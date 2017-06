Journal des Transferts : Lyon négocie pour Zouma et Traoré, City fait sauter la banque pour Ederson puis fonce sur Mendy... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 01/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lyon négocie pour Zouma et Traoré, City fait sauter la banque pour Ederson puis fonce sur Benjamin Mendy, Tolisso veut partir, Ferland Mendy courtisé par l'OM... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Kurt Zouma plaît à Lyon, Marseille et Nice. La saison désormais quasi terminée, les clubs n'attendront pas l'ouverture officielle du mercato pour activer leurs réseaux et préparer leur effectif pour la rentrée. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Lyon a discuté avec Chelsea pour Zouma et Traoré Avant de se rendre à Cardiff pour la finale de la Ligue des Champions féminine face au Paris Saint-Germain, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a fait un détour par Londres pour discuter avec les dirigeants de Chelsea. Intéressé par l'attaquant Bertrand Traoré, qui avait été performant en prêt à l'Ajax Amsterdam cette saison, l'OL a profité de l'occasion pour débuter les négociations. Mais pas seulement ! Les Gones se sont également renseignés sur le défenseur central Kurt Zouma. Si un prêt de l'international tricolore semble probable pour la saison à venir, Zouma sera-t-il tenté par un départ, même temporaire, pour Lyon après son passage à l'AS Saint-Etienne ? Pas sûr... 2. Man City claque 40 M€ pour Ederson... Manchester City a décidé de lancer les hostilités ! Après l'arrivée de l'ailier Bernardo Silva en provenance de l'AS Monaco pour 50 millions d'euros, les Citizens viennent de recruter le gardien Ederson en payant 40 millions d'euros à Benfica. Le club portugais a officialisé cette transaction dans un communiqué officiel. «Le SL Benfica informe être parvenu à un accord avec Manchester City pour le transfert à titre définitif des droits du joueurs Ederson Santana de Moraes pour le montant de 40 M€, avec l'assurance d'obtenir 50% sur la plus-value lors d'un éventuel futur transfert à un tiers», peut-on lire. Le Brésilien devient ainsi le 2e gardien le plus cher de l'histoire derrière Gianluigi Buffon (acheté 52,8 M€ par la Juventus Turin en 2001). 3. ... puis fonce sur Benjamin Mendy ! Manchester City ne rigole définitivement pas avant même l'ouverture officielle du mercato d'été ! Après les arrivées de Bernardo Silva et d'Ederson pour un total de 90 millions d'euros, les Citizens sont en passe de boucler le recrutement du latéral gauche de l'AS Monaco Benjamin Mendy. Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du récent 3e de Premier League, l'international français se rapprocherait sérieusement des Skyblues selon les informations de Sky Sports. Pour s'attacher les services de l'ancien Marseillais, Manchester City dépenserait 45,7 millions d'euros ! Une très belle vente en perspective pour le champion de France, qui avait acheté Mendy 15 millions d'euros l'été dernier... 4. Tolisso veut quitter l'OL L'attaquant Alexandre Lacazette ne sera peut-être pas le seul joueur clé de l'Olympique Lyonnais à partir cet été. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, notamment Chelsea ce jeudi, le milieu de terrain des Gones Corentin Tolisso a assumé son envie de quitter la formation rhodanienne cet été. «Aujourd'hui, je suis prêt. S'il y a des offres, je les étudierai avec mes conseillers, mes parents, et j'irai voir le président pour lui dire que j'ai envie de partir. J'ai entendu ses mots, il a dit qu'il n'y avait pas d'offre. Quand il y en aura, on en parlera. Ce serait mieux si la situation se clarifiait rapidement, mais là je suis concentré sur l'équipe de France jusqu'au 13 juin», a confié le Français pour le quotidien régional Le Progrès. Déterminé à disputer la Ligue des Champions l'an prochain, Tolisso sera-t-il autorisé à partir par l'OL ? 5. L'OM a désigné Ferland Mendy comme une priorité Lors de ce mercato d'été, l'Olympique de Marseille va recruter un latéral gauche pour doubler ce poste après le recrutement l'hiver dernier de Patrice Evra. D'après les informations du quotidien sportif L'Equipe, les dirigeants phocéens ont désigné le jeune talent du Havre Ferland Mendy comme leur priorité. Auteur d'une saison solide en Ligue 2, le Tricolore a même fait l'objet d'un premier rendez-vous avec le directeur sportif de l'OM Andoni Zubizarreta il y a trois semaines. Problème, une bataille juridique entre ses anciens représentants et son nouvel entourage compliquerait sérieusement les négociations... En tout cas, Marseille n'est pas seul sur le coup puisque Mendy figure aussi sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, des Girondins de Bordeaux ou encore de Watford. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 1er juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - L'entraîneur Roberto Mancini a signé un contrat de 3 ans, plus une année supplémentaire en option, avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

- L'attaquant Klaas-Jan Huntelaar a paraphé un bail d'un an pour faire son retour à l'Ajax Amsterdam.

- Longtemps annoncé à Lille, l'attaquant de Manchester City Enes Ünal a finalement signé avec Villarreal. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi serait courtisé avec insistance par l'entraîneur de Manchester United José Mourinho.

- Le latéral gauche de Tottenham Danny Rose intéresserait toujours le Paris Saint-Germain.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Jesé figure dans le viseur de Fenerbahçe.

- Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso a affiché son envie de quitter le club cet été.

- En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, l'ailier Rachid Ghezzal a été en contact avec le Milan AC.

- L'Olympique Lyonnais a noué des premiers contacts avec l'attaquant de Montpellier Steve Mounié.

- Le milieu défensif de Santos Thiago Maia se rapprocherait de Lille pour 15 millions d'euros.

- Le latéral droit de Lille Sébastien Corchia a ouvert la porte à un départ cet été.

- Libre après la fin de son contrat à Nice, le défenseur central Paul Baysse serait proche de Bordeaux.

- Bordeaux se trouve également en contact avec le latéral gauche Gaël Clichy, libre depuis la fin de son aventure à Manchester City.

- Le milieu de Bordeaux Adam Ounas plaît toujours à Naples.

- Approché par l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur Pascal Dupraz a décidé de rester à Toulouse.

- Le milieu de Dijon Pierre Lees-Melou suscite les intérêts de Nice et de Bordeaux. À l'étranger : - Le TAS a confirmé l'interdiction de recrutement de l'Atletico Madrid jusqu'en janvier 2018. Une décision qui devrait avoir une incidence sur l'avenir d'Antoine Griezmann, mais aussi du Lyonnais Alexandre Lacazette.

- Pour oublier la piste Antoine Griezmann, Manchester United voudrait miser un buteur avec un profil comme Zlatan Ibrahimovic : Romelu Lukaku (Everton) ou Alvaro Morata (Real Madrid).

- Manchester United aurait refusé une offre de 68 millions d'euros de la part du Real Madrid pour le gardien David De Gea.

- Manchester City offrait 50 millions d'euros pour le défenseur central de l'Atletico Madrid Lucas Hernandez, mais cette proposition devrait être refusée à cause de la décision du TAS.

- L'attaquant de Manchester United Anthony Martial ne sera pas retenu cet été par José Mourinho.

- Le milieu de terrain de Chelsea Nemanja Matic pourrait prendre la direction de Manchester United.

- L'ailier de l'AS Roma Mohamed Salah se rapprocherait de Liverpool.

- Le FC Barcelone souhaiterait attirer le défenseur polyvalent César Azpilicueta, mais Chelsea n'est pas vendeur.

- La Juventus Turin préparerait une offre de 50 millions d'euros pour l'ailier de la Fiorentina Federico Bernardeschi.

- Le coach Luciano Spalletti devrait signer un contrat de trois ans en faveur de l'Inter Milan. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





