Bordeaux : Eysseric, Marçal, Costil... quel mercato pour Gourvennec ? Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 24/05/2017 à 14h15 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Les Girondins de Bordeaux ont l'intention de bouger cet été sur le marché des transferts. Le club aquitain veut conserver plusieurs joueurs prêtés cette saison et attend au moins un renfort au milieu de terrain. En attaque, le mercato dépendra des départs. Gourvennec a ses idées pour le mercato bordelais La prolongation de Jocelyn Gourvennec bouclée, les Girondins de Bordeaux peuvent désormais se pencher sur le mercato estival. Si l'investissement dépendra sans doute d'une qualification ou non en Ligue Europa, conditionnée par la victoire du PSG face à Angers en finale de la Coupe de France, les grandes lignes sont déjà définies. Carrasso part, Costil arrive Au poste de gardien, exit Cédric Carrasso (35 ans). Gourvennec souhaitait profiter de la situation contractuelle de Benoît Costil, en fin de contrat avec Rennes, pour faire venir le portier de 29 ans en Gironde. Le dernier rempart des Rouge et Noir s'est engagé pour quatre ans avec le club aquitain ce mercredi. Ne voyant pas Carrasso n°2 et peu enclin à imposer une forte concurrence, le coach bordelais a choisi de ne pas prolonger son portier. Deux joueurs prêtés à conserver en défense En défense centrale, Gourvennec veut garder Vukasin Jovanovic (21 ans), prêté par le Zenit Saint-Pétersbourg. Bordeaux souhaite aussi conserver le latéral droit Youssouf Sabaly (24 ans), prêté par le Paris SG et auteur d'une belle saison. Néanmoins, le flou entourant l'organigramme du club de la capitale empêche pour le moment d'avancer sur ce dossier. On peut toutefois penser que le PSG ne sera pas opposé à un nouveau prêt de son joueur sous contrat jusqu'en 2020. Relégué avec Bastia, le polyvalent Alexander Djiku (22 ans) est aussi dans le viseur. A gauche, ni Diego Contento (27 ans) ni Maxime Poundjé (24 ans) n'ont réussi à s'imposer cette saison. Alors que les deux joueurs pourraient quitter la Gironde cet été, le second disposant déjà d'un bon de sortie, Gourvennec a, selon RMC, déjà un nom en tête pour les remplacer : Fernando Marçal (28 ans). Prêté par Benfica à Guingamp, le Brésilien a annoncé récemment son souhait de rester en France et l'En Avant veut absolument le conserver. Eysseric visé au milieu Plutôt déjà bien fourni au milieu de terrain (Toulalan, Sankharé, Vada, Plasil), Bordeaux recherche tout de même un élément plus offensif. Le club aquitain a coché le nom du Niçois Valentin Eysseric (25 ans). Pas sûr néanmoins que le Gym souhaitera se séparer d'un joueur auteur d'une bonne fin de saison sur la Côte d'Azur. De plus, l'opportunité de disputer la Ligue des Champions avec l'OGCN devrait convaincre l'ancien Stéphanois de rester. Plusieurs interrogations en attaque Enfin, l'attaque pourrait être un grand chantier. Cela dépendra des départs. Si Gaëtan Laborde (23 ans) va rester, Nicolas Maurice-Belay (32 ans) sera laissé libre et Isaac Kiese Thelin (24 ans) a été prêté une saison de plus à Anderlecht. Décevant depuis son arrivée l'été dernier, Jérémy Ménez (30 ans) n'est pas certain de poursuivre l'aventure alors que Gourvennec n'est pas satisfait de ses prestations. Reste à savoir si l'ancien Parisien aura des propositions intéressantes. Malcom (20 ans), Adam Ounas (20 ans) et François Kamano (21 ans), eux, pourraient être très courtisés. Si les Girondins espèrent les conserver, le club est ouvert aux discussions en cas d'offres difficiles à refuser. En cas de départ, il faudra recruter devant. Le nom de Valère Germain (27 ans), courtisé par l'OM, a notamment circulé. «Je ne crois pas que ce soit le niveau de salaire et de transfert que l'on peut viser. Dans un recrutement il faut être réaliste» , a lancé Gourvennec. Quid d'Enzo Crivelli (22 ans), de retour de son prêt à Bastia ? Pour vous, quels sont les postes à renforcer en priorité à Bordeaux ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





