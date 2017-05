PSG : bientôt de retour, Sirigu s'est-il grillé cette saison ?

Prêté successivement au FC Séville et à Osasuna, Salvatore Sirigu a réalisé une saison catastrophique en Espagne. Bientôt de retour au Paris Saint-Germain, l'Italien, à qui il reste une année de contrat, ne devrait pas être conservé par le vice-champion de France. Pour mieux rebondir ailleurs ? Pas si sûr...

Sirigu a vécu une saison très difficile en Espagne.

Si le Paris Saint-Germain a vécu une saison décevante, Salvatore Sirigu a lui connu l'enfer. Indiscutable pendant quatre années, l'Italien, devancé par Kevin Trapp durant l'été 2015, n'a jamais retrouvé son niveau. Car après avoir joué les doublures de l'Allemand pendant plusieurs mois, l'ancien portier de Palerme a décidé de tenter sa chance en Liga cette année. Pour un résultat très loin d'être fameux.

Une saison cauchemardesque !

Prêté au FC Séville lors de la première partie de saison, Sirigu s'est plombé dès son deuxième match, le 24 septembre sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-3). Expulsé pour un mauvais geste sur Aritz Aduriz, le Transalpin a immédiatement perdu la confiance de Jorge Sampaoli, qui lui a dès lors définitivement préféré Sergio Rico. Les trois mois qui ont suivi, le Sarde n'a joué qu'un match de Coupe contre la modeste formation de Formentara (5-1).

Condamné au banc de touche, le natif de Nuoro a fini par rejoindre Osasuna, alors lanterne rouge du championnat, l'hiver dernier. Une mauvaise idée. Car avec le club basque, Sirigu a été humilié match après match. En 18 rencontres, il a encaissé 51 des 94 buts pris par son équipe en Liga, soit un terrible ratio de 2,83 buts/match. Certes, sa défense catastrophique n'a pas aidé, mais avec un seul clean sheet à Alavés (1-0), le joueur de 30 ans n'a pas non plus fait honneur à son statut d'international.

Un retour express… pour aller où ?

Bien entendu, le gardien ne sera pas conservé par le récent 19e du championnat et va donc faire son retour à Paris sans en savoir plus. «Il est un peu trop tôt pour parler de transferts et de Naples, la seule certitude, c'est qu'il retourne au PSG» , a concédé son agent, Carlo Pallavicino, sur les ondes de Radio CRC. Un come back qui devrait être temporaire puisque le vice-champion de France ne devrait pas le retenir à un an du terme de son bail.

Quel avenir, donc, pour Sirigu ? Difficile de le savoir. Un temps annoncé proche de l'AS Rome, de Naples, de la Fiorentina ou encore du Torino il y a quelques mois, l'Italien a sérieusement écorné sa réputation avec ses performances indigestes. A moins qu'une opportunité en or se présente à lui, l'ancien chouchou du Parc des Princes va devoir trouver une solution rapide. Pour cela, il faudra faire des concessions importantes...

