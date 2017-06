PSG : Antero Henrique débarque au poste de directeur sportif (officiel)

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Antero Henrique a été nommé directeur sportif du Paris Saint-Germain ce vendredi. Connu pour ses qualités de dénicheur de talents au FC Porto, le Portugais va devoir reconstruire l'effectif parisien après une dernière saison décevante.

Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG.

Le mercato d'été du Paris Saint-Germain risque de connaître une grosse accélération dans les jours à venir ! Déjà au travail en coulisses depuis lundi, Antero Henrique a été officiellement nommé directeur sportif du club de la capitale ce vendredi. Avec le départ d'Olivier Létang et l'avenir encore flou de Patrick Kluivert, le Portugais aura en tout cas les pleins pouvoirs à la direction sportive.

A. Henrique - «installer durablement le Paris Saint-Germain au plus haut niveau»

Après un exercice 2016-2017 décevant pour le PSG, marqué par la perte du titre en Ligue 1 et par l'élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), l'ancien dirigeant du FC Porto aura la lourde mission de renouveler l'effectif à la disposition de l'entraîneur Unai Emery.

«Je suis extrêmement heureux et honoré de la confiance que me témoigne Nasser Al-Khelaifi. Le Paris Saint-Germain me confie d'importantes responsabilités sportives, que j'entends assumer avec beaucoup de rigueur. Je suis impatient de mettre mon expérience au service d'un club qui s'est affirmé, en quelques années seulement, comme l'un des meilleurs clubs européens. J'ai l'ambition et la volonté de tout faire, jour après jour, pour créer la dynamique capable d'installer durablement le Paris Saint-Germain au plus haut niveau», a commenté le Lusitanien sur le site officiel du PSG.

Le Portugais doit vite convaincre...

Pour installer le PSG durablement au plus haut niveau, il va falloir frapper fort sur le marché des transferts cet été ! Parmi les dossiers chauds, Henrique devrait rapidement se mettre en action pour le milieu de terrain de Nice Jean-Michaël Seri ou encore l'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Plutôt connu pour ses qualités de dénicheur de talents au FC Porto, le nouveau DS du PSG devra balayer les doutes à son sujet en se montrant capable d'attirer aussi de grands joueurs. En tout cas, le mercato de Paris se lance véritablement ce vendredi...

