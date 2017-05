Manchester City : son choix de carrière, l'avenir de Mbappé, d'autres départs de Monaco... Bernardo Silva se livre

Premier à quitter Monaco cet été, Bernardo Silva sait qu'il ne sera pas le dernier. Le nouveau joueur de Manchester City ne serait pas surpris notamment de voir son ancien partenaire Kylian Mbappé plier bagages lui aussi...

Bernardo Silva ne pouvait pas refuser Manchester City.

Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, vous étiez 51% à penser que Bernardo Silva n'avait pas effectué un bon choix de carrière en quittant l'AS Monaco pour Manchester City cet été. Invité sur RMC à s'exprimer sur ce transfert, le milieu de terrain portugais a expliqué pourquoi il avait opté pour les Citizens.

«Quand j'ai eu l'opportunité de jouer en Premier League, d'être entraîné par Guardiola et d'évoluer avec des joueurs comme De Bruyne, Agüero ou Silva, je ne pouvais pas refuser, s'est justifié l'ancien pensionnaire du Benfica Lisbonne. C'est aussi une bonne offre pour Monaco. Je suis très content. Je vais jouer dans le meilleur championnat du monde.» L'ASM a récupéré 50 millions d'euros, plus 20 millions de bonus éventuels, dans la transaction.

«Monaco, ce n'est pas le Real Madrid ou Barcelone»

S'il a été le premier à quitter le Rocher cet été, il ne sera pas le dernier, le Portugais le sait. «Monaco, ce n'est pas le Real Madrid ou Barcelone, c'est un projet différent. Et avec la saison qu'on vient de faire, c'est normal que beaucoup de clubs soient intéressés par des joueurs de Monaco. Si ces clubs font des offres de 50 ou 60 millions, je pense que le club ne pourra pas refuser, a expliqué Silva. C'est pour ça que je pense qu'encore un joueur ou deux vont partir.»

S'il n'y a plus qu'un ou deux autres départs, ce sera un moindre mal. Car on sait que Sidibé, Mendy, Bakayoko, Fabinho, Lemar, Germain et Mbappé sont tous susceptibles de quitter eux aussi la Principauté durant l'intersaison. Concernant Mbappé justement, Bernardo Silva ne serait pas surpris de le voir partir.

"Honnêtement, je pense que même lui ne sait pas s'il va rester ou partir, avance le Portugais. C'est un joueur fantastique, qui a eu une deuxième partie de saison incroyable. Et s'il y a des offres à hauteur de 120 millions comme tout le monde en parle… Je pense qu'il est bien à Monaco. Mais s'il part dans un gros club pour jouer c'est aussi très bien pour lui. C'est une situation difficile parce qu'il est très jeune. Normalement, ce serait bien de rester un an de plus. Mais par rapport à son âge, il a une maturité incroyable. Donc on ne sait jamais." Avec des offres de 120 millions d'euros, le Real Madrid et Manchester City sont en tout cas prêts à tout pour attirer le phénomène monégasque.

