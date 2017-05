L'équipe type de L1 - 38e journée

Auteur d'un triplé contre Nantes, le Lillois Nicolas De Préville est élu joueur de la journée. Le Lyonnais Lacazette, le Marseillais Lopez, le Monégasque Jorge et le Niçois Donis se sont aussi distingués à l'occasion de cette 38e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Kevin Trapp (Paris-SG)

13. Dalbert Henrique (Nice)

14. Etienne Didot (Guingamp)

15. Rony Lopes (Lille)

16. Thomas Lemar (Monaco)

17. Faitout Maouassa (Nancy)

18. Bafétimbi Gomis (Marseille)

En détails :

Le joueur de la journée : Nicolas De Préville (Lille)

L'attaquant lillois a réalisé une prestation XXL contre Nantes. L'ancien Rémois a porté son total de buts à 14 réalisations en réalisant un triplé. Trois buts en trois tirs cadrés. Efficace ! D'abord bien placé pour marquer au second poteau devant le but vide, il gagne ensuite un duel face à Dupé puis remet ça sur penalty avant l'heure de jeu. Cela valait bien une ovation à sa sortie du terrain.

Mauro Goicoechea (Toulouse)

Si le gardien de Toulouse peut remercier son poteau sur une tentative de Lees-Melou en début de rencontre, il a fait le boulot ensuite en réalisant deux arrêts très importants face à Sammaritano et Loties.

Sébastien Corchia (Lille)

Solide défensivement dans son couloir, le Lillois n'a jamais été inquiété par Thomasson et Lima. Après l'expulsion du second, il n'a pas hésité à se montrer plus entreprenant offensivement en combinant avec Lopes sur son côté.

Syam Ben Youssef (Caen)

Le meilleur défenseur caennais face au PSG. Il a sauvé la baraque à de nombreuses reprises, notamment sur une tête croisée de Cavani repoussée sur sa ligne après la pause. Une intervention décisive au final puisque son équipe obtient le point du nul synonyme de maintien !

Jemerson (Monaco)

Glik sur le banc, le Brésilien avait pour mission de sécuriser l'axe central avec le jeune Diallo contre Rennes. Et il l'a bien fait en rattrapant certaines erreurs de son coéquipier. Il fait le break en première période en marquant de la tête sur un corner de Lemar.

Jorge (Monaco)

Quelle activité ! Titularisé face à Rennes, le Brésilien a été la grande surprise de cette rencontre. Très appliqué défensivement, il a aussi rayonné sur le plan offensif avec un but et une belle adresse technique. Si Benjamin Mendy part cet été, l'ASM possède visiblement déjà son remplaçant.

Fabinho (Monaco)

Annoncé possible partant cet été, le Brésilien voulait briller pour ce qui sera peut-être son dernier match avec l'ASM. Et il a atteint son objectif avec une belle prestation ponctuée d'un but. Il a été un danger constant en se retrouvant régulièrement dans la surface rennaise.

Younousse Sankharé (Bordeaux)

Un dernier match solide à l'image de ses prestations depuis son arrivée en Gironde en janvier. L'ancien Lillois a marqué le seul but de son équipe et s'est montré précieux dans l'entrejeu par son activité à la récupération et sa justesse dans ses transmissions.

Maxime Lopez (Marseille)

Très actif dans le coeur du jeu, le jeune talent de l'OM aura eu le mérite de prendre ses responsabilités dans l'entrejeu. Disponible, il a parfaitement combiné avec ses partenaires, avec un super décalage sur une énorme occasion de Thauvin puis un corner parfaitement tiré pour une tête trop croisée de Rolando. Finalement, il a été récompensé de ses efforts par cette passe décisive pour Gomis sur un centre parfait au second poteau.

Anastasios Donis (Nice)

Quel poison ! Très précieux par sa qualité d'appel et sa vitesse, l'attaquant niçois a fait mal à la défense de l'OL, certes très passive, sur chaque contre. Auteur d'un doublé, le Grec a permis aux Aiglons de revenir à deux reprises dans la partie.

Alexandre Lacazette (Lyon)

C'était son objectif et il l'a fait ! Pour ses adieux avec l'OL, le Gone a signé un doublé qui lui permet d'atteindre la barre des 100 buts en L1 ! Après une première période assez compliquée et marquée par des enchaînements un peu longs qui ont permis aux défenseurs niçois d'intervenir, le Lyonnais a trouvé la faille au retour des vestiaires pour marquer après une merveille de contrôle orienté puis d'un joli piqué.

Classement par joueur : un podium Glik-Lacazette-Fabinho

1. Glik (Monaco) : 35 points

2. Lacazette (Lyon) : 31 points

3. Fabinho (Monaco) : 30 points

4. Silva (Monaco) : 27 points

5. Silva (Paris-SG) : 24 points

6. Lemar (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) : 22 points

8. Falcao (Monaco) : 21 points

9. Thauvin (Marseille) - Mendy (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 20 points

12. Ricardo Pereira , Balotelli (Nice) : 19 points

14. Sabaly (Bordeaux) - Mbappe (Monaco) : 18 points

16. Sidibé (Monaco) - Cyprien (Nice) : 17 points

18. Enyeama (Lille) - Boudebouz (Montpellier) - Verratti (Paris-SG) : 16 points

21. Reynet (Dijon) - Di María , Maxwell (Paris-SG) : 15 points

24. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Payet (Marseille) - Dante (Nice) : 14 points

28. Gomis (Marseille) - Jemerson (Monaco) - Seri (Nice) - Meunier , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

33. Souquet (Nice) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

36. Briand (Guingamp) - Gonalons (Lyon) - Touré (Monaco) : 11 points

39. Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Leca (Bastia) - Corchia (Lille) - Lopez (Marseille) - Belhanda (Nice) - Matuidi (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

47. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Sankhare (Lille 3 pts, puis Bordeaux) - Moukandjo (Lorient) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Pelé , Rolando (Marseille) - Moutinho , Bakayoko (Monaco) - Baysse , Dalbert Henrique (Nice) - Lucas , Aurier (Paris-SG) : 9 points

62. Salibur (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Eysseric (Nice) - Trapp (Paris-SG) - Perrin (St-Etienne) - Lafont (Toulouse) : 8 points

68. Traoré (Angers) - Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Lopes (Lille) - Rabiot (Paris-SG) : 7 points

73. Crivelli (Bastia) - Contento , Malcom (Bordeaux) - Vercoutre , Féret (Caen) - Lecomte (Lorient) - Depay , Darder (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Falette (Metz) - Germain (Monaco) - Ninga , Hilton (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Marquinhos , Kimpembe (Paris-SG) - Costil , Gourcuff , Gnagnon (Rennes) - Trejo , Braithwaite , Toivonen (Toulouse) : 6 points

97. Vada , Pallois , Carrasso (Bordeaux) - Rodelin , Santini (Caen) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Gillet , Rongier (Nantes) - Cardinale , Pléa (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

111. Mangani , Michel (Angers) - Danic (Bastia) - Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Xeka , de Préville (Lille) - Koffi , Cabot (Lorient) - Ghezzal , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Anguissa (Marseille) - Pionnier , Lasne , Roussillon (Montpellier) - Sala , Dupé , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Pastore (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

135. Cissokho , Ndoye , Diedhiou (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Ben Youssef , Guilbert , Yahia (Caen) - Lees Melou , Varrault , Marié , Bernard (Dijon) - Benezet , Sorbon , Coco (Guingamp) - Soumaoro , J. Alonso , Benzia , Maignan , Sliti (Lille) - Ciani , Waris , Le Goff , Cafú (Lorient) - Jallet , Morel , Ferri , Mammana , Diakhaby (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Diabaté , Iván , Kawashima , Jouffre , Vion (Metz) - Jorge , Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Mounié , Sessègnon , Pokorný (Montpellier) - N'Dy Assembé , Badila , Diarra , Cuffaut (Nancy) - Lima , Thomasson (Nantes) - Donis , Le Marchand (Nice) - Draxler (Paris-SG) - André , Baal (Rennes) - Moulin , Hamouma , Veretout , Beric , Lacroix (St-Etienne) - Goicoechea , Somália , Diop (Toulouse) : 3 points

198. Bamba (Angers) - Toulalan (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Sammaritano , Chafik , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Fanni (Marseille) - Sarr (Metz) - Dia (Nancy) - Bammou (Nantes) - Delort (Toulouse) : 2 points

210. Tait (Angers) - Cahuzac , Diallo (Bastia) - Ménez , Prior , Ounas (Bordeaux) - Didot , Mendy (Guingamp) - Marveaux (Lorient) - Cornet , Tousart (Lyon) - Evra , Hubocan , N'Jie (Marseille) - Cohade , Milán , Bisevac , Didillon (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - Ait Bennasser , Maouassa , E. Cabaco , Chernik , Dalé (Nancy) - Thomsen (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , Sio , Saïd , N. Mubele (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Durmaz , Jean , Adou (Toulouse) : 1 points

Classement par club : le Top 6 de Ligue 1 respecté

1. Monaco - 250 points

2. Paris-SG - 179 points

3. Nice - 151 points

4. Lyon - 115 points

5. Marseille - 110 points

6. Bordeaux - 84 points

7. Lille - 68 points

8. Montpellier - 62 points

9. Guingamp - 57 points

10. Dijon, St-Etienne - 55 points

12. Toulouse - 52 points

13. Angers - 47 points

14. Nantes, Rennes - 37 points

16. Lorient - 36 points

17. Bastia - 35 points

18. Caen - 33 points

19. Metz - 32 points

20. Nancy - 25 points

C'était l'équipe type de la 38e journée de Ligue 1. Rendez-vous très rapidement pour découvrir le meilleur effectif de Ligue 1 de la saison, et en août prochain pour l'équipe type de la 1ère journée de la saison 2017-2018 !