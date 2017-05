Rennes : les ambitions très discutables de Christian Gourcuff

Neuvième de Ligue 1, le Stade Rennais a réalisé une nouvelle saison décevante. Malgré le retour de Christian Gourcuff, attendu comme le sauveur, le club breton n'a rien montré ces derniers mois. Et cela ne risque pas de changer après les récentes déclarations de l'entraîneur rennais.

Gourcuff et Rennes ont connu une saison compliquée.

«J'espère qu'on va finir le mieux possible. Ce serait bien de finir dans la première partie de classement. Une déception ? Non, si on termine dans la première moitié du classement, il n'y aura pas de déception. Mais si on finit quatorzième, non plus. Vous ne m'avez jamais entendu dire qu'on allait jouer les premiers rôles cette saison.»

En février dernier, René Ruello avait fait bondir une partie des supporters du Stade Rennais, affirmant que le club breton, neuvième de Ligue 1, n'avait aucune ambition. Rappelé pour permettre à la formation de l'ouest de la France de franchir un cap, Christian Gourcuff semble être en adéquation avec son président.

Pour Gourcuff, la saison n'est pas ratée

Car l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie, qui a semblé hors-sujet toute la saison, a appuyé les propos de son supérieur. Selon lui, Rennes n'est même pas le meilleur club breton. «Il faut regarder la réalité en face : on a 50 M€ de budget, Lorient 42 M€… Puis au-delà du budget, il y a les salaires. À Guingamp, le joueur le mieux payé touche deux fois plus que le Rennais le mieux payé…» , assure le coach français dans les colonnes de Ouest-France

«Le Stade Rennais investit sur la formation. C'est le positionnement du club. Là, il y a une confusion d'image : certains disent : "Le Stade Rennais, c'est décevant". En quoi c'est décevant ?» , s'est interrogé Gourcuff, qui se satisfait visiblement de l'exercice indigeste de son équipe, victorieuse à seulement quatre reprises lors des 22 dernières journées du championnat et lamentablement éliminée de la Coupe de la Ligue par Monaco (0-7) puis en Coupe de France par le Paris Saint-Germain (0-4).

Gourcuff défend Pinault

Pour Gourcuff, le Stade Rennais est finalement mal jugé. Sous la direction de la très fortunée famille Pinault, les Rouge et Noir ont les moyens de se renforcer significativement. Mais ce n'est pas la priorité d'après l'homme de 62 ans. «Le Stade Rennais est jugé par rapport à la présence de François Pinault. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le propriétaire n'a pas vocation à mettre de l'argent dans un club. Il est une garantie et offre la chance d'avoir une stabilité identitaire. C'est-à-dire que le club ne sera pas vendu au premier Chinois qui débarque» , estime le Finistérien.

«Si une saison, il y a un moment difficile, il peut aider. Ou si à un moment donné, il y a un joueur sur lequel on a la possibilité d'investir avec un retour sur investissement, peut-être. Mais dans l'esprit des gens, parce qu'il y a François Pinault, il faudrait qu'on soit cinquièmes…» , termine Gourcuff, visiblement très peu lucide sur la situation léthargique d'un club qui n'a pas progressé depuis plus d'une décennie. Au grand dam de ses supporters...

Que pensez-vous des explications de Christian Gourcuff ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...