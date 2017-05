Real : malgré le titre, Ronaldo avait des comptes à régler avec la presse !

Si le Real Madrid a décroché le titre de champion d'Espagne dimanche, l'attaquant Cristiano Ronaldo n'avait pas la tête qu'à la fête. Rare devant les médias, le Portugais s'est lâché en réglant ses comptes avec les journalistes présents.

Cristiano Ronaldo n'a pas aimé les polémiques dans les médias.

Cristiano Ronaldo en avait visiblement gros sur le coeur ! Dimanche, le Real Madrid a remporté son premier titre de champion d'Espagne depuis 2012 en s'imposant sur la pelouse de Malaga (2-0) grâce notamment à un but du Portugais, qui a savouré ce sacre national.

«C'est un titre mérité. Ce titre gagné lors de la dernière journée a une meilleure saveur. Nous étions un peu nerveux, mais le goût de la victoire est encore meilleur», a confié la star des Merengue juste après la partie. Mais ensuite en zone mixte, le joueur de 31 ans avait d'autres choses à dire...

Ronaldo se lâche totalement !

Agacé par le traitement médiatique autour de lui, l'international lusitanien s'est lâché en s'en prenant directement à la presse. «Ça me dérange quand les gens parlent de moi quand ils ne savent rien. La presse parle de choses sur Cristiano Ronaldo qui sont fausses. C'est pour ça que je ne regarde pas la presse, que je ne regarde pas la télévision, car vous parlez de moi d'une mauvaise façon, tant au niveau du foot qu'en dehors», a-t-il fustigé.

«C'est pour ça que les gens ne connaissent pas la réalité car vous parlez de moi comme si j'étais un délinquant ou une personne que ne fait rien de bien», a continué Ronaldo. En réalité, l'attaquant du Real n'aurait pas apprécié les récentes affaires le concernant avec notamment son implication dans le scandale des Football Leaks (voir ici) et la polémique autour d'un supposé viol dissimulé (voir ici).

Le Portugais veut protéger les siens

Quelques minutes après cette étonnante sortie, Ronaldo s'est d'ailleurs justifié en expliquant qu'il voulait avant tout protéger sa famille. «Les critiques ne me préoccupent pas car, à la fin des comptes, les gens finissent par se taire. Je ne suis pas un saint mais je ne suis pas un diable non plus. J'ai une famille, une mère, un fils et je n'aime pas qu'on me mette dans le même sac que ceux qui font des bêtises», a-t-il commenté. Pour faire taire définitivement les critiques, un doublé Liga-Ligue des Champions serait sûrement plus efficace...

Que pensez-vous des propos tenus par Cristiano Ronaldo ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...