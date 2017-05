Lyon : le dénouement inattendu du dossier Ghezzal !

En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Rachid Ghezzal a été longtemps annoncé sur le départ. Et pourtant, l'Algérien devrait finalement rempiler en signant un nouveau bail de 4 ans.

Rachid Ghezzal devrait continuer à Lyon.

«Il semble qu'il n'a plus très envie de partir et on va voir comment on pourrait le garder…» Au moment d'évoquer le dossier Rachid Ghezzal la semaine dernière, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas semblait confiant concernant l'avenir de l'Algérien, en fin de contrat en juin prochain. Et ce samedi, on comprend mieux pourquoi...

Ghezzal va prolonger !

En effet, alors que les deux parties ne parvenaient pas à trouver un accord pour une prolongation de son bail depuis plusieurs mois, un rendez-vous organisé vendredi a tout changé d'après les informations du média Goal. En effet, l'OL lui aurait proposé un contrat de 4 ans à Ghezzal avec des émoluments qui répondraient enfin aux attentes du joueur formé au club rhodanien.

Une nouvelle crédible puisque l'ailier de 25 ans avait toujours donné sa priorité à Lyon malgré des approches de plusieurs formations anglaises et italiennes. Après un exercice 2016-2017 assez décevant, le natif de Décines recevrait un vrai signe de confiance de la part de ses dirigeants. Un déclic pour le relancer ?

Une opportunité pour relancer sa progression

Car après une seconde partie de saison tonitruante l'an dernier, Ghezzal a clairement marqué le pas cette saison. Dans de mauvaises conditions après un été agité, il a globalement déçu sous les ordres de l'entraîneur Bruno Génésio, en perdant notamment son statut de titulaire face à Mathieu Valbuena, Memphis Depay et même Maxwell Cornet.

Mais avec son talent, le Lyonnais pourrait de nouveau surprendre son monde et retrouver son efficacité après la signature de son nouveau contrat. Avec les départs attendus de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette cet été, ce dénouement positif dans le dossier Ghezzal représenterait une bonne chose pour l'OL.

Que pensez-vous d'une éventuelle prolongation de Rachid Ghezzal ? Une bonne nouvelle pour l'OL ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...