Journal des Transferts : encore une offre folle pour Mbappé, un Bleu écoute l'OM, Di Maria a tranché, Lacazette dans le flou...

Les cadors européens sont tous fous de Mbappé

1. Nouvelle offre folle pour Mbappé

Après les propositions verbales à hauteur de 120 millions d'euros transmises par le Real Madrid et Manchester City à l'AS Monaco pour Kylian Mbappé, voilà qu'Arsenal est prêt lui aussi à faire une folie pour tenter d'attirer la pépite. L'Equipe annonce une offre de 100 millions d'euros des Gunners ! A la suite de la prolongation de l'entraîneur Arsène Wenger, le club londonien veut réaliser un mercato canon et se décide enfin à casser sa tirelire. Pour le moment, l'ASM n'a aucun intérêt à se précipiter. Pour le joueur, disputer la Ligue Europa la saison prochaine n'est peut-être pas l'objectif le plus séduisant...

2. L'OM fait une offre à Sagna

Intéressé depuis plusieurs semaines par Bacary Sagna, l'Olympique de Marseille est passé à l'action sur ce dossier. Selon France Football, le latéral droit de 34 ans a été contacté par le directeur sportif Andoni Zubizarreta et dispose d'une proposition du club phocéen. Laissé libre par Manchester City, l'international tricolore représente une piste intéressante alors que l'OM cherche un concurrent pour Hiroki Sakai dans le couloir droit de sa défense. Une recrue d'expérience à moindre coût, ce serait plutôt une bonne affaire. Reste à connaître les intentions du joueur.

3. Di Maria a tranché

Annoncé possible partant ces derniers jours, Angel Di Maria a pris sa décision. D'après L'Equipe, Fideo s'est entretenu mardi soir avec son entraîneur Unai Emery dans un restaurant parisien et lui a fait savoir qu'il se sent très bien au PSG et compte y rester la saison prochaine. «Angel apprécie vraiment sa vie à Paris. Sa femme et sa petite fille y sont aussi très bien. Il ne s'imagine pas partir» , a confirmé l'un de ses proches. De son côté, Paris n'envisagerait plus de le vendre après sa bonne seconde partie de saison.

4. Lacazette dans le flou

En confirmant l'interdiction de recruter de l'Atletico Madrid, le TAS a sérieusement compromis le départ d'Alexandre Lacazette pour la capitale espagnole. L'attaquant de Lyon peut être transféré et attendre janvier pour jouer avec les Colchoneros, mais cela semble impensable dans une saison de Coupe du monde. Alors que son président Jean-Michel Aulas écarte un transfert suivi d'un prêt de six mois à l'OL, L'Equipe annonce que Manchester United s'est manifesté jeudi, sans encore formuler d'offre.

Prêts à s'offrir Antoine Griezmann cet été, les Red Devils pourraient aussi revoir leurs plans puisque le Français risque d'être retenu après la confirmation de la sanction. Dortmund et Arsenal restent intéressés par le Gone. Dernière hypothèse possible, Lacazette pourrait finalement rester à Lyon une saison de plus.

5. Nice retient Favre

Lucien Favre reste à Nice cet été. Comme nous vous l'indiquions cette semaine, le Gym a repoussé les avances du Borussia Dortmund en raison du manque de temps avant le début de la reprise de l'entraînement. «Cette décision est ferme et sans équivoque. Elle a été pleinement entendue par les dirigeants du Borussia. Et naturellement aussi par Lucien Favre qui l'a parfaitement comprise et acceptée. Sitôt ouvert, le chapitre est déjà clos. Aussi, c'est avec un plaisir identique à celui qu'il a toujours témoigné qu'il poursuivra sa mission à la tête de l'équipe niçoise en 2017/18» , assure l'OGCN dans un communiqué. Dossier classé.

- L'attaquant Radamel Falcao a prolongé jusqu'en 2020 à Monaco.

- Manchester City a prolongé son milieu Yaya Touré jusqu'en 2018.

- Le milieu de l'Atalanta Bergame, Franck Kessié, est prêté deux saisons au Milan AC avec obligation d'achat.

- En fin de contrat, les milieux Loïc Puyo et Alou Diarra, ainsi que l'attaquant Issiar Dia quittent Nancy.

- Jorge Sampaoli, parti du FC Séville, est le nouveau sélectionneur de l'Argentine.

En France

- L'agent de Mario Balotelli a confirmé l'intérêt de l'OM pour l'attaquant de Nice. Dortmund est aussi intéressé.

- Le latéral droit du PSG, Serge Aurier, dispose d'une offre du Milan AC. Paris souhaite le retenir.

- L'ailier de Monaco, Thomas Lemar, plaît toujours à Arsenal.

- Le gardien de Porto, Iker Casillas, assure ne pas discuter transfert avec le directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta.

- Le gardien de Saint-Etienne Stéphane Ruffier était à Nice mardi pour discuter d'un transfert.

- Le Herta Berlin veut recruter l'attaquant parisien Jean-Kévin Augustin. Le PSG demanderait 10 M€.

- Prêté à Auxerre cette saison, le défenseur Stéphane Sparagna ne sera pas conservé par l'OM.

- Prêté à Bastia cette saison, l'attaquant Allan Saint-Maximin souhaite être conservé par Monaco cet été.

- Au poste d'entraîneur, Saint-Etienne songe à Hervé Renard (Maroc) et Patrick Vieira (New York City).

- Le milieu offensif de Monaco, Nabil Dirar, est proche de Fenerbahçe.

- Nice a formulé une offre de 3 M€ pour le milieu de terrain de Rio Ave, Filip Krovinovic. Benfica, Braga et le Sporting Portugal sont également sur les rangs.

- Lille devrait accueillir l'attaquant Luiz Araujo (21 ans) et le milieu défensif Thiago Mendes (25 ans) pour 18 M€ en provenance de Sao Paulo.

- Le milieu de Rennes, Gelson Fernandes, va s'engager pour trois saisons à l'Eintracht Francfort.

- Bordeaux souhaite attirer le milieu de terrain de Zulte-Waregem, Lukas Lerager.

A l'étranger

- La Juve est sur le point de boucler l'arrivée de l'attaquant de la Sampdoria, Patrik Schick, pour 25 M€.

- Le défenseur central de Benfica, Victor Lindelöf, est tout proche de Manchester United.

- Southampton pense à l'entraîneur Thomas Tuchel pour remplacer Claude Puel.

- Le milieu de la Lazio Rome, Lucas Biglia, se rapproche du Milan AC. Opération estimée à 22 M€.

- La Roma a repoussé une offre de 32 M€ de Liverpool pour son ailier Mohamed Salah.

- Suivi par l'OM notamment, l'attaquant français de Cologne, Anthony Modeste, a vu son prix fixé à 30 M€.

