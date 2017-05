Transfert : Lyon passe à l'action pour Chicharito !

En quête d'un successeur à Alexandre Lacazette, sur le départ, l'Olympique Lyonnais a fait de l'attaquant du Bayer Leverkusen, Javier Hernandez, sa priorité. Les Gones viennent d'effectuer une offre proche de 12 millions d'euros pour Chicharito, intéressé par le challenge rhodanien.

L'OL s'active pour Javier Hernandez.

«Je vois plus un profil de joueur qui a de l'expérience, parce que déjà, il faut assumer de passer derrière Alex. Il faut une personne avec de l'expérience, de la personnalité.» La semaine dernière, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, dressait le portrait-robot du successeur d'Alexandre Lacazette, très probable partant vers l'Atletico Madrid, à la pointe de l'attaque rhodanienne.

Kevin Gameiro (Atletico), Bertrand Traoré (Chelsea), Valère Germain (Monaco), Olivier Giroud (Arsenal), Michy Batshuayi (Chelsea) ou encore Mario Balotelli (Nice) : rapidement, de nombreux noms plus ou moins crédibles ont circulé, mais désormais une piste semble clairement se détacher, celle conduisant à Javier "Chicharito" Hernandez (Bayer Leverkusen) !

Ça discute pour le Mexicain

D'après RMC, les Gones ont transmis une offre avoisinant les 12 millions d'euros à la formation allemande qui ne retiendra pas son buteur à un an du terme de son contrat. En parallèle, des discussions ont lieu avec l'entourage du Mexicain de 28 ans, devenu cette nuit le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection (47 réalisations). L'ancien Red Devil se montrerait intéressé à l'idée de rallier le Rhône où le président Jean-Michel Aulas avait déjà tenté de l'attirer cet hiver. En vain…

Auteur d'une saison moyenne (13 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues), Chicharito représenterait un renfort d'expérience dont l'efficacité face au but n'est plus à démontrer, à tel point que le coach de Manchester United, José Mourinho, a récemment regretté son départ d'Old Trafford en 2015. Même si son individualisme a fait grincer quelques dents cette saison dans le vestiaire du Bayer, l'ancien supersub possède les épaules pour succéder efficacement à Lacazette.

Bertrand Traoré en plan B ?

Mais, parce que le Mexicain reste un élément courtisé (Chelsea, Liverpool et le FC Séville étaient sur les rangs cet hiver, l'OM plus récemment), l'OL ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. Toujours selon RMC, les Lyonnais discutent également avec l'entourage d'un autre attaquant annoncé dans leur viseur, Bertrand Traoré (21 ans). Mais les 20 millions d'euros réclamés par Chelsea pour le Burkinabé prêté cette saison à l'Ajax risquent de constituer un frein… Avec l'expérience en plus et quelques millions en moins, la piste Chicharito fait bien office de priorité entre Rhône et Saône !

