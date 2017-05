OM : Germain, Mandanda, Sissoko... Le point sur trois dossiers chauds ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 21/05/2017 à 10h09 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: La saison désormais terminée, l'Olympique de Marseille va pouvoir se consacrer pleinement au prochain exercice. Le club phocéen est déjà très actif pour son mercato et pourrait prochainement boucler le retour de Steve Mandanda. L'OM tente aussi Moussa Sissoko et Valère Germain. L'OM discute avec l'entourage de Germain Ambitieux pour son mercato estival, l'Olympique de Marseille travaille déjà sur de nombreux dossiers. La priorité est connue : recruter des joueurs talentueux de Ligue 1 et des Français évoluant à l'étranger. Et les derniers dossiers évoqués confirment cette tendance. Mandanda, ça brûle ! Comme annoncé depuis plusieurs mois, l'OM travaille sur un retour de Steve Mandanda (32 ans). Un dossier en bonne voie puisque L'Equipe annonce un accord entre les deux parties ! Un contrat de trois ans est évoqué. Marseille doit désormais s'entendre avec Crystal Palace. Et le club anglais réclame 5 millions d'euros pour un joueur recruté 2 millions d'euros l'été dernier. C'est un peu cher au goût des dirigeants phocéens alors que Mandanda a peu joué cette saison (10 matchs toutes compétitions confondues). La faute à une blessure au genou en novembre et à un changement d'entraîneur durant son absence de deux mois qui l'auront relégué au troisième rang dans la hiérarchie alors qu'il avait été qualifié de «recrue de l'été» par l'un des propriétaires des Eagles. Néanmoins, un accord ne devrait pas être difficile à trouver entre les deux parties. L'OM drague Sissoko Au milieu de terrain, un autre international français se retrouve dans le viseur du club phocéen. Selon les informations du Journal du Dimanche, l'OM drague sérieusement le milieu de terrain Moussa Sissoko (27 ans). En difficulté à Tottenham, où il n'a été titularisé qu'à 12 reprises cette saison, l'ancien Toulousain est une bonne idée. Surtout qu'à un an de la Coupe du monde 2018, il ne peut se permettre de cirer le banc une saison de plus. «Il va falloir se poser les bonnes questions, voir ce qui est le mieux pour moi et essayer de prendre une décision», a avoué Sissoko au micro de SFR Sport. Si l'idée est belle sur le papier, boucler un tel dossier ne sera pas chose facile. Car on sait que Tottenham n'est pas du genre à brader ses joueurs. Et les Spurs ont tout de même dépensé 35 millions d'euros pour l'arracher à Newcastle l'été dernier. Et le Tricolore est-il séduit par un retour en Ligue 1 ? Zubizarreta discute pour Germain ! Enfin, les Olympiens travaillent sur une piste offensive déjà étudiée par le passé : Valère Germain (27 ans). Brillant à Nice en 2015-2016, le natif de Marseille a réussi son retour à Monaco. S'il n'était pas un titulaire indiscutable cette saison face à Kylian Mbappé et Radamel Falcao, l'attaquant a été précieux pour Leonardo Jardim dans la course au titre en championnat et le bon parcours du club de la Principauté en Ligue des Champions. Ses performances ont séduit Andoni Zubizarreta. Selon L'Equipe, le directeur sportif de l'OM a entamé des discussions avec les représentants du Monégasque le 10 mai dernier à la Commanderie. Intéressé par le projet marseillais, Germain pourrait se laisser tenter. L'ASM ne devrait pas se montrer trop gourmande pour un joueur ne possédant plus qu'un an de contrat et dont le prix avait été fixé à 7 millions d'euros l'été dernier. Que pensez-vous de ces trois pistes pour l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





