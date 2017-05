Equipe de France : à un an du Mondial, Deschamps donne ses conseils pour le mercato Damien Da Silva - Equipe De France, Mise en ligne: le 29/05/2017 à 16h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Avant la Coupe du Monde 2018, plusieurs joueurs de l'équipe de France pourraient être transférés cet été. Avant l'ouverture du mercato d'été, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a délivré quelques conseils. Didier Deschamps a donné son avis sur le mercato à venir. Le mercato d'été s'annonce encore une fois mouvementé pour les joueurs de l'équipe de France. Pour des raisons parfois différentes (manque de temps de jeu ou sollicitations nombreuses), certains membres du groupe de Didier Deschamps vont se retrouver à un tournant de leur carrière dans les semaines à venir. Sans vouloir forcer la décision de ses éléments, le technicien tricolore a fait passer son message ce lundi devant les médias. «Si des joueurs veulent que je leur donne mon avis, je leur donne. Pour l'instant, c'est l'équipe de France, ils auront le temps après le 13 juin de régler leurs problèmes personnels. Pour les joueurs, c'est une année de Coupe du Monde, la priorité sportive doit être là. C'est à eux de choisir», a fait savoir le sélectionneur. Sissoko et Matuidi prévenus Parmi les joueurs potentiellement visés par cette sortie, on retrouve notamment le défenseur central Kurt Zouma, peu utilisé à Chelsea, mais aussi le milieu de terrain Moussa Sissoko, en difficulté à Tottenham. Concernant l'ancien Toulousain, Deschamps a d'ailleurs été encore plus clair. «Moussa reste le même joueur. Il a eu une saison difficile avec Tottenham. Je l'ai repris car il fait partie des joueurs cadres. Pour lui, et pour nous aussi, il ne doit pas vivre la même saison l'an prochain», a lancé l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Sur ce dossier, DD a peut-être aidé son ex-club, intéressé par le Spur... Autre cas totalement différent qui a été évoqué, celui de Blaise Matuidi. Encore incertain sur son avenir au Paris Saint-Germain, l'un des cadres des Bleus hésite à cause de la tentation d'une première expérience à l'étranger. De son côté, Deschamps l'a prévenu du risque d'un changement de club à un an du Mondial. «Il est dans un très grand club français, ça se passe très bien pour lui, il continue d'être très performant. C'est un choix, je ne suis pas à sa place, s'il a envie d'autre chose. Les possibilités qu'il a, est-ce que c'est mieux pour lui ?», s'est demandé le patron du groupe France. En restant à Paris, Matuidi serait quasiment certain de jouer la CdM en Russie, un élément qui devrait compter dans sa décision. Deschamps évoque le cas Mbappé... Enfin, l'avenir de Kylian Mbappé a été également mentionné. Auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle, l'attaquant de l'AS Monaco suscite de nombreuses convoitises et un transfert n'est pas encore à écarter. «Ils ont des sollicitations. Ils peuvent dire non, mais si club les vend parce que le prix demandé est offert... Ça peut être un risque sans en être un», a estimé Deschamps. «Kylian est dans un contexte à Monaco qui lui va bien, qui lui garantit un certain temps de jeu, mais cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas performant ailleurs», a aussi noté le coach tricolore. Sans imposer sa vision, on sent tout de même que Deschamps, pragmatique, prône le changement pour les éléments en difficulté et la stabilité pour ceux en réussite. Reste à savoir s'il sera entendu... Que pensez-vous des propos de Didier Deschamps sur le mercato ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS