Transfert : le PSG et Dortmund seraient d'accord pour le transfert d'Aubameyang !

Pierre-Emerick Aubameyang au Paris Saint-Germain, ça brûle ! Le club de la capitale et Dortmund auraient trouvé un accord pour un transfert à 70 millions d'euros de l'attaquant gabonais. Il ne resterait plus qu'à s'entendre avec le joueur.

Aubameyang semble de plus en plus proche du PSG

Chaque jour, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans) semble se rapprocher un peu plus du Paris Saint-Germain. Mardi, la presse allemande était sûre d'elle. «Aubameyang est en route pour Paris» , affirmait le quotidien allemand Bild. Si l'attaquant gabonais semble avoir été convaincu par les dirigeants parisiens, il restait à s'entendre avec Dortmund. Et ce serait chose faite !

Selon les informations de Yahoo Sport ce mercredi, le PSG et le BVB sont tombés d'accord pour un transfert à 70 millions d'euros ! Le club de la capitale aurait donc décidé de payer le prix réclamé par la formation allemande. Sans doute pour ne pas faire traîner les discussions et ne pas voir débarquer d'autres concurrents sur ce dossier.

Discussions sur le contrat

Néanmoins, nos confrères annoncent que le Paris SG et Aubameyang n'ont pas encore trouvé un accord définitif concernant son futur contrat. L'affaire semble tout de même en très bonne voie et les discussions tournent autour d'un salaire annuel de 10 millions d'euros net et d'une prime à la signature de 6 millions d'euros environ. Des derniers détails resteraient à régler.

Si l'information se confirmait, le PSG frapperait un premier gros coup sur le marché des transferts. Avec la venue du meilleur buteur de Bundesliga cette saison (31 buts), les dirigeants parisiens afficheraient leurs ambitions de corriger le tir après un exercice 2016-2017 assez décevant et un dernier mercato estival raté. Capable d'évoluer sur un côté et dans l'axe, Aubameyang constituerait une recrue de qualité. En revanche, cela signifie sans doute que la piste Alexis Sanchez (Arsenal), annoncée comme la priorité, n'est plus d'actualité.

Selon vous, le PSG ferait-il un gros coup en recrutant Aubameyang pour 70 M€ ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...