PSG : Emery sous pression, la presse portugaise envoie Jorge Jesus à sa place Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 27/05/2017 à 11h38 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après une première saison difficile, Unai Emery se retrouve en difficulté au Paris Saint-Germain. Mis sous pression après l'élimination précoce en Ligue des Champions et la perte du titre en Ligue 1, l'Espagnol pourrait payer les pots cassés. A ce titre, la presse portugaise annonce que Jorge Jesus (Sporting Portugal) serait proche de le remplacer. Jorge Jesus cité au PSG. Un an après son arrivée, Unai Emery est déjà en difficulté. En effet, l'élimination précoce lors des 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6) et la perte du titre en Ligue 1 aux dépens d'un exceptionnel Monaco ont sérieusement écorné son image. Mis sous pression, l'Ibère, qui a l'occasion de remporter la finale de la Coupe de France ce samedi (21h) face à Angers, pourrait ne pas survivre à cet exercice compliqué. Le moment choisi par la presse portugaise d'annoncer la venue d'un possible remplaçant dans les prochains jours. Qui ? Jorge Jesus ! Jorge Jesus aurait un accord avec Paris En poste au Sporting Portugal depuis deux ans, l'entraîneur lusitanien aurait d'ailleurs trouvé un accord pour un bail de trois années avec le PSG ! D'après les médias locaux, le vice-champion de France serait prêt à verser... 15 millions d'euros à la formation lisboète pour racheter les deux dernières années de contrat de l'ancien tacticien du Benfica Lisbonne. Cela fait très cher pour un entraîneur, même si le PSG dispose des moyens financiers pour arriver à ses fins. Néanmoins, remplacer Unaï Emery par Jorge Jesus, serait-il vraiment une bonne idée ? Le natif d'Amadora dispose d'un très beau palmarès avec le Benfica Lisbonne, où il a été champion en 2010, 2014 et 2015, vainqueur de la Coupe de la Ligue à 5 reprises, mais s'est aussi distingué par ses deux échecs consécutifs en finale de la Ligue Europa (2013 et 2014) ... alors qu'Unai Emery, lui, en a remporté trois, dont une contre... Jorge Jesus ! Un meilleur choix qu'Emery ? Pas sûr... Surtout, à 62 ans, il reste sur deux saisons assez moyennes avec le Sporting avec seulement une Supercoupe remportée, et laisse son équipe en 2016-17 à la 3e place du championnat, preuve que ses belles années semblent plutôt derrière lui. Est-il vraiment possible d'imaginer Nasser Al-Khelaïfi en faire sa priorité, racheter son juteux contrat pour en faire le digne successeur d'Emery ? L'arrivée imminente d'Antero Henrique dans le rôle de directeur sportif pourrait certainement faciliter la venue de Jesus, mais de là à ce que cela se fasse... De son côté, le technicien basque (45 ans), qui n'a jamais vraiment pu compter sur un organigramme clair à la direction depuis son arrivée, semble tout de même plus à même de faire progresser le PSG à moyen terme. Triple vainqueur de la C3, l'actuel coach francilien, qui a tout de même eu le soutien partiel de ses supérieurs, n'a plus le droit à l'erreur. Car l'étau va se resserrer de manière plus insistante dans les prochaines semaines, décisives pour son avenir. Jorge Jesus à Paris, une piste crédible ? Quelle plus-value par rapport à Emery ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS