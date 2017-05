Manchester United sauve sa saison - Débrief et NOTES des joueurs (Ajax 0-2 Man Utd)

En dominant l'Ajax Amsterdam 2-0, Manchester United a sauvé sa saison en remportant cette Ligue Europa. En plus de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les Red Devils ont aussi redonné un peu le sourire à une ville meurtrie.

Mkhitaryan et Pogba, les deux buteurs mancuniens.

Au terme d'une finale assez décevante, c'est Manchester United qui s'est adjugé cette Ligue Europa 2017 en dominant aisément une formation de l'Ajax Amsterdam volontaire mais inoffensive (2-0). En marquant rapidement, Paul Pogba a permis aux Red Devils de gérer parfaitement leur rencontre.

Après un début de match équilibré, les Red Devils prenaient rapidement l'avantage. Des 20 mètres, Pogba tentait sa chance. Sa frappe du gauche, déviée par le défenseur adverse Sanchez, trompait Onana (0-1, 18e). Par la suite, les Néerlandais, soutenus par leurs supporters venus en nombre à Solna, s'enhardissaient mais n'étaient pas assez tranchants dans leurs offensives pour bousculer réellement la défense mancunienne. De leur côté, les hommes de José Mourinho se contentaient de gérer après avoir pris l'avantage assez tôt dans cette partie.

Plus qu'une finale gagnée

Et au retour des vestiaires, ils faisaient un peu plus encore le bonheur de leurs supporters en ajoutant un second but. Sur une tête piquée de Smalling, Mkhitaryan déviait astucieusement de manière acrobatique (0-2, 48e). Les affaires de l'Ajax se compliquaient sérieusement. C'était même mission impossible face à une défense anglaise qui verrouillait à double tour derrière, Romero étant très tranquille d'un bout à l'autre de cette finale.

En s'imposant 2-0, Manchester United sauve une saison des plus moyennes, se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, entre dans l'histoire en gagnant la seule coupe européenne qui lui manquait et, enfin, redonne un peu le sourire à une ville meurtrie. José Mourinho peut savourer. Le grand absent de cette finale, Zlatan Ibrahimovic, présent dans les tribunes, aussi.

La note du match : 5/10

Cette finale de Ligue Europa 2017 ne restera pas dans l'histoire. Rapidement menés, les joueurs de l'Ajax Asterdam n'ont jamais été en mesure de se révolter, Romero n'ayant pas eu un seul arrêt compliqué à effectuer. Et de leur côté, au regard de la physionomie de cette rencontre, les Red Devils ont surtout géré tranquillement leur avance au tableau d'affichage.

Les buts

- Aux 20 mètres plein axe, Pogba prend sa chance. Sa frappe du gauche est déviée par Sanchez. Onana, surpris, doit s'incliner (0-1, 18e).

- Sur corner, Smalling reprend de la tête. D'une déviation acrobatique astucieuse, Mkhitaryan trompe Onana et double la mise pour MU (0-2, 48e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Ander Herrera (7/10)

Très actif dans l'entrejeu, l'Espagnol n'a pas ménagé sa peine au cours de cette finale. Souvent bien placé, il a récupéré bon nombre de ballons, empêchant les Néerlandais de développer leurs offensives. Et quand il avait le ballon dans les pieds, il s'est montré très précis pour trouver ses partenaires. Un match très propre.

AJAX AMSTERDAM :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de AJAX AMSTERDAM, actualisés dans quelques instants ...

MANCHESTER UTD :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de MANCHESTER UTD, actualisés dans quelques instants ...

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue Europa sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !