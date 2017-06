Transfert : quelles options pour Lacazette ?

En confirmant l'interdiction de recruter de l'Atletico Madrid, le TAS a sérieusement compromis le départ d'Alexandre Lacazette pour la capitale espagnole. Et si le buteur restait à Lyon ? D'autres clubs pourraient aussi bouger.

Lacazette restera-t-il à Lyon cet été ?

L'Olympique Lyonnais, l'Atletico Madrid et Alexandre Lacazette ne s'y attendaient pas... Alors que les trois parties négociaient un transfert depuis plusieurs semaines, le TAS a tout chamboulé en confirmation l'interdiction de recruter des Colchoneros, qui pensaient s'en sortir comme le Real Madrid. Quelles options s'offrent désormais au buteur de l'OL ?

Aulas écarte l'idée d'un prêt

Si l'Atletico n'aura pas le droit d'enregistrer de nouveaux joueurs cet été, le club madrilène peut toujours acheter des éléments qui ne pourront jouer qu'à partir de janvier. Néanmoins, voir Lacazette rester en tribunes six mois une saison de Coupe du monde est impensable. L'autre solution évoquée pour rejoindre la capitale espagnole était un transfert suivi d'un prêt de six mois à Lyon.

Cependant, Jean-Michel Aulas a expliqué jeudi soir qu'il n'était pas favorable à cette solution. «Non ce n'est pas possible. Quand on est dirigeant d'un club comme l'Olympique Lyonnais très ambitieux pour l'année prochaine, on ne peut pas imaginer qu'un joueur soit là six mois et parte après» , a indiqué le président de l'OL à L'Equipe. Il reste donc deux solutions pour Lacazette.

Une saison de plus à Lyon ?

La première est de rester une saison de plus à Lyon. «On aura peut-être un attaquant de plus l'année prochaine (sourires)» , a glissé le patron de l'OL. «Il faut qu'on revoit Alex. Il le sait. Il a fait une interview hier (jeudi) pour laisser entendre qu'il pouvait rester. Evidemment, ça remet les choses en places mais dans le football elles ne sont jamais définitivement terminées. Aujourd'hui, la décision de laisser partir Alexandre est complètement remise en cause» , a précisé Aulas dans des propos relayés par RMC.

Manchester United se positionne

La seconde solution est de changer ses plans en rejoignant un autre club. D'après L'Equipe, Manchester United s'est manifesté jeudi, sans encore formuler d'offre. Prêts à s'offrir Antoine Griezmann cet été, les Red Devils pourraient aussi revoir leurs plans puisque le Français risque d'être retenu par l'Atletico après la confirmation de la sanction. Avec leurs moyens colossaux et la Ligue des Champions, les pensionnaires d'Old Trafford ont de sacrés arguments.

Deux autres clubs sont également intéressés. Le Borussia Dortmund apprécie beaucoup le profil de Lacazette. La formation allemande pourrait en faire le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé proche d'un départ et notamment du PSG. Mais le BVB ne bougera pas avant la confirmation du transfert du Gabonais. Arsenal est aussi toujours sur les rangs alors que les Gunners sont prêts à casser leur tirelire cet été.

