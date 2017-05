Barça : Lyon prêt à sortir Digne de l'impasse catalane !

Auteur d'une première saison délicate au FC Barcelone, le latéral gauche Lucas Digne intéresse l'Olympique Lyonnais, qui s'est positionné pour l'accueillir en prêt avec option d'achat. Désireux de s'imposer en Catalogne, le Français va-t-il revoir sa position à un an du Mondial 2018 ?

Digne n'est pas parvenu à s'imposer au Barça.

Si Samuel Umtiti a impressionné pour sa première saison au FC Barcelone et tout de suite gagné l'estime de ses coéquipiers et sa place de titulaire en charnière centrale, son compatriote Lucas Digne a connu des débuts plus mitigés.

Pas toujours très rassurant, barré par Jordi Alba et pénalisé par le système à trois défenseurs régulièrement utilisé au printemps, le latéral gauche de 23 ans a vu son temps de jeu fondre au fil de la saison. En effet, l'ancien Parisien n'a disputé que 26 matchs toutes compétitions confondues et il n'a pris part qu'à quatre rencontres depuis mars, le moment justement où les matchs s'enchaînent...

L'OL déclare sa flamme !

Pour autant, l'international français conserve une belle cote, notamment en Ligue 1, où l'Olympique Lyonnais s'intéresse à ses services, révèle ce dimanche le quotidien catalan Sport. Initialement en quête d'une recrue pour anticiper le départ de Maciej Rybus et concurrencer Jérémy Morel, les Gones pourraient frapper plus fort que prévu puisqu'ils ont fait part de leur intérêt pour le Tricolore qu'ils souhaiteraient recruter sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Reste à savoir si le Barça, qui songe à se renforcer à ce poste, serait prêt à se séparer d'un élément acheté 16,5 millions d'euros l'été dernier. Les bonnes relations nouées entre les deux clubs il y a un an au moment du transfert d'Umtiti pourraient peser dans la balance... Mais paradoxalement, alors qu'il doit à tout prix accumuler du temps de jeu en vue du Mondial 2018, le plus dur sera peut-être de convaincre le principal intéressé, qui entend bien s'imposer en Catalogne.

L'Inter reste à l'affût

«Je veux continuer, j'ai signé un contrat de cinq saisons et mon intention est de gagner de nombreux titres ici. Je suis content au FC Barcelone (…). Ma situation ne m'inquiète pas parce que le plus important pour moi, c'est l'équipe», soulignait Digne en début de mois. Egalement intéressé par Ferland Mendy (Le Havre), Faitout Maouassa (Nancy) et Jetro Willems (PSV Eindhoven) à ce poste, l'OL pourrait se frotter à la concurrence de l'Inter Milan, puisque les Nerazzurri suivent également la situation du Blaugrana de très près…

