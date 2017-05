PSG : Ghoulam, Seri, Alexis Sanchez, les trois priorités de l'été

Pour effacer une saison qui restera comme ratée même s'il remporte la Coupe de France samedi, le Paris Saint-Germain compte se renforcer à tous les étages cet été avec trois cibles prioritaires : Faouzi Ghoulam (Naples), Jean Michaël Seri (Nice) et Alexis Sanchez (Arsenal). Mais d'autres recrues sont aussi attendues.

Faouzi Ghoulam (Naples), concurrent de Kurzawa à gauche ?

Le Paris Saint-Germain sera l'un des acteurs majeurs du mercato estival. Parce que Nasser Al-Khelaïfi a promis à ses cadres (Thiago Silva, Cavani, Verratti et Marquinhos) l'arrivée de renforts durant l'intersaison afin de se rapprocher toujours un peu plus d'un sacre en Ligue des Champions qui reste l'obsession du club.

Le PSG a déjà désigné ses trois priorités de l'été. On y retrouve notamment Faouzi Ghoulam (26 ans). Le latéral gauche de Naples constitue aujourd'hui la cible prioritaire pour remplacer Maxwell, en fin de contrat, et concurrencer Layvin Kurzawa la saison prochaine. Longtemps à l'étude, la piste Ricardo Rodriguez (24 ans, Wolfsburg) a pris du plomb dans l'aile.

Le cas Pepe en stand-by

Au milieu de terrain, Jean Michaël Seri (25 ans) plaît beaucoup à Unai Emery. Dans un rôle à la Thiago Motta, l'Ivoirien a fait un malheur à Nice cette saison. Mais le PSG doit faire face à la concurrence du FC Barcelone et d'autres clubs anglais. Enfin en attaque, on le sait, Paris tente de convaincre Alexis Sanchez (28 ans) de quitter Arsenal pour venir épauler Edinson Cavani au sein de son attaque. Là, c'est la concurrence du Bayern Munich que le PSG devra écarter. Pas simple non plus.

Si Ghoulam, Seri et Alexis Sanchez constituent ses trois priorités de l'été, le vice-champion de France sera aussi très certainement amené à recruter d'autres éléments pour compenser certains départs. Une arrivée du Madrilène Pepe est toujours possible pour occuper le poste laissé vacant par David Luiz il y a un an maintenant.

Un latéral droit si Aurier s'en va, un nouveau gardien aussi ?

L'arrivée d'un nouveau gardien où Trapp et Areola ne font pas l'unanimité, n'est pas à exclure non plus. Mais les portiers, meilleurs que ces deux-là, sont bien installés dans leurs clubs et n'ont pas forcément envie de bouger. Si Serge Aurier venait à partir - Nasser Al-Khelaïfi ne le souhaite pas - un latéral droit pourrait aussi venir (Danilo du Real Madrid).

Enfin en attaque, en plus d'Alexis Sanchez, une recrue sera également attendue si Lucas et Ben Arfa, ce qui est fort probable, venaient à changer d'air. La piste Kylian Mbappé, un temps évoquée, a sérieusement pris du plomb dans l'aile. Parce que si le phénomène monégasque quitte l'ASM cet été, ce ne sera sans doute que pour le Real Madrid et pour 100 millions d'euros ou un peu plus.

