EdF Espoirs : Théo Hernandez sèche le rassemblement, la FFF ne le loupera pas !

Convoqué en équipe de France Espoirs pour les matchs amicaux contre l'Albanie et le Cameroun (les 5 et 8 juin), Théo Hernandez ne s'est pas présenté au rassemblement. De quoi agacer le nouveau sélectionneur Sylvain Ripoll et le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët, qui ont pu s'apercevoir que le latéral gauche était déjà en vacances.

Pour sa première à la tête de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll imaginait sûrement des débuts plus tranquilles. Avant les matchs amicaux contre l'Albanie et le Cameroun (les 5 et 8 juin), le nouveau sélectionneur des Bleuets se retrouve déjà confronté à un problème. En effet, Théo Hernandez (19 ans) ne s'est pas présenté au rassemblement malgré sa convocation. Forcément, cela n'a pas pas plu au technicien qui n'a pas reçu d'explications.

«Par rapport aux 22 joueurs que j'ai convoqués, il manque Théo Hernandez, a indiqué Ripoll. Je n'ai pas eu d'explications à son absence pour le moment. Je constate juste qu'il n'est pas là. Je prends acte qu'il est absent à un rassemblement auquel il était convoqué. Il sera sans doute convoqué dans les semaines à venir par la Fédération pour donner des explications.»

Agacé, l'ancien entraîneur de Lorient est peut-être tombé sur une publication qui circule sur les réseaux sociaux. On y voit le défenseur prêté par l'Atletico Madrid à Alavés en train de profiter de ses vacances au soleil. D'après la presse espagnole, le Français serait actuellement à Marbella, très loin de Clairefontaine… Quoi qu'il en soit, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët l'attend de pied ferme.

«Je le ferai venir à la Fédération dès que possible pour qu'il m'explique exactement ce qu'il s'est passé, a prévenu le dirigeant contacté par L'Equipe. Est-ce qu'il l'a fait exprès ? La convocation lui est-elle bien parvenue ? Sur le coup, c'est désagréable, mais je préfère qu'il s'explique directement auprès de moi avant de décider de quoi que ce soit.»

Sur le point de rejoindre le Real Madrid, le natif de Marseille a intérêt à trouver une bonne excuse, lui qui connaît bien le système des convocations après ses sélections dans les différentes catégories de jeunes tricolores. En tout cas, cette épisode risque de laisser des traces pour la suite de sa carrière internationale.

