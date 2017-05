Manchester City : pas désiré par Guardiola, Mangala peut aller voir ailleurs...

De retour d'un prêt concluant au FC Valence, le défenseur central Eliaquim Mangala ne sera pas conservé par Manchester City. D'après L'Equipe, l'entraîneur Pep Guardiola a signifié au Français qu'il ne compte pas sur lui la saison prochaine.

L'avenir d'Eliaquim Mangala s'écrit loin de Manchester City.

«Guardiola ? J'ai la chance de l'avoir côtoyé un mois, et je peux vous dire que j'ai plus progressé en un mois avec lui qu'en deux ans à City. J'ai envie de croire que je peux le convaincre.» Jeudi, dans les colonnes de L'Equipe, Eliaquim Mangala affichait son espoir d'avoir sa chance à Manchester City la saison prochaine.

Guardiola a tranché

Malheureusement pour lui, le défenseur central de 26 ans va devoir se faire une raison… Malgré son prêt convaincant au FC Valence cette saison avec 30 matchs de Liga disputés (pour 2 buts), l'ancien joueur du FC Porto n'entre pas dans les plans de l'entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola. En début de semaine, le directeur sportif mancunien Txiki Begiristain a fait savoir à l'entourage de l'international français qu'il ne sera pas retenu cet été, indique le quotidien sportif.

A priori, à un an du Mondial 2018 et malgré deux ans de contrat, le natif de Colombes devrait donc se plier à la décision de son coach et aller voir ailleurs. Surtout qu'en plus de Nicolas Otamendi, John Stones et Vincent Kompany, déjà présents dans l'effectif, les Citizens espèrent une recrue en charnière centrale cet été. Leonardo Bonucci, Aymeric Laporte et Antonio Rüdiger font partie des pistes mentionnées.

Des touches en Italie

Alors qu'il est monté en puissance au fil de la saison avec Valence, le club ché offrirait une porte de sortie toute trouvée à Mangala. Le 12e de Liga aimerait d'ailleurs le conserver mais l'option d'achat fixée à 20 millions d'euros a de quoi refroidir. De plus, l'intéressé privilégie une formation jouant la Ligue des Champions, ce qui compromet aussi la rumeur Newcastle, de retour en Premier League, récemment évoquée.

En revanche, les pistes les plus chaudes conduisent en Italie, où le Tricolore disposerait de plusieurs touches. «Je suis sur le marché, il va y avoir des offres cet été. Mes meilleures années sont devant moi. Je ne me suis jamais senti aussi fort», a assuré l'ex-défenseur le plus cher de l'histoire (53,8 millions d'euros). Avis aux amateurs !

D'après vous, quel championnat et quel type d'équipe conviendraient le mieux à Mangala ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...