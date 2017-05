Transfert : l'OM approche Alexandre Song

L'Olympique de Marseille multiplie les pistes pour son mercato estival. Le milieu de terrain Alexandre Song fait son retour dans le viseur du club phocéen, où Andoni Zubizarreta le connaît bien. Le directeur sportif olympien a même déjà sondé l'international camerounais.

Song évolue en Russie depuis l'été dernier

Si la priorité de l'Olympique de Marseille cet été sera de recruter en Ligue 1 et des joueurs français évoluant à l'étranger, le club phocéen ne s'interdit pas de tenter d'autres coups en fonction des opportunités. On l'a bien vu avec notamment les pistes Simon Kjaer et Aymen Abdennour en défense. Et on apprend que les dirigeants marseillais pensent aussi à Alexandre Song (29 ans).

Selon les informations de France Football, le club phocéen étudie la piste du milieu défensif du Rubin Kazan. L'OM souhaite recruter des joueurs confirmés pour étoffer son effectif et l'international camerounais fait partie des joueurs ciblés. Ce n'est pas la première fois que le nom de Song circule dans la cité phocéenne puisque cette piste a déjà été étudiée par le passé.

Zubizarreta sonde un joueur qu'il connaît bien

Aujourd'hui, Marseille dispose néanmoins de moyens financiers plus importants. De plus, Andoni Zubizarreta le connaît bien puisque l'Espagnol est responsable de sa venue au FC Barcelone en 2012. Le directeur sportif marseillais a d'ailleurs déjà pris la température auprès de Song, arrivé en Russie l'été dernier et auteur de 16 matchs en championnat. Le Lion indomptable sera-t-il intéressé par le projet ?

Si l'OM ne devrait pas être refroidi par son prix évalué à 5 millions d'euros, nos confrères précisent néanmoins que le salaire de l'ancien joueur d'Arsenal, estimé entre 3 et 4 millions d'euros net par an, pourrait être un frein dans ce dossier. Il ne s'agit pas d'un salaire insurmontable, mais l'OM n'a peut-être pas l'intention de payer autant s'il ne souhaite pas en faire un titulaire indiscutable alors que le club négocie toujours pour conserver William Vainqueur.

