Les 8 infos à savoir sur OL-PSG (0-0, 7-6 tab) : et de quatre pour l'OL, Paris est maudit, le mental d'acier des Lyonnaises... Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 01/06/2017 à 23h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pour sa sixième finale de la Ligue des Champions, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais s'est imposée face au Paris Saint-Germain (0-0, 7-6 tab), ce jeudi. Un quatrième sacre dans la compétition pour les Fenottes, qui réalisent un nouveau triplé ! Les duels ont fait des étincelles entre Lyonnaises et Parisiennes. L'Olympique Lyonnais est sur un nuage ! Pour la première finale de la Ligue des Champions féminine entre deux clubs français, la formation rhodanienne a finalement pris le dessus sur le Paris Saint-Germain (0-0, 7-6 tab) ce jeudi à Cardiff. Un quatrième sacre dans la compétition pour les protégées de Gérard Prêcheur, qui quitte le Rhône par la grande porte. En revanche, il s'agit d'une terrible désillusion pour les joueuses de la capitale, qui ont touché du bout des doigts un premier titre depuis sept ans. 1. L'OL nous refait le coup... deux fois ! Comme la saison passée face à Wolfsbourg, les Fenottes ont remporté la finale aux tirs au but. Plus fort encore, elles se sont imposées face aux Parisiennes sur le même score lors de la séance des penalties (7-6) que lors de leur récente confrontation en finale de la Coupe de France, le 19 mai. On ne change pas une habitude qui marche ! 2. La désillusion pour le PSG… Battues en finale de la Coupe de France, les Parisiennes chutent une nouvelle fois à la dernière marche, encore une fois face aux Lyonnaises. Un rêve brisé pour les joueuses de la capitale, qui courent toujours derrière un premier titre depuis 2010… La déception de Kiedrzynek, qui a raté le dernier tir au but parisien 3. Encore un triplé ! Comme la saison passée, l'OL fait un carton plein. En effet, les Fenottes enchaînent avec un nouveau triplé championnat, coupe et C1. Preuve que les Lyonnaises écrasent la concurrence en France et en Europe ! 4. Le PSG privé de C1… Troisième du championnat de France, le PSG a manqué sa dernière opportunité de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Seule une victoire pouvait assurer aux Parisiennes un ticket pour l'Europe la saison prochaine. Raté… 5. Lyon rejoint Francfort. Et de quatre pour l'OL ! Victorieuses de la compétition en 2011, 2012 et 2016, les Rhodaniennes accrochent une quatrième étoile et rejoignent le FFC Francfort, vainqueur en 2002, 2006, 2008 et 2015, à la première place des équipes les plus titrées en C1. En route pour la cinquième dès 2018 ? 6. Le CUP a donné de la voix ! De retour au Parc des Princes cette saison pour soutenir l'équipe masculine du PSG, les ultras du club de la capitale ont fait le déplacement à Cardiff pour ce rendez-vous. Au total, ils étaient 500 à soutenir leurs préférées et à mettre une belle ambiance dans le stade. Malheureusement pour eux, les Parisiennes n'ont pas réussi à leur offrir cette coupe... Les ultras parisiens ont répondu présent pour cette rencontre 7. Rendez-vous raté pour Morgan ! Superstar de l'OL, Alex Morgan disputait sa première finale de C1. Elle n'aura duré que 23 minutes pour l'Américaine, qui est sortie sur blessure, remplacée par Elodie Thomis. Une grosse déception pour la Lyonnaise qui avait la tête des mauvais jours sur le banc. 8. Des stars décevantes… Têtes de gondole de leurs équipes respectives, Ada Hegerberg (OL) et Cristiane (PSG) ont déçu. Si la première a manqué des opportunités incroyables, la seconde a été bien trop transparente pour faire mal aux Lyonnaises. La joueuse du match : Sarah Bouhaddi (6,5/10) La gardienne n'aura pas eu énormément de travail à effectuer ce soir. Elle est cependant décisive sur l'énorme occasion de Cruz en première période et marque le dernier tir au but lors de la séance, gagnant son duel avec son homologue parisienne, qui s'est elle trouée quelques secondes plus tôt. Un mental d'acier ! La note du match : 4/10 Une partie assez décevante. Un déchet technique important des deux côtés avec des occasions incroyables manquées par les attaquantes. Certes, la tension n'est pas retombée jusqu'à la séance des tirs aux but, mais globalement, on s'est ennuyé devant cette rencontre au sommet. Que pensez-vous de cette finale de la Ligue des Champions féminine ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Publiez un commentaire» ... Nasser Al-Khelaïfi était présent à Cardiff Blessée, Morgan n'a tenu que 23 minutes... Delie a mangé la feuille de match après la pause Hegerberg n'a pas été en réussite ce soir... Bouhaddi toute heureuse d'avoir transformé son tir au but Les Fenottes aux anges La joie des Lyonnaises avec le trophée





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS