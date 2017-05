Transfert : Toulouse, Montpellier, Monaco, l'étranger... Carrasso fait part de ses envies

Laissé libre par les Girondins de Bordeaux, Cédric Carrasso cherche maintenant un nouveau défi. Si Toulouse et Montpellier pensent à lui pour le poste de numéro un la saison prochaine, l'expérimenté gardien se dit prêt aussi à devenir la doublure de Danijel Subasic à Monaco.

Où évoluera Cédric Carrasso la saison prochaine ?

Il aurait aimé rester à Bordeaux mais les Girondins en ont décidé autrement. Plutôt que de prolonger Cédric Carrasso (35 ans), les Marine et Blanc ont préféré miser sur Benoît Costil (29 ans), en fin de contrat à Rennes. Déçu mais pas abattu, l'ancien Toulousain et Marseillais cherche maintenant un nouveau défi alléchant pour poursuivre sa carrière.

«L'envie est surtout de trouver un équilibre entre ce que je pourrais apporter et le plaisir. C'est ce que je veux avant tout. Ce ne sera pas forcément le club le plus huppé ni le contrat le plus extraordinaire mais ce sera l'endroit où j'aurais un équilibre et quelque chose qui me ressemble» , a expliqué Carrasso au micro de SFR Sport.

Message reçu par Monaco ?

Deux clubs pourraient lui proposer un poste de numéro un la saison prochaine. Toulouse, si le jeune Alban Lafont s'en va, et Montpellier où il est en concurrence avec le Dijonnais Baptiste Reynet. «Montpellier ? A réfléchir par rapport aux critères. N°1 au Téfécé si Alban Lafont s'en va ? Pourquoi pas ? J'ai passé un an là-bas et Toulouse est un club qui me plaît beaucoup. L'étranger ? Aussi» , ne cache pas Carrasso qui a par ailleurs une idée qui lui trotte dans la tête : devenir la nouvelle doublure de Danijel Subasic à Monaco.

«N°2 à Monaco, cela pourrait être quelque chose qui me plaît parce qu'il y a un projet. C'est aussi pour ça que je ne suis pas arrêté dans mes choix. Pourquoi je serais prêt à être n°2 dans un club huppé ? Même s'ils ont un gardien, ça permet au club d'avoir un n°2 expérimenté et s'il y a un pépin, on est là» , a expliqué Carrasso. Une idée qui mérite d'être creusée par les dirigeants monégasques en quête d'un deuxième portier suite au départ du vétéran italien Morgan De Sanctis.

