Monaco : pour rester, Falcao va devoir faire une concession...

Comme il l'a annoncé, Monaco compte bien prolonger son buteur Radamel Falcao à un an du terme de son contrat. Mais la proposition de l'ASM s'accompagne d'une baisse de salaire non négociable pour le Colombien !

Dilemme en vue pour Falcao ?

«Nous allons proposer à Falcao une prolongation de contrat. J'aimerais bien qu'il reste sous les couleurs monégasques la saison prochaine. On a remis Falcao dans les meilleures conditions, et je suis très fier pour lui.» Jeudi dernier, le titre de champion de France tout juste décroché, le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, faisait part de ses intentions concernant Radamel Falcao.

Déterminant dans le sacre en Ligue 1 et tout au long du beau parcours européen de l'ASM, demi-finaliste de la Ligue des Champions, l'attaquant de 31 ans arrive en fin de contrat dans un an. Ce mardi, le quotidien L'Equipe confirme la proposition du club princier tout en ajoutant une précision étonnante : l'offre de Monaco s'accompagne d'un salaire revu à la baisse pour le Colombien, buteur à 30 reprises en 43 matchs cette saison toutes compétitions confondues.

Falcao a déjà fait un effort en 2015

En effet, en vertu de sa nouvelle politique, l'ASM ne fait plus de folies contrairement à 2013, l'année d'arrivée du Sud-Américain. Après avoir déjà consenti à une baisse de ses émoluments en 2015 pour faciliter son prêt à Chelsea, El Tigre va donc devoir accepter une nouvelle diminution pour rester sur le Rocher. Car, selon la même source, il n'y aura pas d'alternative : soit l'ancien artificier de Porto prolonge et à ces conditions, soit il sera invité à faire ses valises…

Heureux en Principauté

«Si Monaco garde l'objectif de gagner des titres en France et en Europe, et c'est pour ça que je suis venu, je serai ravi de rester. Bien sûr que j'aimerais prolonger mon contrat», assurait l'intéressé en début de mois. «Je suis en paix ici, depuis le début de saison, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à vivre ici». La fidélité de Falcao au projet monégasque risque donc d'être mise à rude épreuve au cours des prochaines semaines.

Après avoir refusé à trois reprises des offres mirobolantes en provenance de Chine, le Monégasque va-t-il encore une fois privilégier l'aspect sportif ? A un an du Mondial 2018, on peut le penser. Mais en cas de désaccord profond avec l'ASM, l'Empire du Milieu représentera encore une fois une destination possible. A moins que Falcao profite de sa belle forme pour tenter de rejoindre sans doute une dernière fois un cador européen.

Comprenez-vous la proposition de l'ASM avec ce salaire revu à la baisse ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...