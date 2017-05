Ligue Europa : Mourinho doit sauver la saison de Manchester United et sa réputation

La finale de la Ligue Europa oppose Manchester United à l'Ajax Amsterdam ce mercredi (20h45). Il s'agit de la dernière opportunité pour les Red Devils de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour José Mourinho de renouer avec le succès.

Mourinho mènera-t-il MU au sacre en Ligue Europa ?

Manchester United et l'Ajax Amsterdam s'affrontent ce mercredi (20h45) en finale de la Ligue Europa dans un contexte particulier et douloureux après l'attentat qui a touché Manchester lundi soir. Cette finale restera forcément liée à ce drame qui influera certainement sur la perception de la prestation des joueurs mancuniens. C'est dans cette atmosphère lourde que José Mourinho doit faire gagner son équipe.

Après sa sixième place en Premier League, Manchester United n'a pas d'autre choix que de l'emporter ce soir pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Jamais les Red Devils n'ont pu se mêler à la course pour le titre suite à une entame de championnat laborieuse, et remporter la C3 permettra de sauver la saison avec cette qualification pour la C1 et un deuxième titre après la Coupe de la Ligue (victoire 3-2 contre Southampton).

Le Mourinho vainqueur de retour ?

Pour Mourinho, c'est aussi l'occasion de renouer avec sa réputation de gagneur. Limogé de Chelsea en décembre 2015 et en difficulté lors de son arrivée à MU, le Portugais a perdu de son aura ces dernières années. Lors d'un sondage réalisé sur Maxifoot, vous étiez d'ailleurs 64,7% à estimer en novembre dernier que le Special One n'était plus un grand entraîneur. Celui qui ne connaissait que le podium lorsqu'il terminait une saison peut donc se racheter.

Si Manchester United part favori, cette équipe de l'Ajax a prouvé qu'elle savait se montrer redoutable. Lyon en sait quelque chose. Néanmoins, Mourinho affiche un bilan quasi parfait face à la formation néerlandaise. Le technicien portugais a déjà affronté les Bataves à six reprises, à chaque fois avec le Real Madrid, pour six victoires, 20 buts marqués et 2 encaissés. Poursuivra-t-il sa belle série avec le club mancunien ? Hors Supercoupe et Community Shield, Mourinho reste sur onze finales remportées sur treize disputées.

Les équipes probables :

Ajax Amsterdam : Onana - Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald - Klaassen, Schöne, Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes.

Manchester United : Romero - Valencia, Jones, Blind, Darmian - Pogba, Carrick - Mkhitaryan, Herrera, Lingard - Rashford.

Quel est votre pronostic pour cette finale ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...