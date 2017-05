Journal des Transferts : Tielemans pour oublier B. Silva, Griezmann ouvre la porte MU, Jorge Jesus envoyé au PSG...

Bernardo Silva quitte Monaco, Tielemans arrive, Griezmann toujours plus proche de MU, Jorge Jesus cité au PSG, les 5 pistes défensives de l'OM, le Real Madrid s'offre un futur crack, Paris a 3 priorités... Voici le Top 6 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours.

Bernardo Silva a quitté Monaco pour Manchester City.

Le TOP 6 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater

1. Silva quitte Monaco, Tielemans arrive

Leader offensif de Monaco cette saison, Bernardo Silva a pris son envol. Pisté par les plus grands clubs européens, le Portugais a finalement choisi… Manchester City ! Longtemps annoncé proche de Manchester United, le milieu offensif a préféré le club voisin. Un transfert estimé à 50 millions d'euros, hors bonus. Un joli coup les Citizens mais également pour l'ASM, qui récupère une somme d'argent non négligeable pour recruter.

Si Silva laissera une belle trace sur le Rocher, un joueur prometteur a lui débarqué dans le sud de le France. En effet, le champion de France a officialisé mercredi soir l'arrivée de Youri Tielemans. Le milieu de terrain belge d'Anderlecht s'est engagé jusqu'en 2022 en faveur du vainqueur de la Ligue 1. Montant de l'opération : 25 millions d'euros. «L'AS Monaco est un club avec un projet ambitieux, reconnu sur la scène européenne, et qui s'appuie sur les jeunes joueurs. En sélection, Yannick Carrasco m'a beaucoup parlé en bien du club. Tous ces paramètres m'ont encouragé à choisir l'AS Monaco. Je suis très heureux d'être ici. Je vais désormais tout faire pour poursuivre ici ma progression et rendre au club la confiance qu'il me donne» , a réagi le grand espoir du football belge.

2. Griezmann ouvre grand la porte à Manchester United !

Régulièrement interrogé sur son avenir, l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann a toujours écarté l'idée d'un départ. Agacé, l'international français ne voulait plus évoquer le sujet. Mais sur le plateau de l'émission «Quotidien» de TMC, le joueur annoncé à Manchester United a enfin parlé sans langue de bois. «Un transfert à Manchester United ? Possible» , a reconnu le natif de Mâcon, qui a ensuite avoué que cette opération avait 6 chances sur 10 d'aboutir cet été ! Autant dire que Griezmann a de grandes chances de devenir un Red Devil, d'autant plus que la formation anglaise, vainqueur de la Ligue Europa, disputera la prochaine Ligue des Champions. Malgré son récent tweet pour calmer le jeu afin de soigner sa communication, le Français a ouvert la boîte de Pandore pour de bon.

3. Jorge Jesus cité au PSG mais...

Après une première saison difficile, Unai Emery n'est pas sûr de garder son poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain. Mis sous pression après l'élimination précoce en Ligue des Champions et la perte du titre en Ligue 1, l'Espagnol pourrait payer les pots cassés dans les prochains jours. En effet, la presse portugaise annonce que le vice-champion de France s'est sérieusement rapproché du coach du Sporting Portugal, Jorge Jesus. A tel point que le club de la capitale serait prêt à verser 15 millions d'euros à la formation lisboète pour racheter les deux dernières années de contrat de l'ancien tacticien du Benfica Lisbonne. Une somme très élevée pour un homme de 62 ans. Une information à prendre avec des pincettes donc. L'arrivée imminente d'Antero Henrique dans le rôle de directeur sportif pourrait certainement faciliter la venue de Jesus. Mais les dirigeants parisiens ont répété à de nombreuses reprises qu'Emery restait l'homme de la situation. Jusqu'à quand ? Les semaines à venir seront décisives...

4. Les 5 pistes défensives de l'OM

Rekik, Rolando, Doria, Hubocan, Fanni... Tous ne quitteront pas l'Olympique de Marseille cet été. Mais tous sont susceptibles de le faire. Seuls deux d'entre eux devraient rester. Deux qui accepteront un statut de remplaçant la saison prochaine. Rolando et Fanni pourraient être ces deux-là. Car pour remédier à ses gros problèmes défensifs affichés cette saison, le club phocéen compte mettre la main sur deux défenseurs centraux de premier plan cet été. Avec environ 100 millions d'euros prévus pour renforcer l'équipe, l'OM peut viser du lourd. Et les dirigeants olympiens ont aujourd'hui cinq noms en tête, rapporte L'Equipe. Cinq joueurs qui connaissent tous la Ligue 1 et qui sont tous des valeurs sûres à leur poste : Dante (Nice), Laurent Koscielny (Arsenal), Kurt Zouma (Chelsea), Simon Kjaer (Fenerbahçe) et Adil Rami (FC Séville). En cas d'échec, l'OM songe aussi à Aymen Abdennour (FC Valence) et Jérémy Mathieu (FC Barcelone). Mais ce sont davantage des solutions de repli aujourd'hui.

5. Le Real met 45 M€ pour un joueur de 16 ans !

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : le Real Madrid s'offre Vinicius Junior. Le champion d'Espagne a annoncé mardi dans un communiqué un accord trouvé avec Flamengo pour le transfert du nouveau prodige du football brésilien. Considéré comme le «nouveau Neymar» au Brésil, l'attaquant de 16 ans affiche de grandes promesses pour l'avenir. Ses 19 buts en 22 matchs avec la sélection brésilienne U17 et sa palette technique ont convaincu le Real Madrid de débourser une somme estimée à environ 45 millions d'euros par les médias brésiliens et espagnols. Le transfert prendra effet à partir de juillet 2018, lorsqu'il aura 18 ans, et le joueur restera à Flamengo jusqu'en juillet 2019. «Le joueur restera dans son club jusqu'en juillet 2019, mais il pourra jouer avant pour le Real Madrid si les deux clubs sont d'accord» , précise le Real.

6. Les trois priorités du PSG

Pour effacer une saison qui restera comme ratée même s'il remporte la Coupe de France samedi, le Paris Saint-Germain compte se renforcer à tous les étages cet été avec trois cibles prioritaires. Parmi elles figure notamment Faouzi Ghoulam. Le latéral gauche de Naples constitue aujourd'hui la première option pour remplacer Maxwell, en fin de contrat, et concurrencer Layvin Kurzawa la saison prochaine, dévoile L'Equipe. Longtemps à l'étude, la piste Ricardo Rodriguez a pris du plomb dans l'aile. Au milieu de terrain, Jean Michaël Seri plaît beaucoup à Unai Emery. Dans un rôle à la Thiago Motta, l'Ivoirien a fait un malheur à Nice cette saison. Mais le PSG doit faire face à la concurrence du FC Barcelone et d'autres clubs anglais. Enfin en attaque, on le sait, Paris tente de convaincre Alexis Sanchez de quitter Arsenal pour venir épauler Edinson Cavani au sein de son attaque. Là, c'est la concurrence du Bayern Munich que le PSG devra écarter. Pas simple non plus.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 27 mai 2017 à 12h00.

C'est officiel :

- Le milieu offensif Bernardo Silva a quitté Monaco pour Manchester City. Un transfert estimé à 50 millions d'euros, hors bonus.

- Monaco a officialisé l'arrivée du milieu de terrain Youri Tielemans en provenance d'Anderlecht. Prix : 25 millions d'euros.

- L'entraîneur Jocelyn Gourvennec a prolongé son contrat jusqu'en juin 2020 avec Bordeaux.

- Le milieu de terrain Mathieu Bodmer quitte déjà Guingamp, six mois après son arrivée.

- Michel Der Zakarian est devenu le nouvel entraîneur de Montpellier.

- Le latéral droit de l'AJ Auxerre Ruben Aguilar s'est engagé avec Montpellier.

- Willy Caballero, Bacary Sagna, Gaël Clichy et Jesus Navas ont été libérés par Manchester City.

- Le latéral droit Pablo Zabaleta quitte Manchester City pour West Ham.

- Le milieu polyvalent Luis Antonio Valencia a prolongé jusqu'en 2018 avec Manchester United.

- Sam Allardyce n'est plus l'entraîneur de Crystal Palace.

- David Moyes a démissionné de son poste d'entraîneur de Sunderland.

- Le milieu de terrain Koke a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Atletico Madrid.

- Jorge Sampaoli quitte son poste d'entraîneur du FC Séville. Il devrait reprendre l'équipe d'Argentine.

- En fin de contrat, le latéral gauche Benoît Trémoulinas quitte le FC Séville.

- Ernesto Valverde n'est plus l'entraîneur de l'Athletic Bilbao et devrait rejoindre le FC Barcelone lundi.

- José Angel Ziganda remplace Ernesto Valverde à la tête de l'Athletic Bilbao.

- Le légendaire attaquant Francesco Totti va quitter l'AS Rome en fin de saison.

- L'attaquant Mario Mandzukic a prolongé jusqu'en juin 2020 avec la Juventus Turin.

- La Juventus Turin a levé l'option d'achat fixée à 25 millions d'euros par Chelsea pour l'ailier droit, Juan Guillermo Cuadrado.

- En fin de contrat, le milieu offensif Keisuke Honda quitte le Milan AC.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, intéresse fortement le FC Barcelone et l'Inter Milan.

- Le Paris Saint-Germain pourrait proposer 55 millions d'euros pour l'attaquant polyvalent de l'Inter Milan, Ivan Perisic.

- Le défenseur central du Paris Saint-Germain, Marquinhos, pourrait faire l'objet d'une offre de 70 millions d'euros par Manchester United.

- Le Paris Saint-Germain garde un oeil sur le latéral droit du Real Madrid, Danilo.

- A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain Blaise Matuidi devrait rester au Paris Saint-Germain.

- Le gardien Kevin Trapp veut poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain.

- Le milieu de terrain Jonathan Ikoné pourrait de nouveau être prêté par le Paris Saint-Germain à Montpellier.



- L'Olympique de Marseille a un oeil sur le défenseur central de Nice, Dante.

- L'Olympique de Marseille pense au milieu de terrain polyvalent, Moussa Sissoko, en difficulté à Tottenham.

- L'Olympique de Marseille surveille toujours de près le gardien de Crystal Palace, Steve Mandanda.

- Le latéral droit du FC Barcelone, Aleix Vidal, plaît toujours à l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique de Marseille a sondé le milieu défensif du Rubin Kazan, Alexandre Song.

- Peu utilisé, le défenseur polyvalent Doria veut quitter l'Olympique de Marseille.

- Galatasaray vise l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin, intéresse le Milan AC.

- Le défenseur polyvalent Karim Rekik pourrait quitter l'Olympique de Marseille pour le Hertha Berlin.

- Le milieu de terrain Abou Diaby, trop souvent indisponible, devrait quitter l'Olympique de Marseille.



- Poussé vers la sortie par l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif Mathieu Valbuena n'est plus très loin de Fenerbahçe.

- L'Olympique Lyonnais pourrait passer à l'offensive pour l'attaquant de l'Atletico Madrid, Kevin Gameiro, mais également pour celui de l'Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré.

- L'Olympique Lyonnais pourrait passer à l'action pour le milieu offensif de Montpellier, Ryad Boudebouz.

- Pour remplacer le latéral gauche Maciej Rybus, l'Olympique Lyonnais penserait au Havrais Ferland Mendy, au Nancéien Faitout Maouassa et au Néerlandais du PSV Eindhoven, Jetro Willems.

- Le milieu de terrain Maxime Gonalons devrait quitter l'Olympique Lyonnais.

- Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Sergi Darder, est pisté par le FC Valence.

- Les défenseurs centraux Mapou Yanga-Mbiwa et Nicolas Nkoulou ne seront pas retenus par l'Olympique Lyonnais.

- Pisté par la Juventus Turin, le milieu de terrain Corentin Tolisso n'est pas sûr de rester à l'Olympique Lyonnais.

- Le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Mouctar Diakhaby intéresse l'Inter Milan.

- Le latéral droit de l'Olympique Lyonnais, Jordy Gaspar, devrait finalement signer son premier contrat professionnel avec Monaco.



- Monaco aurait pris les devants pour recruter l'ailier de Leicester, Riyad Mahrez.

- Manchester City pourrait propose 45 millions d'euros à Monaco pour le latéral gauche, Benjamin Mendy.

- Le milieu polyvalent de Monaco, Fabinho, intéresse toujours l'Atletico Madrid.

- Monaco pense à l'ailier de Valence, Nani, pour remplacer Nabil Dirar, sur le départ.

- Le latéral gauche de Nice, Dalbert Henrique, pourrait rejoindre l'Inter Milan.

- Prêté par le Paris Saint-Germain, le latéral droit Youssouf Sabaly pourrait définitivement rester à Bordeaux.

- Bordeaux vise le latéral gauche de Guingamp, Fernando Marçal.

- Bordeaux pense au milieu offensif de Nice, Valentin Eysseric.



- Lille s'intéresse au défenseur central du Sporting Portugal, Ruben Semedo.

- Lille vise le milieu de terrain de Santos, Thiago Maia.

- Le gardien Stéphane Ruffier aurait demandé son départ de Saint-Etienne.

- Le défenseur central de Rennes, Joris Gnagnon, se retrouve dans le viseur de Chelsea, Tottenham, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach, l'Inter Milan, le FC Porto et le FC Séville.

- L'entraîneur de Nantes, Sergio Conceiçao, reste dans le viseur du FC Porto.

- Toulouse vise le défenseur central Paul Baysse (Nice), le milieu de terrain Cheick Doukouré (Metz) et l'attaquant Romain Hamouma (ASSE).

- Le latéral gauche Dorian Lévêque pourrait quitter Guingamp pour le PAOK Salonique.

- L'attaquant Nicolas Pépé pourrait quitter Angers pour rejoindre Newcastle.

- L'entraîneur Patrice Garande devrait rapidement prolonger avec Caen.

- Le gardien de Dijon, Baptiste Reynet, pourrait rejoindre Montpellier.

- Le milieu de terrain de Lens John Bostock est ciblé par Saint-Etienne et Angers.

A l'étranger :

- Le latéral droit d'Arsenal, Hector Bellerin, se retrouve en le FC Barcelone et Manchester City.

- Prêté à Valence, le défenseur central Eliaquim Mangala devrait quitter Manchester City.

- Liverpool pense au gardien du FC Porto, Iker Casillas.

- Swansea réclame 30 millions d'euros pour son milieu offensif, Gylfi Sigurdsson.

- Bournemouth pourrait proposer 40 millions d'euros pour deux joueurs de Chelsea : le gardien Asmir Begovic et le défenseur polyvalent Nathan Aké.

- L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s'oppose à la vente de son attaquant, Alvaro Morata.

- Le Real Madrid vise toujours le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté.

- Le FC Barcelone pourrait passer à l'action pour le milieu de terrain de Manchester United, Ander Herrera.

- L'entraîneur adjoint du FC Barcelone, Juan Carlos Unzué, devrait remplacer Eduardo Berizzo sur le banc du Celta Vigo.

- L'Atletico Madrid pense à l'attaquant de la Lazio Rome, Baldé Keita Diao.

- L'attaquant polyvalent Vitolo n'est pas contre un départ du FC Séville.



- Naples vise le gardien du Bayer Leverkusen, Bernd Leno.

- L'attaquant de la Sampdoria, Patrik Schik, intéresse la Juventus Turin, Arsenal, le Borussia Dortmund, Naples et le Paris Saint-Germain.

- Le défenseur central Francesco Acerbi a demandé son départ de Sassuolo.

- L'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang a demandé son départ du Borussia Dortmund.

- Le milieu de terrain de Schalke 04, Leon Goretzka, serait tout proche de rejoindre le Bayern Munich.

- Le défenseur central Jérôme Boateng souhaite poursuivre l'aventure avec le Bayern Munich.

- Le milieu de terrain Renato Sanches et l'ailier Douglas Costa pourraient quitter le Bayern Munich.

- Le milieu de terrain du Sporting Portugal, William Carvalho, pourrait rejoindre Newcastle contre 45 millions d'euros.

