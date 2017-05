Les 8 infos à savoir sur Barça-Alavés (3-1) : un 3e sacre signé Messi, L. Enrique finit par un titre, le bijou d'Hernandez... Romain Lantheaume - Actu Espagne, Mise en ligne: le 28/05/2017 à 00h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Les Blaugrana peuvent remercier Messi, Alavés a fait mieux que se défendre, le coup-franc canon de Theo Hernandez, la passe de trois du Barça, les adieux réussis de Luis Enrique… Découvrez les faits marquants de la finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et Alavés (3-1). Le Barça célèbre la 29e Coupe du Roi de sa riche histoire ! Sans briller mais porté par un Lionel Messi des grands soirs, le FC Barcelone a décroché un 3e titre consécutif en Coupe du Roi ce samedi contre Alavés (3-1). Ce sacre permet de sauver ce qu'il reste encore de la saison des Blaugrana, très déçus par la perte du titre en Liga et l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions. 1. Merci Messi ! Pas dans un grand jour, le Barça a pu compter sur la Pulga qui lui a offert le sacre ce soir. Auteur de l'ouverture du score d'une belle frappe enroulée (1-0, 30e), l'Argentin a encore initié une action conclue au second poteau par Neymar (2-1, 45e) puis offert un caviar à Alcacer (3-1, 45e+3). En trois minutes, le match a été plié avant la pause. 2. Alavés, pas un cadeau. Contrairement à ce que le score peut laisser croire, les Basques ont posé de gros problèmes au Barça ce soir pendant une bonne demi-heure. Bien regroupés dans leur défense à cinq, ils n'ont pas laissé d'espaces, tout en profitant de la fébrilité de l'arrière-garde adverse et de Piqué en particulier. Après une perte de balle du Catalan, Gomez a d'ailleurs trouvé le poteau sur la première occasion du match ! La fin de la partie a encore été à l'avantage de l'équipe révélation de la Liga. 3. Theo Hernandez nettoie la lucarne de Cillessen ! Sensation de la saison à Alavés, le latéral gauche a encore marqué des points ce samedi. Et pour cause, le Français de 19 ans a battu Cillessen d'un coup franc supersonique en pleine lucarne opposée ! Ce bijou qui a momentanément remis les deux équipes à égalité n'a pas dû passer inaperçu du côté du Real Madrid, où le Tricolore est annoncé avec insistance pour la saison prochaine. Vidéo : le coup-franc magistral de Theo Hernandez ! Le coup-franc de Théo Hernandez



exceptionnel pic.twitter.com/0itxbe17BF — Paic Citron (@paicweb) 27 mai 2017 4. Et de trois pour le Barça ! En s'imposant face à Alavés, le Barça a confirmé son statut de club le plus titré dans la compétition en décrochant un 29e sacre. Il s'agit de la 3e couronne consécutive pour les Catalans qui imitent ainsi leur performance établie entre 1951 et 1953. 5. Les adieux réussis de Luis Enrique. C'est donc par un titre que le technicien a fêté sa dernière sur le banc catalan ! Rien de bien étonnant puisque malgré les critiques, l'Asturien a gagné neuf trophées sur 13 possibles avec le Barça depuis 2014. Et les supporters blaugrana n'oublieront pas son triplé Liga-Coupe-Ligue des Champions en 2015. 6. André Gomes, l'homme providentiel. Alors qu'il dépannait dans le couloir droit en raison de la suspension de Sergi Roberto, Mascherano a dû quitter ses partenaires après dix petites minutes en raison d'un choc à la tête avec Llorente. Entré en jeu à ce poste inhabituel, André Gomes a livré une prestation intéressante comme en attestent sa passe décisive sur le 2e but et son avant-dernière passe sur le 3e. 7. Messi, roi de la Coupe. Une fois encore, c'est donc l'Argentin qui permet au Barça de soulever le trophée. En 2015 déjà, le quintuple Ballon d'Or s'était montré déterminant contre l'Athletic Bilbao (3-1) avec un doublé dont un but exceptionnel après un rush lancé du milieu de terrain. L'an passé, il avait encore délivré deux passes décisives contre Séville (2-0, ap). 8. Vicente-Calderón, clap de fin. Antre de l'Atletico Madrid, le stade de la capitale espagnole fêtait lui aussi sa dernière rencontre officielle ce soir, avant qu'il ne soit démoli et transformé en centre commercial. Des adieux célébrés dans une belle ambiance. L'homme du match : Lionel Messi (8/10) Pas très inspiré, le Barça s'en est encore remis à la Pulga, de retour au top ces dernières semaines, pour faire la différence. Alors que ses coéquipiers ne parvenaient pas à trouver la faille, l'Argentin s'est chargé d'ouvrir le score sur un exploit individuel, puis il initie le 2e but avant de jouer les passeurs décisifs sur le 3e après un festival côté droit ! Encore auteur d'un superbe centre pour Alcacer qui a failli faire mouche au retour des vestiaires. Une partie seulement gâchée par son accrochage avec Sobrino sur la fin. La note du match : 6,5/10 Même si on n'a que très rarement eu droit au grand Barça, exception faite du 2e but catalan, les spectateurs du stade Vicente-Calderon ont assisté à un match plaisant et ouvert entre deux formations qui se sont rendues coup pour coup. Les Blaugrana ont cependant tué le suspense en trois minutes avant la pause et ils ont géré tranquillement durant l'essentiel du second acte. Qu'avez-vous pensé de cette finale de Coupe du Roi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Publiez un commentaire» ... Iniesta et Busquets soulèvent la Coupe du Roi ! ? #CampionsFCB!!!!! pic.twitter.com/3ODCZ5FmbS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 mai 2017 La joie des Catalans Luis Enrique a remporté son dernier trophée avec le Barça Belle dernière pour le stade Vicente-Calderon Mascherano très vite évacué après un choc à la tête Le Français Theo Hernandez célébré après son superbe coup-franc Messi a encore enfilé le costume de patron 105 jours après sa blessure, Aleix Vidal est entré en jeu (83e)





