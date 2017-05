Milan : ça chauffe sérieusement entre le club et Donnarumma !

Incontournable au Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2018. Une situation qui agace le club lombard, à tel point que celui-ci a fixé un ultimatum à son gardien.

Donnarumma va devoir se décider... et vite !

Après Dino Zoff et Gianluigi Buffon, l'Italie s'est peut-être trouvée un futur très grand gardien en la personne de Gianluigi Donnaruma. A tout juste 18 ans, le dernier rempart du Milan AC est déjà un cadre de cette mythique institution, où il a annoncé vouloir y faire toute sa carrière. Sauf qu'entre les deux parties, la situation s'envenime jour après jour.

Milan menace Donnarumma

Et pour cause, le jeune Transalpin, qui compte déjà 67 matchs de Serie A au compteur depuis le début de sa carrière, n'a plus qu'un an de contrat. Alors que le Milan AC souhaite le prolonger au plus vite, le joueur, conseillé par l'inénarrable Mino Raiola, tarde à donner sa réponse.

Du coup, sa hiérarchie l'a prévenu : s'il ne rempile pas d'ici la fin du mois de juin, l'international italien disputera la prochaine saison sur le banc de touche, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Un sacré coup de pression de la part des nouveaux décideurs chinois du septuple champion d'Europe.

Donnarumma dos au mur

Si on attend impatiemment la réponse de l'homme d'affaires, le joueur se retrouve lui dos au mur. En effet, Donnarumma n'a jamais caché sa volonté de devenir une légende à San Siro mais ne manque pas de sollicitations de nombreux clubs européens, dont Manchester City et le Real Madrid, prêts à mettre le paquet pour l'enrôler.

Le gardien se braquera-t-il en prenant le risque d'aller au clash avec sa direction ou craquera-t-il dans les prochains jours ? Difficile de le savoir, mais la tendance est clairement à une prolongation prochaine. En tout cas, le club lombard montre que l'institution est plus grande que n'importe quel joueur, eu égard à son incroyable talent !

Que pensez-vous de la réaction du Milan AC dans cette affaire ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.