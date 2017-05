Journal des Transferts : le PSG bouge pour Aubameyang, Monaco pense à Batshuayi, une vraie folie de City pour Ederson... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 29/05/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG bouge pour Aubameyang, Monaco pense à Batshuayi, une vraie folie de City pour Ederson, les doutes de Matuidi, l'OL veut rapatrier Digne... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Pierre-Emerick Aubameyang bientôt à Paris ? La saison désormais quasi terminée, les clubs n'attendront pas l'ouverture officielle du mercato pour activer leurs réseaux et préparer leur effectif pour la rentrée. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG bouge pour Aubameyang ! Annoncé sur le départ du Borussia Dortmund, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang a été récemment présenté comme un plan B pour le Paris Saint-Germain en cas d'échec sur le dossier menant au joueur d'Arsenal Alexis Sanchez. Et d'après les informations de la journaliste de beIN Sports Margot Dumont, le club de la capitale est passé à l'action pour le Gabonais ! En effet, les dirigeants parisiens discuteraient actuellement avec leurs homologues allemands pour le transfert du meilleur buteur de la Bundesliga sur l'exercice 2016-2017. Dans le même temps, une première proposition de contrat aurait été effectuée par le PSG à l'ancien Stéphanois. Une réponse serait même attendue pour la semaine prochaine. 2. Monaco pense à Batshuayi... Peu utilisé à Chelsea cette saison, l'attaquant Michy Batshuayi pourrait être prêté pour l'exercice 2017-2018. Souhaitant bénéficier d'un temps de jeu plus important, l'ancien Marseillais s'est montré ouvert à cette option. «Honnêtement, je tente de ne pas trop penser à mon avenir. Après, les dirigeants et le coach devront prendre une décision. Je suis un joueur et j'irai là où Chelsea m'enverra», a confié le Belge pour Het Nieuwsblad. Selon le Newcastle Chronicle, Batshuayi se trouverait dans le viseur de Newcastle, West Ham, mais aussi de l'AS Monaco ! Avec le possible départ de Valère Germain cet été et l'avenir encore incertain de Kylian Mbappé, le Blue pourrait être une bonne pioche pour le champion de France... 3. Une vraie folie de Manchester City pour Ederson ! Après avoir déjà dépensé 50 millions d'euros pour arracher l'ailier Bernardo Silva à l'AS Monaco, Manchester City n'en a pas fini de faire des folies au cours de ce mercato. Désireuse de renforcer le poste de gardien où Claudio Bravo a déçu cette saison et où Willy Caballero vient d'être libéré, la formation dirigée par Pep Guardiola s'apprête à mettre le paquet pour le portier de Benfica Ederson. D'après le média Sky Sports, les Skyblues se trouvent en négociations avancées sur ce dossier et il est question d'une offre aux alentours de 51,6 millions d'euros ! Avec une telle somme, le Brésilien contesterait presque le statut de gardien le plus cher de l'histoire qui appartient à l'immense Gianluigi Buffon depuis son transfert de Parme à la Juventus Turin en 2001 pour 52,8 M€. Même si le Sud-Américain sort d'une belle saison et possède un bon potentiel, une telle somme paraît démesurée... 4. Les doutes de Matuidi... Blaise Matuidi a-t-il disputé son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain lors du sacre en Coupe de France face à Angers (1-0) ? Alors que le milieu de terrain s'est montré plutôt mystérieux sur son avenir après la rencontre, le quotidien régional Le Parisien indique que l'ancien Stéphanois doute de la volonté réelle de son club. Malgré une proposition pour prolonger son contrat de deux ans, Matuidi ne serait pas convaincu par ses dirigeants et penserait toujours à une première aventure à l'étranger dans une grande formation. Cependant, à un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'international tricolore n'aurait pas envie de tout risquer. De quoi l'inciter à accepter cette belle offre du PSG ? 5. L'OL veut rapatrier Digne En quête d'un renfort au poste de latéral gauche pour la saison prochaine afin d'anticiper le départ de Maciej Rybus, l'Olympique Lyonnais multiplie les pistes. La dernière en date conduit du côté du FC Barcelone et de Lucas Digne ! En effet, d'après le quotidien catalan Sport, les Gones ont fait part de leur intérêt pour l'international français qu'ils souhaiteraient recruter sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Barré par Jordi Alba et pénalisé par le système à trois défenseurs, l'ancien Parisien a vu son temps de jeu fondre au fil de la saison. Reste à savoir si le Barça, qui songe à recruter à ce poste, sera prêt à se séparer d'un élément acheté 16,5 millions d'euros l'été dernier. Puis, de son côté, le Tricolore a récemment répété qu'il compte bien s'imposer en Catalogne. Difficulté supplémentaire : l'Inter Milan suivrait également le dossier de près. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 29 mai 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le gardien Marc-André ter Stegen a prolongé avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022.

- Ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone, Juan Carlos Unzué s'est engagé avec le Celta Vigo.

- Le milieu Kevin Strootman a signé un nouveau contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - En fin de contrat, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Thiago Motta attend la nomination du directeur sportif Antero Henrique pour prendre une décision pour son avenir.

- L'entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim, sous contrat jusqu'en juin 2019, va décider pour son futur cette semaine.

- L'AS Monaco aurait devancé l'Olympique Lyonnais pour recruter l'ailier de Caen Yann Karamoh.

- Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le défenseur central d'Arsenal Laurent Koscielny serait estimé à 34 millions d'euros par son club.

- Cherchant à rompre son contrat, le défenseur central du FC Barcelone Jérémy Mathieu serait en contact avec l'Olympique de Marseille.

- Le milieu de terrain de la Real Sociedad Sergio Canales plaît à l'Olympique de Marseille.

- Malgré une proposition de l'Olympique de Marseille, le jeune défenseur Boubacar Kamara n'a toujours pas décidé où il allait signer son premier contrat professionnel.

- Une première offre de 8 millions d'euros de la part de l'Olympique Lyonnais aurait été refusée par la Real Sociedad pour l'attaquant Carlos Vela.

- L'Olympique Lyonnais pense au milieu du Dynamo Kiev Younès Belhanda pour renforcer son entrejeu, mais cette arrivée est liée à des départs. À l'étranger : - En fin de contrat à Nice, le buteur Mario Balotelli dispose de plusieurs pistes en Serie A.

- Le défenseur central de la Juventus Turin Leonardo Bonucci a été désigné comme la priorité de l'été par l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola.

- L'attaquant de Chelsea Diego Costa a fermé la porte à un départ en Chine, mais s'est montré ouvert à un retour à l'Atletico Madrid.

- En fin de contrat à Chelsea, le défenseur central John Terry hésite encore concernant la suite de sa carrière.

- West Ham a réalisé une première approche pour le buteur de Manchester City Kelechi Iheanacho.

- L'entraîneur de Dortmund Thomas Tuchel n'est toujours pas fixé sur son avenir.

- L'ailier de l'Inter Milan Ivan Perisic se dirige vers Manchester United.

- Le portier de Naples Pepe Reina pourrait s'engager avec Newcastle. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





