Formant un duo très intéressant avec Mendy, l'ailier a été un véritable poison pour les Sud-Américains. Présent dans de nombreux bons coups des Bleus, il a été récompensé de ses efforts avec cette passe décisive sur le deuxième but de Giroud. Sur les coup-francs et les corners, il a été précieux. Remplacé à la 45e minute par Thomas Lemar (7,5), qui a été très intéressant. Disponible, le Monégasque a réussi à faire des différences avec notamment cette belle passe sur l'occasion de Griezmann. A noter son implication avec deux bons décalages pour Digne et Lacazette sur deux buts. Olivier Giroud (9) : lire le commentaire ci-dessus. PARAGUAY : Antony Silva (3) : un match vraiment difficile pour le gardien du Paraguay. Vraiment pas aidé par sa défense, le portier n'a rien pu faire sur les cinq buts de la France. Et pourtant, sur la globalité de la partie, il n'a pas démérité avec un bel arrêt sur une frappe de Griezmann et plusieurs interventions (peu académiques) dans les airs. Juan Patino (1) : une catastrophe sur cette partie ! Même s'il n'est pas le seul responsable de la déroute de son équipe défensivement, le latéral droit s'est montré incapable de stopper les vagues initiées par Mendy et Payet dans son couloir. Ce n'est pas un hasard si le 2e but est venu de son côté... Remplacé à la 45e minute par Miguel Samudio (3), qui n'a vraiment pas relevé le niveau avec de grosses difficultés. Gustavo Gomez (2) : le Paraguay a connu d'énormes difficultés en défense, et pourtant le défenseur central n'a pas ménagé ses efforts. Souvent présent pour sauver des situations dangereuses dans l'axe, il a fait de son mieux pour limiter les dégâts sans pour autant être irréprochable dans son marquage. A noter sa grossière erreur sur le 5e but avec un tacle qui a gêné son gardien... Bruno Valdez (2) : un constat quasiment similaire pour lui. Dépassé et débordé sur les accélérations des Français, il a affiché des limites assez criantes dans son marquage et n'a pas été très serein dans ses relances. Une performance désastreuse... Junior Alonso (3) : habituel défenseur central, le joueur de Lille était aligné sur le côté gauche ce vendredi. Et il n'a pas passé une bonne soirée ! Face à un Dembélé inspiré dans son couloir, le Sud-Américain a été en souffrance sur les accélérations du Tricolore. Juan Iturbe (4) : on l'a bien senti, il était clairement le joueur du Paraguay le plus talentueux sur le terrain. Malheureusement pour lui, il a raté sa seule occasion avec une frappe non cadrée... Par la suite, il a trop souvent tenté de faire des différences par lui-même. Remplacé à la 45e minute par Ivan Ramirez (4), qui n'a pas été bien meilleur avec des approximations importantes. Victor Ayala (3,5) : dans l'entrejeu, le milieu de terrain du Paraguay n'a jamais été en mesure de contester la supériorité de la France. Bousculé physiquement et incapable de présenter un premier rideau solide face aux vagues bleues, il a été mauvais. Remplacé à la 62e minute par Christian Paredes (non noté). Juan Aguilar (3,5) : le milieu de terrain n'a pas été meilleur qu'Ayala ! Comme son partenaire, il a été dépassé dans l'engagement par l'envie des Français et n'a pas été en mesure de limiter les dégâts. Dans le jeu, il a été vraiment limité. Oscar Romero (4) : dans son couloir gauche, le milieu de terrain n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Si on a aperçu sa qualité technique sur certaines ouvertures, il a été globalement muselé par les défenseurs tricolores. Remplacé à la 76e minute par Richard Franco (non noté). Federico Santander (3) : un match vraiment frustrant pour l'ancien Toulousain. Incapable de se procurer la moindre situation intéressante, il a été dominé par les défenseurs français et a enchaîné les ballons perdus lorsqu'il a été trouvé. Remplacé à la 58e minute par Jorge Benitez (non noté). Edgar Benitez (4) : à l'exception d'un ballon donné à Iturbe sur sa seule véritable occasion de sa sélection, l'attaquant n'a pas existé. Malgré une belle débauche d'énergie importante, il a été peu en réussite dans ses tentatives et ses transmissions. Remplacé à la 45e minute par Sergio Diaz (4), qui a beaucoup tenté mais n'a pas été en réussite. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

FRANCE 5-0 PARAGUAY (mi-tps : 2-0)

Match amical

Roazhon Park (Rennes)

Arbitre : Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal)

Buts : Giroud (6e, 13e, 67e), Sissoko (76e) et Griezmann (77e) pour la FRANCE

Avertissements : /



FRANCE : Lloris (c) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy (Digne, 66e) - Pogba (Kanté, 45e), Matuidi - Dembélé (Sissoko, 45e), Griezmann (Thauvin, 79e), Payet (Lemar, 45e) - Giroud (Lacazette, 72e).



PARAGUAY : Silva (c) - Patino (Samudio, 45e), Gomez, Valdez, Alonso - Iturbe (Ramirez, 45e), Ayala (Paredes, 62e), Aguilar, Romero (Franco, 76e) - Santander (Benitez, 57e), Benitez (Diaz, 45e). Giroud a ouvert le score sur une puissante reprise (1-0, 6e)

La belle joie du buteur tricolore sur son 2e but (2-0, 13e)

Sur un centre de Digne, Giroud s'est même offert un triplé (3-0, 67e)

Le soulagement de Sissoko, en difficulté à Tottenham mais buteur avec les Bleus (4-0, 76e)

Le but gag de Griezmann l'a bien fait rire avec Lacazette (5-0, 77e)

Reparti avec le ballon du match, Giroud a aussi communié avec le public







