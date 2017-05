OM : départs, arrivées... Garcia fait le point sur le mercato Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 26/05/2017 à 16h24 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Présent en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia s'est confié sur le mercato estival de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur marseillais en a profité pour confirmer certaines pistes dans le sens des arrivées et des départs. Rudi Garcia avait rendez-vous avec la presse ce vendredi L'Olympique de Marseille sera l'un des grands animateurs du marché des transferts en France cet été. Avec une possible enveloppe de 100 millions d'euros pour recruter, le club phocéen aura les moyens de ses ambitions. A savoir «être dans les quatre premiers» en Ligue 1 la saison prochaine, comme l'a annoncé Rudi Garcia en conférence de presse ce vendredi. L'entraîneur marseillais en a profité pour faire un point mercato. «Le premier recrutement, c'est de garder nos meilleurs joueurs» , a indiqué le coach de l'OM. Ensuite, les dirigeants marseillais souhaitent recruter «au moins un joueur par ligne» . Et si Andoni Zubizarreta annonçait viser en priorité des joueurs de L1 et des Français de l'étranger, Garcia se montre plus ouvert. «On est ouvert à tout, qu'ils soient jeunes, expérimentés, Français ou étrangers. On veut des bons joueurs, aux postes qu'on veut, aux profils qu'on veut» , a-t-il assuré. Garcia confirme la piste Mandanda et reste prudent pour sa défense centrale Au poste de gardien, Garcia confirme la piste Steve Mandanda (32 ans) : «On veut un second gardien, Steve Mandanda fait partie des profils ciblés, on va avoir besoin de deux portiers de très haut niveau. On veut garder Yohann Pelé car il a fait une très belle saison» . D'après les dernières informations, le portier de Crystal Palace est déjà d'accord sur un contrat de trois ans et les Eagles réclament 5 millions d'euros. En défense, la grande priorité est de recruter un arrière axial. Les noms de Dante (Nice), Laurent Koscielny (Arsenal), Kurt Zouma (Chelsea), Simon Kjaer (Fenerbahçe) et Adil Rami (FC Séville) reviennent avec insistance. «La concurrence en Europe va être forte, notamment au niveau des défenseurs centraux, nous n'aurons peut-être pas le premier choix» , prévient le technicien. Un deuxième joueur à ce poste sera peut-être nécessaire en fonction des départs. Rekik et Doria veulent partir, la décision de Kamara attendue Peu utilisé cette saison, Karim Rekik (22 ans) ne sera pas retenu. «Karim Rekik devrait partir, il y a une volonté commune de se séparer» , a confié Garcia. Le défenseur néerlandais est notamment dans le viseur du Herta Berlin. Comme le laissait entendre son agent, Doria (22 ans) veut aussi s'en aller. Mais le coach olympien hésite. «Matheus Doria a fait une demande pour nous quitter, je ne suis pas sûr de le laisser partir, il est jeune, il a du potentiel» , explique-t-il. Même si cela «ne fait pas partie des priorités» , une doublure pour Hiroki Sakai serait la bienvenue au poste de latéral droit. Le jeune défenseur central Boubacar Kamara peut jouer à ce poste, mais encore faut-il que celui-ci signe son premier contrat professionnel. Son coach semble confiant : «On devrait avoir une issue favorable à ce dossier, mais tant que rien n'est signé, on ne peut rien dire. L'idée n'est pas qu'il soit le cinquième ou septième défenseur central du groupe.» Un ou deux attaquants Concernant Bafétimbi Gomis et William Vainqueur, prêtés par Swansea et l'AS Rome, Garcia a confirmé vouloir les conserver. «On essaiera de les avoir de nouveau avec nous la saison prochaine» , a-t-il glissé. Le cas du premier déterminera ensuite la marche à suivre pour le recrutement en attaque. «On veut un autre attaquant devant, si Bafé (Gomis) est là. Et deux si Bafé n'est plus là» , a confirmé l'ancien coach de la Roma. Les supporters marseillais sont prévenus, l'OM n'a pas l'intention de chômer cet été. Pour vous, quels sont les postes à renforcer en priorité ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





