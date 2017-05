Transfert : Guardiola veut jouer un mauvais tour à Barcelone pour Bellerin, mais...

Priorité du FC Barcelone au poste de latéral droit, Hector Bellerin serait favorable à un départ d'Arsenal. Alors que l'Espagnol sera dur à retenir, les Gunners pourraient également être sollicités par Manchester City pour leur joueur puisque Pep Guardiola souhaiterait absolument le recruter.

Hector Bellerin dans le viseur du FC Barcelone et de Manchester City.

5e de Premier League, Arsenal est le grand perdant de la saison en Angleterre. Alors que Chelsea, Tottenham, Manchester City et Manchester United (via le sacre en C3) disputeront la prochaine Ligue des Champions et que Liverpool devra passer par le tour préliminaire, le club d'Arsène Wenger évoluera lui en Ligue Europa.

Un manque à gagner important financièrement mais également sportivement. En effet, de nombreux joueurs sont déjà tentés par un départ. Parmi eux, Alexis Sanchez ou encore Hector Bellerin (22 ans).

Guardiola veut doubler le Barça pour Bellerin

A ce titre, l'Espagnol, qui se trouve dans le viseur du FC Barcelone depuis de nombreux mois, pourrait faire l'objet d'une lutte acharnée. Et pour cause, le quotidien catalan Sport nous informe ce jeudi que Manchester City serait prêt à mettre le paquet pour l'attirer dès cet été. Pablo Zabaleta et Bacary Sagna sur le départ, les Citizens doivent absolument recruter à ce poste et l'entraîneur des Skyblues Pep Guardiola a jeté son dévolu sur le Gunner, estimé à un peu moins de 40 millions d'euros.

Renforcer la concurrence, Arsenal ne peut pas

Si le joueur n'est pas insensible à l'idée d'évoluer sous les ordres du Catalan, le club londonien acceptera-t-il de renforcer un concurrent direct dans un championnat où la lutte pour les premières places demeure impitoyable ? Une hypothèse qui semble peu probable...

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Bellerin pourrait certes être vendu mais Arsenal devrait plutôt privilégier le Barça, où il a été formé, plutôt que City. A moins que le récent 3e de Premier League ne se montre vraiment persuasif avec un énorme chèque et parvienne à convaincre le principal intéressé, qui aura dans tous les cas l'embarras du choix pour son avenir.

Bellerin doit-il privilégier le FC Barcelone, Manchester City ou Arsenal ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...