Lyon : Gonalons, Yanga-Mbiwa, Rybus et Nkoulou peuvent aussi préparer leurs valises...

Plusieurs départs sont attendus à l'Olympique Lyonnais cet été. Alors que Nicolas Nkoulou et Mapou Yanga-Mbiwa ne seront pas retenus, Maxime Gonalons est poussé vers la sortie et Maciej Rybus est annoncé du côté de la Russie.

Ça sent le départ pour Gonalons

L'été s'annonce agité à l'Olympique Lyonnais. Outre les départs attendus d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Mathieu Valbuena (lire ici), un autre cadre devrait quitter le club rhodanien : Maxime Gonalons (28 ans). Alors que l'entente n'est plus au beau fixe avec son président Jean-Michel Aulas depuis qu'il s'est publiquement interrogé sur les ambitions du club, le milieu de terrain se dirige vers la sortie.

Gonalons se sent poussé dehors

A un an du terme de son contrat, Gonalons ne sera pas prolongé cette année. «Jean-Michel Aulas dit qu'il ne proposera pas de prolongation cette année. Mais parle-t-il de la saison sportive qui s'arrête tout de suite ou de l'année civile le 31 décembre prochain ? Il n'est pas certain que Maxime attendra jusqu'à ce moment-là» , a prévenu l'agent du capitaine des Gones, Frédéric Gerra, sur Olympique et Lyonnais.

«On s'est vu vendredi, les deux parties ont acté des choses. Il a fait une partie du mea culpa quand même. Mais on se sent poussé vers la sortie et c'est gênant pour un garçon comme Max. Car il aime vraiment, vraiment l'institution» , a ajouté le représentant. A moins d'un retournement de situation, Gonalons devrait donc partir en cas d'offre intéressante. Il ne sera pas le seul car du mouvement est également attendu en défense

Yanga-Mbiwa, Nkoulou et Rybus pas retenus

D'après L'Equipe, Lyon n'a pas l'intention de conserver ses défenseurs centraux Mapou Yanga-Mbiwa (28 ans) et Nicolas Nkoulou (27 ans). Titulaire en début de saison, le premier a disparu de la circulation depuis la défaite contre Lorient (1-4) le 8 avril. Quant au second, il en a profité pour jouer en fin de saison après avoir été écarté pendant plus de quatre mois. Mais les prestations de l'ancien Marseillais n'ont pas convaincu. Surtout, la priorité sera donnée aux jeunes Emanuel Mammana et Mouctar Diakhaby la saison prochaine.

Enfin, l'arrière et milieu gauche Maciej Rybus est également annoncé sur le départ. Le Polonais est attendu du côté du CSKA Moscou. Pour le remplacer, l'OL songe au Havrais Ferland Mendy (21 ans), au Nancéien Faitout Maouassa (18 ans) et au Néerlandais du PSV Eindhoven, Jetro Willems (23 ans). Il faudra aussi surveiller le cas de Sergi Darder (23 ans), peu utilisé par Bruno Genesio et annoncé dans le viseur du FC Valence. Le club espagnol serait déjà entré en contact avec l'entourage de l'ancien pensionnaire de Malaga.

