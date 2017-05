Barça : l'intérêt de la Juventus, une aubaine pour Iniesta ?

Moyen cette saison, Andrés Iniesta n'a plus qu'une année de contrat avec le FC Barcelone. Alors que sa prolongation tarde à venir, le champion du monde 2010 se retrouve dans le viseur de la Juventus Turin. Une rumeur qui pourrait finalement accélérer les négociations avec le club catalan.

A 33 ans, Andrés Iniesta n'est plus l'immense joueur qu'il a été il y a encore quelques années. Sur la pente descendante, le capitaine du FC Barcelone a connu un exercice compliqué, au cours duquel les blessures ne l'ont pas épargné. Malgré ses difficultés, l'Espagnol reste un joueur de premier rang qui dispose de prétendants, et non des moindres.

La Juventus pense à Iniesta…

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin aurait dans l'idée de recruter très prochainement le champion du monde 2010. Pour parvenir à leurs fins, les dirigeants italiens comptent sur le pouvoir de persuasion de Daniel Alves, qui a quitté les Blaugrana pour la Vieille Dame l'été dernier, afin d'attirer un joueur de classe mondiale comme cela a été le cas avec Andrea Pirlo, débauché au Milan AC en 2011.

… qui pourrait prolonger au Barça

Toutefois, il est difficile de croire qu'Iniesta puisse quitter le Barça. En effet, le natif de Fuentealbilla n'a jamais caché son souhait de terminer sa carrière au Camp Nou. Si le sextuple champion d'Italie en titre aurait tort de ne pas tenter le coup, cette rumeur pourrait finalement servir les intérêts du joueur, qui s'il est clairement moins influent sur le terrain, pourrait tenter de décrocher un dernier gros contrat.

Un schéma plausible… à moins qu'Iniesta ne décide tout simplement de se retirer définitivement au terme de son bail dans un peu plus d'un an. D'ici là, on en saura certainement plus sur les intentions de toutes les parties.

