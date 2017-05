Transfert : Batshuayi, une bonne pioche pour l'AS Monaco en prêt ?

Peu utilisé cette saison par l'entraîneur Antonio Conte à Chelsea, l'attaquant Michy Batshuayi songe à un prêt lors de l'exercice 2017-2018 pour disposer d'un temps de jeu plus important. Flairant le bon coup, l'AS Monaco se montrerait intéressée par le profil de l'international belge.

Michy Batshuayi prêté par Chelsea l'an prochain ?

«Honnêtement, je tente de ne pas trop penser à mon avenir. Après, les dirigeants et le coach devront prendre une décision. Je suis un joueur et j'irai là où Chelsea m'enverra.»

Dans les colonnes de Het Nieuwsblad, l'attaquant de Chelsea Michy Batshuayi s'est montré plutôt clair concernant son futur. Après une première saison compliquée chez les Blues avec un rôle limité sous les ordres d'Antonio Conte, le Belge souhaite retrouver un temps de jeu important l'an prochain, quitte à être prêté.

Monaco sur la piste Batshuayi...

Barré chez le champion d'Angleterre par Diego Costa, potentiellement sur le départ, Batshuayi ne devrait pas voir sa situation s'améliorer avec la probable arrivée d'une pointure dans ce secteur de jeu cet été (les noms d'Alvaro Morata ou encore de Romelu Lukaku sont évoqués). Du coup, un prêt semble la meilleure option pour le joueur de 23 ans.

Selon les informations du Newcastle Chronicle, l'ancien Marseillais se trouve ainsi dans le viseur de Newcastle, West Ham, mais aussi de l'AS Monaco ! Toujours à l'affût d'un bon coup, le club de la Principauté pourrait compenser d'éventuels départs avec le renfort temporaire à un coût réduit de Batshuayi.

Une bonne pioche pour l'ASM ?

Même si Monaco a pris l'habitude d'acheter des jeunes éléments pour ensuite les revendre à un prix plus important, l'arrivée en prêt de Batshuayi collerait avec les ambitions sportives des dirigeants asémistes. Avec le possible départ cet été de Valère Germain, sous contrat jusqu'en juin 2018 et annoncé à Marseille, et l'avenir encore incertain de Kylian Mbappé, l'international belge représenterait une bonne solution pour accompagner Falcao dans le secteur offensif.

Connaissant la Ligue 1, un championnat où il a été performant avec l'OM (17 buts en 2015-2016), le Blue a en plus prouvé cette saison qu'il pouvait être efficace (1 but toutes les 78 minutes toutes compétitions confondues) dans un rôle de remplaçant. Sur le papier, Batshuayi semble avoir les qualités nécessaires pour s'imposer à Monaco comme une éventuelle future bonne pioche.

