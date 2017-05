Journal des Transferts : Paris aurait un accord pour Aubameyang, l'OM lance les manoeuvres en attaque, c'est fait pour Wenger... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 31/05/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Un accord PSG-Dortmund pour Aubameyang, l'OM lance les manoeuvres en attaque, Wenger reste à Arsenal, Benjamin Mendy aurait fait son choix, Paris prend rendez-vous avec Seri... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Un départ d'Aubameyang se précise Si le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes (le 9 juin), les clubs s'activent déjà pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Un accord PSG-Dortmund pour Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang semble se rapprocher chaque jour un peu plus du Paris Saint-Germain. Alors que la presse allemande annonçait mardi que l'attaquant gabonais se dirigeait vers la capitale française, Yahoo Sport assure ce mercredi que le PSG et Dortmund sont tombés d'accord pour un transfert à 70 millions d'euros ! Nos confrères évoquent des discussions avec l'ancien Stéphanois autour d'un salaire annuel de 10 millions d'euros net et d'une prime à la signature de 6 millions d'euros environ. 2. L'OM lance les manoeuvres en attaque Alors que Bafétimbi Gomis se dirige vers Galatasaray, l'Olympique de Marseille s'active pour recruter en attaque. Selon RMC, l'OM a entamé des discussions avec l'attaquant du Bayer Leverkusen, Javier Hernandez, dit Chicharito, également en contact avec Lyon, qui aurait déjà transmis une offre de 12 millions d'euros. En parallèle, le club phocéen discute aussi avec Stevan Jovetic, prêté en janvier par l'Inter Milan au FC Séville. Les dirigeants marseillais envisagent de formuler une offre de 9 millions d'euros alors que le club andalou tente de faire baisser le prix du Monténégrin, les Nerazzurri réclamant 14 millions d'euros. 3. Wenger reste à Arsenal C'était pressenti, c'est désormais officiel : Arsène Wenger reste l'entraîneur d'Arsenal ! En fin de contrat avec le club londonien, le technicien français a prolongé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2019. Ce n'était pourtant pas gagné pour l'Alsacien, lâché par de nombreux supporters cette saison. Malgré une FA Cup remportée en fin de saison, Arsenal ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions après avoir terminé à la 5e place de la Premier League. 4. Benjamin Mendy aurait fait son choix Malgré l'intérêt de Manchester United, Chelsea et Liverpool, le choix de Benjamin Mendy semble fait. Selon le journaliste de Canal+ et Eurosport, Romain Collet-Gaudin, les proches du latéral gauche de l'AS Monaco assurent qu'il signera à Manchester City cet été. Si l'entraîneur des Skyblues, Josep Guardiola, semble avoir convaincu le Monégasque, il faudra désormais s'entendre avec l'ASM. Le club mancunien serait prêt à formuler une offre de 45 millions d'euros. Les supporters monégasques devront se faire une raison, Mendy ne sera très probablement plus au club l'année prochaine. 5. Paris prend rendez-vous avec Seri Présenté comme la priorité du Paris Saint-Germain et du futur directeur sportif Antero Henrique au milieu de terrain, le Niçois Jean-Michaël Seri doit rencontrer les dirigeants franciliens dans les prochains jours pour discuter des contours d'un futur contrat, annoncent L'Equipe et RMC. Alors que le FC Barcelone doit également discuter avec l'Aiglon, ce dernier est bien conscient qu'il a plus de chances d'avoir du temps de jeu au PSG qu'en Catalogne. Un paramètre qui pourrait faire pencher la balance dans ce dossier. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 31 mai à 18h C'est officiel : - Arsenal a prolongé son entraîneur Arsène Wenger jusqu'en 2019.

- Le milieu Daniele De Rossi a prolongé avec l'AS Rome jusqu'en 2019.

- En fin de contrat à Chelsea, le jeune attaquant Dominic Solanke va rejoindre Liverpool.

- Le gardien de Chelsea, Asmir Begovic, s'est engagé à Bournemouth pour environ 17 M€.

- Le défenseur Yannis N'Gakoutou et les milieux Ibrahima Diallo et Kévin Appin ont signé leur premier contrat pro avec Monaco. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le gardien du PSG, Salvatore Sirigu, est d'accord avec le Torino pour un contrat de 4 ans assorti d'un salaire annuel de 1,5 M€. Paris pourrait le libérer de sa dernière année de contrat.

- Chelsea s'intéresse au gardien parisien Alphonse Areola.

- Le PSG aurait approché l'attaquant de Manchester City, Kelechi Iheanacho. Le Nigérian n'était pas intéressé et veut rester en Angleterre.

- Le PSG suit toujours le latéral gauche de Valence, José Luis Gaya.

- L'OM a proposé un contrat d'un an, plus un an en option, au gardien de Porto, Iker Casillas.

- Le défenseur central de l'OM, Karim Rekik, est d'accord avec le Herta Berlin. Le club allemand veut boucler ce dossier pour 3 M€, Marseille espère 5M€.

- Lyon va discuter avec Chelsea pour l'attaquant Bertrand Traoré, estimé à 20 M€.

- Comme l'OM, Nice s'est renseigné pour le défenseur central de Chelsea, Kurt Zouma.

- Prolongé au PSG, le latéral droit Alec Georgen veut être prêté cet été.

- A trois semaines de la reprise de l'entraînement, Nice a fait savoir à Dortmund que son approche a été trop tardive pour espérer recruter l'entraîneur Lucien Favre.

- Le latéral droit de Lyon, Christophe Jallet, se verrait bien à Bordeaux.

- En cas de départ de Sergio Conceiçao, Nantes songe à Paul Le Guen, Frédéric Hantz, Gianfranco Zola, Stefano Pioli et Paulo Bento.

- Lille cible l'ailier de Metz Ismaïla Sarr.

- Nice revoit son offre à la hausse pour le milieu défensif valenciennois Adrien Tameze et propose 800 000 euros, plus 100 000 euros de bonus. A l'étranger - Antoine Griezmann aurait demandé son départ aux dirigeants de l'Atletico Madrid.

- Le Milan AC va proposer 55 M€ plus 5 M€ de bonus pour l'attaquant de l'Atletico Madrid, Alvaro Morata.

- L'ailier Riyad Mahrez a confirmé publiquement son désir de quitter Leicester.

- Sous contrat jusqu'en juin 2019, le milieu Andrés Iniesta hésite à prolonger au FC Barcelone.

- Le latéral gauche de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez, est attendu la semaine prochaine en Italie pour signer au Milan AC. Un transfert estimé à 21 M€, bonus compris.

- Libéré par Manchester City, le latéral gauche Gaël Clichy pourrait rebondir à Liverpool.

- Miami FC a proposé un contrat à Francesco Totti.

- Arsenal a trouvé un accord KAS Eupen pour un transfert à 7,8 M€ du jeune ailier nigérian Henry Onyekuru. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





