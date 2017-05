Lille : du jeu et des objectifs élevés, les belles promesses de Bielsa

La saison 2016-17 terminée pour le LOSC, place maintenant à la prochaine et à Marcelo Bielsa. Le nouvel entraîneur des Dogues était présent ce mardi au domaine de Luchin et a dévoilé ses ambitions pour l'équipe lilloise. El Loco a même cherché à prouver qu'il avait changé... un peu.

Marcelo Bielsa et l'équipe dirigeante du LOSC.

«C'est un progrès significatif en termes de relations humaines.» C'est un Marcelo Bielsa différent qui s'est présenté face à la presse ce mardi au domaine de Luchin. "Sur ordre" de son épouse, le nouvel entraîneur du LOSC s'est montré souriant tout en regardant son interlocuteur dans les yeux. Rassurez-vous tout de même, le technicien argentin n'a pas totalement changé non plus.

S'il a signé un contrat de deux ans, El Loco ne sait pas combien de temps il restera dans le Nord. En revanche, l'ex-coach de l'Olympique de Marseille sait ce qu'il veut pour Lille : une équipe conquérante, séduisante et capable d'atteindre des objectifs élevés. «Seul le temps dira ce que nous sommes capables de construire ici. (...) J'ai beaucoup d'espoir, je dirais que les objectifs ne sont pas petits» , a prudemment commenté l'Argentin, avant de poursuivre.

Pour le recrutement, «il n'y a rien de concret»

«Je suis là pour favoriser la possibilité de bien travailler, pour offrir un bon projet, rendre le public heureux et exploiter le potentiel du jeu, sans perdre de vue le résultat, a détaillé Bielsa. Il faut essayer de passer tout le temps possible à attaquer, pour cela, il est nécessaire de bien défendre, mais dans le camp adverse, et pas dans le nôtre. Il faut également maintenir le ballon le plus possible au sol... Il faut aussi des adversaires qui nous permettent de faire ça.»

Quid de recrutement cet été ? Très précis lorsqu'il se trouvait à Marseille, El Loco est resté bien plus discret aujourd'hui. «C'est le genre d'informations que je pourrai donner quand ce sera concret, pour le moment ce ne sont que des projets, il n'y a rien de concret» , a assuré Bielsa. Nul doute que le successeur de Franck Passi a demandé bon nombre de nouvelles têtes à sa direction.

