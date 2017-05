PSG : Emery, Verratti, Thiago Motta, Matuidi, Maxwell... Des indices sur leur avenir

Après la victoire en finale de la Coupe de France, l'avenir des acteurs majeurs du Paris Saint-Germain était déjà sur toutes les lèvres. Emery, Verratti, Thiago Motta, Matuidi, Maxwell... Seront-ils encore au club la saison prochaine ? Eléments de réponse ici.

Un départ titille Matuidi, mais le milieu parisien hésite.

Unai Emery jouait sans doute sa tête samedi à l'occasion de la finale de la Coupe de France face à Angers. Avec la victoire 1-0 des siens, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a très probablement - parce qu'on ne peut jamais être sur de rien avec Nasser Al-Khelaïfi - assuré sa place sur le banc parisien la saison prochaine.

«J'ai toujours dit qu'il resterait. Il va rester à 200%, c'est sûr. Il est content ici, on est content de lui. Il va travailler ici» , a ainsi affirmé le président parisien. Avec quels joueurs ? A priori sans Maxwell, qui disputait certainement son dernier match avec le PSG samedi. En revanche, le Brésilien pourrait se voir proposer une reconversion au sein du club.

Emery veut continuer avec Thiago Motta

«Je ne sais pas si je vais revenir. Avec le club, on va voir. Si je ne travaille pas au club, il restera dans mon coeur toute ma vie» , a ainsi indiqué le latéral gauche. Il serait étonnant qu'Al-Khelaïfi ne lui propose rien. En revanche, Thiago Motta, en fin de contrat lui aussi, pourrait pour sa part continuer en tant que joueur. Car Emery le souhaite.

«Sur Motta, mon opinion est que c'est un joueur important. Mon opinion, c'est qu'il continue, je l'ai dit au club» , n'a pas caché l'entraîneur parisien, qui devrait pouvoir aussi compter sur Marco Verratti à la reprise. Annoncé tour à tour à la Juventus Turin, au FC Barcelone et au Bayern Munich, l'Italien est plutôt parti pour rester.

Matuidi hésite

«Je pense que je serai là. On parlera avec le club comme on le fait toute l'année. J'ai encore quatre ans de contrat, je ne pense pas partir. Je suis bien, je suis dans un grand club. Je suis sûr qu'on va faire des choses très importantes l'an prochain» , est persuadé, ou tente de se persuader selon les interprétations, le milieu de terrain parisien. En revanche, c'est un peu plus flou concernant Blaise Matuidi. On sent qu'une première expérience à l'étranger titille l'ancien Stéphanois. Mais à un an de la Coupe du monde, l'international tricolore ne veut pas prendre de risque. Si le PSG lui montre qu'il est indispensable, Matuidi sera encore là la saison prochaine.

"Je n'ai aucune assurance aujourd'hui. J'ai un contrat qui court jusqu'en 2018. La balle n'est pas simplement dans mon camp. Si, on va dire que oui, car le club m'a quand même fait une proposition, a admis le milieu de terrain. Après, il faut peser le pour et le contre. Je suis quand même bien ici. Je ne sais pas ce que le club pense honnêtement. Il y a la Coupe du monde, j'y pense fortement. C'est une décision difficile, mais qui devra être prise. Aujourd'hui, je suis Parisien. Je suis bien à Paris quand même, ma famille est bien à Paris." La balance penche plutôt du côté d'une nouvelle saison au PSG.

